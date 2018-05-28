Повысить налоги и пенсионный возраст: как ищут деньги на "майский указ" Путина

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Повышение НДС может привести к росту цен на товары и услуги, предупреждают аналитики

На новый "майский указ" президента Владимира Путина правительству не хватает около 8 трлн рублей. Четверть этой суммы власти планируют получить с помощью повышения налога на добавленную стоимость. Однако эксперты считают, что от повышения НДС пострадают потребители.

В начале месяца после инаугурации президент Владимир Путин подписал новый "майский указ", в котором собрано в общей сложности 150 целей на ближайшие шесть лет.

На меры, перечисленные в этом документе, понадобится 25 трлн рублей, 8 трлн из которых еще предстоит найти. Правительство рассматривает несколько вариантов получения дополнительной суммы.

Потребители заплатят косвенно

Правительство может повысить налог на добавленную стоимость с 18% до 20%, сообщили "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники. За счет этой меры планируется привлечь два трлн рублей за шесть лет.

Также рассматривается вариант отмены льготной ставки НДС в размере 10%. Сейчас НДС по ставке 10% взимается с продовольствия, лекарств, книг, товаров для детей. В 2017 году льготный НДС обошелся бюджету в 550 млрд рублей, писали "Ведомости".

Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, что выравнивание льготной ставки до 18% принесет бюджету примерно столько же, сколько повышение НДС до 20% - около 2,1 трлн рублей за шесть лет.

В банке отмечают, что повышение НДС выгоднее повышения налога на доходы физических лиц (от увеличения НДФЛ власти уже отказались).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption От повышения НДС могут пострадать и потребители, и компании

"НДФЛ является региональным налогом: от его повышения выиграют только богатые регионы, а доходы бедных регионов практически не вырастут. Кроме того, НДС является косвенным налогом, и его повышение не снижает стимулов к труду, в отличие от повышения НДФЛ", - говорится в обзоре аналитиков.

Но у этого варианта есть существенные минусы: ежегодный рост инфляции и постоянное снижение покупательной способности доходов населения, отмечают эксперты Райффайзенбанка. Повышение НДС и отмена льготной ставки могут привести к "резкому повышению цен на товары и услуги", соглашаются аналитики Росбанка.

Повышение налога на добавленную стоимость в первую очередь бьет по населению, чья потребительская способность и без того ощутимо снизилась в последние четыре года, подчеркивает сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

"В то же время, резко повышая НДС, мы увеличиваем изъятие прибыли у компаний. По нашим прогнозам, в отраслях с высокой добавленной стоимостью, например, в машиностроении, фискальная нагрузка может вырасти на 25%. Что также снижает инвестиционную привлекательность предприятий", - отмечает он.

Возможное повышение НДС раскритиковал первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. По его словам, увеличивать налог не стоит ни в коем случае.

"Прибыль в 8 триллионов рублей для исполнения майского указа мы от повышения НДС не получим. Однако это негативно скажется на развитии производства и на покупательной способности граждан", - сказал Калашников.

На пенсию - позже

Еще около 2 трлн рублей бюджет получит за счет повышения пенсионного возраста, пишут "Ведомости". До президентских выборов 2018 года власти не комментировали публикации СМИ о необходимости повышения пенсионного возраста.

29 апреля 2018 года в интервью программе "Вести в субботу" премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что консультации по этому вопросу идут не первый год.

Он добавил, что правительство готово обсудить соответствующий законопроект. "Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До президентских выборов власти не комментировали слухи о повышении пенсионного возраста

8 мая премьер сообщил, что правительство в "самой короткой перспективе" внесет в Госдуму свои предложения о повышении пенсионного возраста. Пока об этих предложениях ничего не известно.

Сейчас в России мужчины получают право на страховую пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет.

Бюджет Пенсионного фонда России из года в год исполняется с дефицитом, на финансирование которого выделяются бюджетные трансферты. В 2017 году трансферт составил 3,7 трлн рублей, или 4% ВВП.

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) минфина ранее подсчитал, что постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин позволит бюджету снизить ежегодный трансферт до 2 трлн рублей (2,2% ВВП) к 2035 году.

Деньги в долг

Около 2,7 трлн рублей правительство собирается привлечь на долговом рынке. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Деньги поступят в специальный фонд для увеличения государственных вложений в инфраструктуру.

По словам Силуанова, это решение поможет экономике расти быстрее. Повышение темпов роста выше среднемировых - одна из задач, описанных в майском указе Путина. К 2024 году российская экономика должна войти в пятерку крупнейших, говорится в указе.

С помощью фонда будут создаваться дополнительные государственные активы, рассказывал Силуанов. Эти инвестиции будут стимулировать частный бизнес вкладывать больше средств в развитие экономики, надеется он.

Глава министерства экономики Максим Орешкин на форуме отметил, что схема сработает только в том случае, если государственные инвестиции приведут к росту частных вложений.

Правительство полагает, что долговая нагрузка относительно ВВП не вырастет, так как экономика будет увеличиваться, благодаря новым вложениям.

Алексей Кудрин, недавно назначенный на пост главы Счетной палаты, поддержал предложение о создании фонда для инвестиций в инфраструктуру.

Скептически к этому предложению отнеслась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что российская экономика сейчас растет в пределах своего потенциала - 1,5-2%. Рост госрасходов без проведения структурных реформ может привести к перегреву экономики и росту инфляции, предупреждала на ПМЭФ Набиуллина.

Маневр в сырьевом секторе

Еще один уже объявленный источник финансирования майского указа Путина - налоговая реформа в нефтяной отрасли, которая должна принести бюджету 1 трлн рублей. В рамках этой реформы власти собираются обнулить экспортную пошлину и соразмерно повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Налоговый маневр в нефтяной отрасли обсуждается в России с 2015 года. Изменения поддерживает минфин. Из-за того что в России экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть, переработка нефти фактически субсидируется бюджетом, отмечали в ведомстве.

Только в 2017 году бюджет из-за этого потерял около 1 трлн рублей, оценивало министерство.

Против предложения минфина выступали минэнерго и нефтяники, которых поддерживал тогдашний вице-премьер и куратор сырьевой отрасли Аркадий Дворкович, писали "Ведомости".

Бизнес жаловался, что налоговый маневр снизит прибыльность нефтепереработки. Дворкович поддерживал отрасль и предлагал отложить маневр до завершения модернизации НПЗ.

В новый состав правительства Дворкович не вошел. А у минфина, продвигающего маневр, появился дополнительный аргумент - необходимость искать дополнительные деньги на майский указ Путина.