Google строит в Торонто "умный" интернет-город
В Торонто, вдоль восточной части набережной озера Онтарио, строится новый цифровой город. Возводит его Sidewalk Labs - фирма, принадлежащая Alphabet, материнской компании Google.
Этот проект, по словам компании, должен стать образцом урбанизма XXI века.
Впрочем, у многих он вызывает массу вопросов, главный из которых - не слишком ли далеко зашло сотрудничество между городскими властями и частной корпорацией.
Причем не просто какой-то корпорацией, а одной из крупнейших в мире информационно-технологических компаний, что не может не вызывать беспокойство.
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Sidewalk Labs обещает превратить заброшенный район на побережье озера Онтарио в оживленный мини-город, построенный целиком на основе интернета. Впрочем, пока еще неизвестно, когда именно город будущего будет достроен.
Дан Докторофф, глава Sidewalk Labs и бывший вице-мэр Нью-Йорка, заявил в интервью Би-би-си, что цель проекта - "сделать жизнь горожан более здоровой, безопасной, удобной и интересной".
"Мы хотим создать образцовую модель того, какой может быть городская жизнь в XXI веке", - говорит он.
Территория нового города будет усыпана датчиками, собирающими информацию - о движении транспорта, уровне шума и загрязнения воздуха, а также следящими за работой электросети и вывозом мусора.
Именно этот аспект проекта беспокоит людей - в том числе и вице-мэра Торонто Дензила Миннан-Вонга. Он, как и другие, задается вопросом: чего именно пытается достичь Sidewalk Labs?
"Какую именно информацию будет собирать компания и как она будет ее использовать? Это серьезный вопрос для Торонто", - говорит он.
Sidewalk Labs заявила Би-би-си, что датчики не будут использоваться для мониторинга и сбора информации о жителях, а лишь будут помогать властям лучше понимать, что необходимо сделать в каждом конкретном районе.
Дензил Миннан-Вонг также обеспокоен тем, что компания не демонстрирует достаточной открытости в том, что касается собираемой ей информации.
"Sidewalk Labs говорит об открытости информации, но, например, ничего не сообщает о деталях своего соглашения с Waterfront Toronto", - отмечает он.
Waterfront Toronto - организация, отвечающая за восстановление территорий, прилежащих к городскому порту.
Изначальный контракт между Sidewalk Labs и Waterfront Toronto затрагивает лишь примерно 5 гектаров земли у побережья, но, насколько известно, компания хотела бы заполучить всю территорию в районе порта, а в таком случае речь будет идти уже о 130 гектарах. Стоит ли предоставлять столь огромный кусок земли частной корпорации - открытый вопрос.
"У нас нет ясности даже по такому базовому вопросу: о какой именно территории идет речь, - подчеркивает Дензил Миннан-Вонг. - Идет ли речь о постройке недвижимости - или же это технологический проект? Мы этого просто не знаем".
Миннан-Вонг не единственный человек, у которого много вопросов по поводу этого контракта.
Мариана Валверде, специалист по городскому праву при Университете Торонто, пишет на новостном сайте The Conversation: "Люди из Google не обращались к представителям мэрии нормальным, законодательно установленным путем, а вели секретные переговоры с независимой Waterfront Toronto".
"Сотрудники мэрии, которые заметили, что даже их специалисты по развитию прибрежных районов не были проконсультированы, также отмечают, что в ходе этой сделки амбиции Google могут вступить в конфликт с местным законодательством и политикой", - отмечает она.
"Например, городские власти следуют политики справедливого распределения городских заказов, что не позволяет крупной американской компании играть роль монополиста", - подчеркивает юрист.
Подземные роботы
Многие предложения Sidewalk Labs звучат довольно радикально. Вот лишь некоторые из них:
- основой городского транспорта должны стать самоуправляемые автомобили, которые будут контролироваться приложением в смартфоне;
- архитектура будет основана на идее The Loft: интерьеры в рамках устойчивых внешних конструкций (построенных из древесины, а не бетона и стали) можно будет изменять в зависимости от потребностей жильцов;
- чтобы убедить людей почаще выходить на улицу, над тротуарами и площадями будут автоматически открываться и закрываться пластиковые навесы, защищающие пешеходов от дождя, а кроме того, тротуары и велосипедные дорожки зимой будут подогреваться, чтобы на них не скапливались снег и лед.
Sidewalk Labs настаивает, что весь этот год отведен именно для консультаций с представителями городских властей, местными политическими деятелями и населением - для того чтобы этот проект в Торонто "серьезно изменил жизни людей к лучшему".
Сам Дензил Миннан-Вонг не ходил на две предыдущие встречи с общественностью, организованные Sidewalk Labs, но по-прежнему относится к этому проекту скептически.
"Мне рассказывают, что эти встречи были отлично организованной презентацией, но на них довольно уклончиво отвечали на конкретные вопросы присутствующих, которые хотели узнать больше о деталях контракта", - говорит он.
"Sidewalk Labs говорит о том, о чем хочет говорить сама компания, а не о том, что волнует граждан", - уверяет вице-мэр.
Уже ясно, что важную роль в этом проекте будет играть защита окружающей среды. Так, например, здания будут строиться из экологически чистых материалов и собираться на фабрике, чтобы избавиться от шумных и грязных стройплощадок. Sidewalk Labs заявляет, что создаст "целые районы дешевого жилья, которое можно будет возвести в кратчайшие сроки".
Датчики будут разделять бытовые отходы, отправляя часть материалов на переработку для повторного использования, а часть - на анаэробное производство компоста. Таким образом, лишь минимальное количество отходов будет попадать на свалки.
Sidewalk Labs также будет помогать жильцам очищать и повторно использовать так называемую "серую воду" - бытовые стоки из раковины, ванны, душа и стиральных машин, обычно сливающиеся в канализацию.
Урбанисты и технологи
Дан Докторофф отдает себе отчет в том, что создать подобный город будет непросто: "Сложнее всего будет интегрировать технологические инновации и урбанистику, так как урбанисты - люди, занятые городским планированием, - и технологи говорят на разных языках".
"Создать команду, в которой будут представлены эти обе группы, будет нелегко", - признает он.
Однако он считает, что именно Sidewalk Labs может это сделать, будучи компанией, которая объединяет в себе технологическую экспертизу инженеров Google и опыт градостроителей.
Компания уже рассмотрела предыдущий опыт строительства 150 "умных городов" - включая и те, что были построены с нуля, как, например, Масдар в Абу-Даби или Сонгдо в Южной Корее.
"Одна из главных ошибок там была в том, что планы развития города спускались сверху. Но города ведь развиваются снизу, органически", - говорит Докторофф.
Дан Докторофф - большой поклонник Джейн Джейкобс, урбанистки, переехавшей из Нью-Йорка в Торонто, которая всю жизнь убеждает городские власти работать над улучшением общественного пространства.
"Города могут быть полезными для всех - но лишь в том случае, если они построены для всех, и только по этой причине", - сказала она однажды.
Удастся ли Google добиться этого, еще не известно, но многие будут следить за этим экспериментом с большим интересом.