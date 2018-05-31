Google строит в Торонто "умный" интернет-город

Правообладатель иллюстрации Sidewalk Labs Image caption Google хочет изменить сам подход к городской жизни

В Торонто, вдоль восточной части набережной озера Онтарио, строится новый цифровой город. Возводит его Sidewalk Labs - фирма, принадлежащая Alphabet, материнской компании Google.

Этот проект, по словам компании, должен стать образцом урбанизма XXI века.

Впрочем, у многих он вызывает массу вопросов, главный из которых - не слишком ли далеко зашло сотрудничество между городскими властями и частной корпорацией.

Причем не просто какой-то корпорацией, а одной из крупнейших в мире информационно-технологических компаний, что не может не вызывать беспокойство.

Правообладатель иллюстрации Sidewalk Labs Image caption Город, задуманный Sidewalk Labs, будет полагаться на множество датчиков

Sidewalk Labs обещает превратить заброшенный район на побережье озера Онтарио в оживленный мини-город, построенный целиком на основе интернета. Впрочем, пока еще неизвестно, когда именно город будущего будет достроен.

Дан Докторофф, глава Sidewalk Labs и бывший вице-мэр Нью-Йорка, заявил в интервью Би-би-си, что цель проекта - "сделать жизнь горожан более здоровой, безопасной, удобной и интересной".

"Мы хотим создать образцовую модель того, какой может быть городская жизнь в XXI веке", - говорит он.

Территория нового города будет усыпана датчиками, собирающими информацию - о движении транспорта, уровне шума и загрязнения воздуха, а также следящими за работой электросети и вывозом мусора.

Правообладатель иллюстрации Sidewalk Labs Image caption Ожидается, что местные жители будут ходить пешком и ездить либо на велосипедах, либо на автоматических такси без водителя

Именно этот аспект проекта беспокоит людей - в том числе и вице-мэра Торонто Дензила Миннан-Вонга. Он, как и другие, задается вопросом: чего именно пытается достичь Sidewalk Labs?

"Какую именно информацию будет собирать компания и как она будет ее использовать? Это серьезный вопрос для Торонто", - говорит он.

Sidewalk Labs заявила Би-би-си, что датчики не будут использоваться для мониторинга и сбора информации о жителях, а лишь будут помогать властям лучше понимать, что необходимо сделать в каждом конкретном районе.

Дензил Миннан-Вонг также обеспокоен тем, что компания не демонстрирует достаточной открытости в том, что касается собираемой ей информации.

"Sidewalk Labs говорит об открытости информации, но, например, ничего не сообщает о деталях своего соглашения с Waterfront Toronto", - отмечает он.

Waterfront Toronto - организация, отвечающая за восстановление территорий, прилежащих к городскому порту.

Изначальный контракт между Sidewalk Labs и Waterfront Toronto затрагивает лишь примерно 5 гектаров земли у побережья, но, насколько известно, компания хотела бы заполучить всю территорию в районе порта, а в таком случае речь будет идти уже о 130 гектарах. Стоит ли предоставлять столь огромный кусок земли частной корпорации - открытый вопрос.

"У нас нет ясности даже по такому базовому вопросу: о какой именно территории идет речь, - подчеркивает Дензил Миннан-Вонг. - Идет ли речь о постройке недвижимости - или же это технологический проект? Мы этого просто не знаем".

Миннан-Вонг не единственный человек, у которого много вопросов по поводу этого контракта.

Мариана Валверде, специалист по городскому праву при Университете Торонто, пишет на новостном сайте The Conversation: "Люди из Google не обращались к представителям мэрии нормальным, законодательно установленным путем, а вели секретные переговоры с независимой Waterfront Toronto".

"Сотрудники мэрии, которые заметили, что даже их специалисты по развитию прибрежных районов не были проконсультированы, также отмечают, что в ходе этой сделки амбиции Google могут вступить в конфликт с местным законодательством и политикой", - отмечает она.

"Например, городские власти следуют политики справедливого распределения городских заказов, что не позволяет крупной американской компании играть роль монополиста", - подчеркивает юрист.

