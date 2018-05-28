Насколько смертоносны вулканы на самом деле?

Media playback is unsupported on your device Извержение вулкана Килауэа

Раскаленные реки лавы и облака пепла, выбрасываемые вулканом Килауэа на Гавайях, привлекают к нему внимание всего мира. Но насколько опасными могут быть подобные извержения?

Каждый год на планете в общей сложности происходит извержение примерно 60 вулканов. Некоторые застают нас врасплох, к поведению других мы уже привыкли.

Килауэа - один из наиболее активных вулканов в мире - его нынешнее извержение началось еще 35 лет назад, однако в последние недели активность вулкана заметно возросла.

Лава растекается буквально во дворах у местных жителей, однако, к счастью, пока серьезно пострадал только один человек - в мужчину, сидевшего на своем балконе, прилетел кусок раскаленной горной породы.

Казалось бы, это должно свидетельствовать в пользу относительной безобидности извержений, однако существенная часть населения планеты живет рядом с активными вулканами, и многие из них куда более опасны, чем Килауэа.

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С 1500 года вулканы стали причиной смерти около 280 тысяч человек - причем 170 тысяч из них погибли в результате всего лишь шести извержений.

Мы собрали данные об извержениях на основе сообщений СМИ, архивной информации и исторических документов.

Около двух тысяч человек погибли с 2000-го года.

Большинство этих погибших стали жертвами грязевых вулканических потоков на Филиппинах, пирокластических облаков в Индонезии (так называется тянущаяся от вулкана смесь раскаленных газов и вулканического пепла), разлива лавы в ДРК Конго и выброса твердых вулканических продуктов в Японии. В прошлом году трое туристов погибли в Италии, провалившись в кратер вулкана.

В настоящее время около 800 миллионов человек живут в радиусе 100 километров от действующих вулканов - то есть в условиях высокого уровня вулканической опасности. Среди них около 200 млн человек проживают в Индонезии.

Учитывая рост населения, вполне вероятно, что вскоре еще больше людей станут жить в опасной близости от одного из полутора тысяч действующих на сегодняшний день вулканов, которые находятся в 81 стране мира.

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Термин "действующий" не означает, что вулкан извергается прямо сейчас, речь идет об относительно недавней вулканической активности и возможности новых извержений.

Вулканы могут представлять для местных жителей угрозы различных типов.

В случае с Килауэа Геологическая служба США отметила значительное увеличение сейсмической активности в конце апреля, первые трещины в земле стали появляться в начале мая.

С тех пор потоки лавы преодолели около пяти километров и достигли океана, разрушая на своем пути дома и заставляя тысячи людей эвакуироваться.

Однако подобные потоки обычно не приводят к большим человеческим жертвам.

Хотя лава - смесь расплавленных горных пород температурой около 1200 градусов - сжигает и погребает под собой на своем пути буквально все что угодно, она все же движется достаточно медленно, чтобы люди могли просто уйти.

Опасность возрастает, когда люди не могут быстро эвакуироваться. На Гавайях нескольких людей пришлось вывозить вертолетом, поскольку для них пути к эвакуации были отрезаны.

Лава может приводить к взрывам, в том числе в результате воспламенения метана, производимого по мере того, как раскаленная порода выжигает растительность.

А когда лава достигает океана, она превращается в нестабильные участки суши, выделяя при этом токсичные газы и соляную кислоту.

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Еще одна угроза для жителей Гавайев - двуокись серы, это один из нескольких газов, которые вулканы могут выделять даже вне фазы активного извержения.

Однако даже с учетом отравляющих газов на долю лавы приходится лишь 2% жертв извержений.

Media playback is unsupported on your device Житель Гавайев заснял извержение Килауэа в 30 метрах от своего дома.

Самое большое количество жертв вулканического газа было зафиксировано в Камеруне в 1986 году, когда в результате выброса двуокиси углерода из кратерного озера Ньос погибли более полутора тысяч человек: газом накрыло сразу несколько расположенных на побережье деревень.

Однако наибольшее количество людей погибают из-за пирокластических облаков и лахаров - грязевых потоков, состоящих из воды, вулканического пепла и осколков породы. Их жертвами за последние 500 лет стали более 120 тысяч человек.

Такие явления более характерны для крупных вулканы конической формы, расположенных на границах тектонических плит - например, вдоль Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Пологие щитовые вулканы типа Килауэа вряд ли могут привести к подобным последствиям.

Пирокластические облака (или пирокластические потоки) - это разгоняющиеся до огромных скоростей лавины, состоящие из камней, газа и пепла, температура которых может достигать 700 градусов. Они разрушают все на своем пути - и выжить, столкнувшись с ними, практически невозможно.

Именно пирокластические потоки, как считается, уничтожили римский город Помпеи в 79 году нашей эры. Они же унесли жизни более 30 тысяч человек на карибском острове Мартиника в 1902 году.

Лахары могут уносить с собой камни, деревья и даже дома. Они образуются, когда дождь, снег или тающий лед смывают отложения пепла со склонов вулканов в близлежащие долины, образуя стремительные грязевые потоки.

В 1985 году около 25 тысяч человек стали жертвами лахаров в ходе извержения вулкана Невадо-дель-Руис в Колумбии.

Вулканический пепел в случае сильных извержений может преодолевать расстояния в сотни или даже тысячи километров. Он может похоронить под собой обширные территории, нарушить движение транспорта и работу спасательных служб.

История также знает далеко не один случай, когда подобные явлениями провоцировали массовый голод и болезни, поскольку пепел и газ приводил к неурожаю или даже временным изменениям климата.

Однако, хотя предотвратить извержение нельзя, оно совершенно необязательно должно приводить к смертям и катастрофам.

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То, что на Гавайях зарегистрирована лишь одна серьезная травма, - результат работы ученых, наблюдающих за сейсмической активностью, экстренных служб, а также превосходных систем мониторинга.

К сожалению, из-за ограниченности ресурсов лишь за несколькими вулканами в мире следят так же тщательно, как за Килауэа.

Спутниковый мониторинг позволяет в ограниченном объеме следить даже за самыми отдаленными вулканами, но лишь за 20% вулканов ведется наземное наблюдение.

А примерно раз в два года происходит извержение вулкана, активность которого ранее не фиксировалась.

Это могут быть наиболее опасные происшествия, поскольку длительные периоды покоя зачастую приводят к очень сильным извержениям, в то время как люди, проживающие рядом, оказываются практически не подготовленными.

Тем не менее вулканические обсерватории, исследователи и международные организации без устали работают, чтобы иметь возможность справляться с чрезвычайными ситуациями и предсказывать извержения, спасая при этом десятки тысяч жизней.

Конечно, извержения всегда серьезно влияют на жизнь людей - даже в тех случаях, когда обходятся без человеческих жертв.

Они заставляют местных жителей покидать дома, лишают их средств к существованию, наносят вред сельскому хозяйству - в итоге ущерб экономике может достигать миллиардов долларов.

Поэтому, за мировыми вулканами нужно как следует следить - даже когда они кажутся спящими.