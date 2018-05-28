Дерипаска просит льготы для своего бизнеса. Кто за это заплатит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства льготы для поддержки "Русала" и других активов миллиардера, попавшего под санкции США. Выгода от этих льгот, если они будут приняты, составит несколько десятков миллиардов рублей. В числе предложений - повышение стоимости электричества для населения и тарифов ЖКХ в Иркутской области.

Предложения En+ (объединяет промышленные активы Дерипаски) о поддержке бизнеса миллиардера поступили в правительство в конце апреля, тогда же сообщал замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

Как сообщила в понедельник, 28 мая, газета "Коммерсант", эти меры в основном касаются льгот на энергетическом рынке. В частности, по данным издания, En+ просит освободить "Русал" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ).

Почему тарифы выше

Такие договоры заключались во второй половине 2000-х годов. В рамках ДПМ поставщики энергии построили и ввели в эксплуатацию новые генерирующие мощности, то есть электростанции.

Механизм ДПМ гарантировал инвесторам - то есть энергетическим компаниям - не просто окупаемость, а возврат вложенных средств с доходностью в 14%. Взамен они получили право ввести повышенный тариф для потребителей - в том числе для алюминиевых заводов Дерипаски.

По подсчетам самой En+, освобождение компании на какой-то срок от выплат по ДПМ (то есть от этого повышенного тарифа) позволит ей сэкономить 13-18 млрд рублей, пишет "Коммерсант". Но это может привести к убыткам генерирующих компаний.

В таком случае, нагрузка перераспределится на других потребителей в Сибири - если "Русал" получит освобождение от режима ДМП, то цены на электричество для других предприятий могут вырасти на 12%, подсчитала сама En+.

Также En+ просит изменить механизм закупки и снизить цену электроэнергии, которую "Русал" покупает у "РусГидро" и "Росэнергоатома". Это позволит производителю сэкономить от 5,2 до 9,3 млрд рублей.

Причем тут Дальний Восток

Кроме того, En+ просить освободить "Русал" от выплаты надбавки, введенной для поддержки энергосистемы Дальнего Востока.

Механизм снижения тарифов на Дальнем Востоке заработал летом 2017 года. Его суть в том, что в пяти дальневосточных регионах, где стоимость электроэнергии превышала среднероссийскую, были снижены тарифы.

Потери компенсируются за счет надбавки, которую платят потребители в других регионах. Власти называют нововведение ликвидацией "энергетического неравенства".

По подсчетам En+, исключение "Русала" из этой схемы позволит компании сэкономить 1,9-3 млрд рублей в год, пишет "Коммерсант". При этом цены для других промышленных потребителей в Сибири, которые продолжать обеспечивать выравнивание тарифов, опять же вырастут - на 1-2%, подсчитали в En+.

Тут понизить, там повысить

Вторая часть предложений En+ касается еще одного крупного актива группы - генерирующей компании "Евросибэнерго". Для нее предлагаются меры, которые, если будут приняты, принесут выгоду "Евросибэнерго" как производителю электроэнергии.

В частности, для ГЭС в Сибири - они принадлежат "Евросибэнерго" и "РусГидро" - предлагается снизить долю договоров, по которым электричество закупается для населения по тарифу, который ограничен решениями властей. То есть энергокомпания Дерипаски вынуждена продавать электричество дешевле.

По оценке En+, "Евросибэнерго" от сокращения таких поставок компания должна сэкономить 4,2 млрд рублей, а "РусГидро" - 1,9 млрд рублей, но остальная генерация Сибири потеряет 1,3 млрд рублей, пишет "Коммерсант" (опять же из-за перераспределения поставок населению).

Граждане должны доплатить

По данным "Коммерсанта", En+ предлагает поднять тарифы на электроэнергию для населения в Иркутской области (здесь работает "Иркутскэнерго", которая входит в "Евросибэнерго").

Иркутская область - это регион с самым дешевым в России электричеством для населения. Низкие тарифы, устанавливаемые государством, объясняются низкой себестоимостью генерации на гидроэлектростанциях (ГЭС).

Компания предлагает сократить так называемое перекрестное субсидирование, в рамках которого бизнес по сути берет на себя затраты, связанные со снижением стоимости электроэнергии для населения.

"В результате практики перекрестного субсидирования промышленные предприятия вынуждены нести часть затрат, которые недоплачивает население", - жаловался в 2015 году глава "Иркутскэнерго" Олег Причко.

Сокращение перекрестного субсидирования в результате повышения цен на электроэнергию для населения даст эффект 3 млрд рублей в год, приводит "Коммерсант" подсчеты En+. Также группа предложила повысить предельный тариф на тепло и горячую воду в Иркутской области на 1%.

"Использует ситуацию"

Крупный бизнес и эксперты давно говорят о том, что компании не должны платить за электричество больше для того, чтобы население платило меньше.

"Перекрестка" - это "пудовая гиря" на ногах, которая "не дает отрасли не то что взлететь, а просто нормально двигаться вперед", - заявил 25 мая председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Проблему необходимо решать, сказал Би-би-си директор по электроэнергетике Vygon Consulting Алексей Жихарев. Но более рациональными стали бы не индивидуальные решения (о чем просит Дерипаска), а изменение тарифной политики, отмечает он.

"Электроемкие производства, прежде всего металлургические, давно и обоснованно предъявляют претензии к высоким темпам роста цен в связи с увеличением количества утверждаемых Белым домом надбавок", - считает Жихарев.

"Русал" просто использует ситуацию, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Если власти пойдут на уступки компаниям Дерипаски, тему энергорынка можно закрывать, предлагает эксперт.

"Если мы миллиардами в ручном режиме в рамках одной компании будем работать, о каком рынке вообще идет речь", - говорит Пикин.

Упомянутые в "Коммерсанте" меры поддержки помогут "Русалу" снизить себестоимость производства алюминия примерно на 6-7%, подсчитала Наталья Порохова из агентства АКРА. Но при этом тарифы для других потребителей в Сибири вырастут на 5%.

При этом снижение себестоимости не решит основную проблему, которая появилась с включением "Русала" в санкционный список, - проблему экспорта алюминия, добавляет Порохова.