Подземные роботы

Многие предложения Sidewalk Labs звучат довольно радикально. Вот лишь некоторые из них:

основой городского транспорта должны стать самоуправляемые автомобили, которые будут контролироваться приложением в смартфоне;

архитектура будет основана на идее The Loft: интерьеры в рамках устойчивых внешних конструкций (построенных из древесины, а не бетона и стали) можно будет изменять в зависимости от потребностей жильцов;

чтобы убедить людей почаще выходить на улицу, над тротуарами и площадями будут автоматически открываться и закрываться пластиковые навесы, защищающие пешеходов от дождя, а кроме того, тротуары и велосипедные дорожки зимой будут подогреваться, чтобы на них не скапливались снег и лед.

Правообладатель иллюстрации Sidewalk Labs Image caption Ссбором мусора и доставкой посылок займется целая армия подземных роботов

Правообладатель иллюстрации SideWalk Labs Image caption У Sidewalk Labs есть и другие проекты: например, в Нью-Йорке компания установила стенды, раздающие wi-fi

Sidewalk Labs настаивает, что весь этот год отведен именно для консультаций с представителями городских властей, местными политическими деятелями и населением - для того чтобы этот проект в Торонто "серьезно изменил жизни людей к лучшему".

Сам Дензил Миннан-Вонг не ходил на две предыдущие встречи с общественностью, организованные Sidewalk Labs, но по-прежнему относится к этому проекту скептически.

"Мне рассказывают, что эти встречи были отлично организованной презентацией, но на них довольно уклончиво отвечали на конкретные вопросы присутствующих, которые хотели узнать больше о деталях контракта", - говорит он.

"Sidewalk Labs говорит о том, о чем хочет говорить сама компания, а не о том, что волнует граждан", - уверяет вице-мэр.

Правообладатель иллюстрации SIDEWALK LABS Image caption Sidewalk Labs делает ставку на "здания-конструкторы": составные блоки будут изготавливаться на фабриках, а затем собираться на месте в нужной конфигурации

Уже ясно, что важную роль в этом проекте будет играть защита окружающей среды. Так, например, здания будут строиться из экологически чистых материалов и собираться на фабрике, чтобы избавиться от шумных и грязных стройплощадок. Sidewalk Labs заявляет, что создаст "целые районы дешевого жилья, которое можно будет возвести в кратчайшие сроки".

Датчики будут разделять бытовые отходы, отправляя часть материалов на переработку для повторного использования, а часть - на анаэробное производство компоста. Таким образом, лишь минимальное количество отходов будет попадать на свалки.

Sidewalk Labs также будет помогать жильцам очищать и повторно использовать так называемую "серую воду" - бытовые стоки из раковины, ванны, душа и стиральных машин, обычно сливающиеся в канализацию.

Урбанисты и технологи

Правообладатель иллюстрации Sidewalk Labs Image caption Дома будут строиться из древесины, а не стали

Дан Докторофф отдает себе отчет в том, что создать подобный город будет непросто: "Сложнее всего будет интегрировать технологические инновации и урбанистику, так как урбанисты - люди, занятые городским планированием, - и технологи говорят на разных языках".

"Создать команду, в которой будут представлены эти обе группы, будет нелегко", - признает он.

Однако он считает, что именно Sidewalk Labs может это сделать, будучи компанией, которая объединяет в себе технологическую экспертизу инженеров Google и опыт градостроителей.

Компания уже рассмотрела предыдущий опыт строительства 150 "умных городов" - включая и те, что были построены с нуля, как, например, Масдар в Абу-Даби или Сонгдо в Южной Корее.

"Одна из главных ошибок там была в том, что планы развития города спускались сверху. Но города ведь развиваются снизу, органически", - говорит Докторофф.

Правообладатель иллюстрации Sidewalk Labs Image caption Sidewalk Labs также намерена объединить под одной крышей медицинские клиники и агентства социальной помощи

Правообладатель иллюстрации Sidewalk Labs Image caption Захотят ли люди жить в подобном городе?

Дан Докторофф - большой поклонник Джейн Джейкобс, урбанистки, переехавшей из Нью-Йорка в Торонто, которая всю жизнь убеждает городские власти работать над улучшением общественного пространства.

"Города могут быть полезными для всех - но лишь в том случае, если они построены для всех, и только по этой причине", - сказала она однажды.

Удастся ли Google добиться этого, еще не известно, но многие будут следить за этим экспериментом с большим интересом.