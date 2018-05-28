СМИ России: кто заплатит на новый майский указ Путина?

В обзоре российских газет за 28 мая:

"Ведомости": кто заплатит за указы?

Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 трлн рублей, которых не хватает для выполнения нового майского указа Путина. Как выяснила газета "Ведомости", значительную часть этой суммы правительство и Кремль собираются найти в кошельках населения.

Около 2 трлн рублей за шесть лет бюджет может получить за счет повышения НДС с 18 до 20% - такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный, пишет газета со ссылкой на информацию, полученную от федеральных чиновников. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую минфин предлагал заменить пособием.

Еще около 2 трлн рублей даст бюджету уже анонсированное Медведевым повышение пенсионного возраста.

"Повысив НДС, государство изымет в первую очередь ресурсы у населения, которое пережило четырехлетнее падение доходов, - значительную часть издержек бизнес сможет заложить в цены и перенести на потребителей", - считает газета.

"Коммерсант": советское нормотворчество

Система разработки, обсуждения и корректировки законов и подзаконных актов в России пришла в негодность и требует реформ. Необходимо демонтировать нормы, тормозящие развитие экономики, и выстроить алгоритмы, предотвращающих их реставрацию, констатирует свежий доклад Центра стратегических разработок "Регуляторная политика в России: основные тенденции и архитектура будущего", который комментирует газета "Коммерсант".

В ЦСР предлагают создать в РФ высокоуровневую комиссию по дерегулированию и занять ее организацией системного разбора регуляторных завалов и контролем за тем, чтобы законы были написаны ясно и приносили больше пользы, чем вреда, а потом перейти к концепции "умного регулирования".

Впрочем, по мнению экспертов, новый орган с высокой вероятностью унаследует пороки системы, в которую будет интегрирован, поэтому переход к современной концепции представляется неопределенно долгим.

Доклад обильно проиллюстрирован примерами, рассказывает газета: так, сначала правительство внедряет "единое окно" для получения разрешений на строительство, а затем размывает его требованием отдельной экологической экспертизы. Новые требования обрастают "коммерческими" предложениями по решению связанных с ними проблем, а нередко и отменяются - уже после того, как компании успевают потратиться на их выполнение.

"В результате, - пишет "Коммерсант", - государство стимулирует предпринимательский оппортунизм и крайне короткий срок планирования инвестиций, что тормозит экономический рост, как и сохранение советского подхода к нормотворчеству, свойственного централизованной системе, но не дающего свободы предпринимательству".

"Ведомости": Россия заплатит за MH17?

Газета "Ведомости" пишет, что группа из 270 голландцев - родственников жертв рейса MH17, сбитого в 2014 году над Донбассом, - подала против России иск в Европейский суд по правам человека.

Газета не называют точную сумму затребованной компенсации, но обращает внимание, что в мае 2017 года родственники погибших требовали по 10 млн долларов за каждую жертву и сейчас речь также идет о миллионах долларов.

Нидерланды уверены, что именно Россия виновна в трагедии с рейсом MH17, ее мнение разделяет Австралия.

"Ведомости" пишут, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим Нидерландским коллегой Стефом Блоком ситуацию, но не услышал от него никаких фактов, доказывающих вину России. А президент Владимир Путин заявил, что поскольку Россия не допущена к расследованию, то у нее "нет оснований полностью доверять" его результатам.

Вопрос о компенсации решит суд, считает эксперт по вопросам безопасности Александр Коновалов: "Она будет считаться примерно так - сколько в среднем должны были прожить погибшие, сколько бы заработали, какая упущенная выгода. Несколько миллионов долларов должны будут выплатить на каждого погибшего".

Потребовать компенсацию будет сложно, поскольку Россия не признала юрисдикцию какого-либо суда по этому вопросу, объясняет доцент МГИМО Илья Рачков.

"Мы признаем юрисдикцию ЕСПЧ, и если кто-то из родственников подаст в этот суд, то компенсация возможна - выплачивается она не стране, а конкретным заявителям. По каким-то вопросам Россия признает юрисдикцию Международного суда ООН в Гааге, но нет договора, который бы подпадал под этот случай", - приводит газета мнение эксперта.

РБК: "Нейтральность не для всех"

Газета РБК пишет о предложении президента "Ростелекома" Михаила Осеевского отменить принцип сетевой нейтральности, согласно которому доступ ко всем ресурсам в интернете осуществляется без ограничений, если они содержат легальный контент, - и последствиях для пользователей в случае реализации этого предложения.

Свое предложение Осеевский объясняет тем, что российские операторы связи инвестируют в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а крупные зарубежные компании (такие как Google и ее "дочка" YouTube, Facebook и другие), - нет, но при этом получают существенные доходы благодаря российским пользователям.

"Мне представляется такая ситуация аномальной. Я бы предложил открыть дискуссию, какими способами, в первую очередь экономическими, нам необходимо поправить ситуацию", - сказал Осеевский.

В частности, по мнению главы "Ростелекома", за операторами должна быть закреплена возможность регулировать трафик в зависимости от его приоритетности и в соответствии с интересами государства и общества, передавая трафик тех компаний, которые за это заплатили, с большей скоростью.

"Еще в большей степени эта проблема актуальна при выполнении требований "закона Яровой", потому что значительный объем трафика, который мы должны будем хранить, приходится на видео, которое будут качать пользователи", - отметил Осеевский.

По мнению гендиректора "ТМТ Консалтинга" Константина Анкилова, которое приводит РБК, эта идея рациональна, только если всех провайдеров обяжут ограничивать скорость доступа к определенным ресурсам. Если одни операторы будут "замедлять" доступ к YouTube, а другие - нет, то пользователи будут просто уходить к тому провайдеру, который не снижает скорость доступа к предпочитаемым ими сайтам.

"Конечно, неправильно, что телеком-компании будут нести затраты на "закон Яровой", но выкручивать руки интернет-компаниям еще хуже. Это может просто привести к свертыванию их бизнеса в России", - считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си