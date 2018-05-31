"Зидан ушёл на подъёме": горе и радость футбольных фанатов

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Главный тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан объявил, что уходит в отставку. Такое заявление он сделал спустя всего пять дней после того, как первым в истории выиграл с клубом три Лиги чемпионов подряд. Фанаты легендарного футболиста спешно посыпают голову пеплом, по крайней мере, виртуально.

До назначения главным тренером Зидан работал с молодежной командой "Реала". До 2006 года он играл за этот клуб и успел выиграть Лигу чемпионов. До "Реала" он выступал также за итальянский "Ювентус" и французские "Бордо" и "Канн".

Зинедин Зидан был главным тренером "Реала" с начала 2016 года. За два с половиной года он выиграл с клубом девять трофеев. Нескольким его предшественникам для достижения таких результатов потребовалось восемь лет.

При этом Зидан стал первым тренером в истории, сумевшим выиграть три раза подряд Лигу чемпионов, самый престижный клубный турнир в Европе.

"Рамос предсказал уход Зидана три месяца назад", - вспоминают испанские СМИ слова футболиста Серхио Рамоса. 14 февраля тот заявил, что после очередной победы легендарный француз может покинуть известный клуб.

"Зидан сделал из Лиги чемпионов подобие дружеского турнира и заставил взрослых мужчин поверить в чёрную магию", - написал твиттерянин @SwishFutbol.

Фанаты прозвали 45-летнего уроженца Марселя Зизу и не могут не называть его этим ласкательным именем в такой эмоциональный для них момент.

"Не представляю "Реал Мадрид" без Зизу. Как мне жаль. Спасибо за всё, что ты сделал в этой команде, и пусть у тебя всё будет хорошо", - желает спортсмену Исабель Тромпет Летанг.

Иные, впрочем, подчёркивают, что уйти на пике формы - это красиво.

"Недооценённый фактор, повлиявший на его решение, - желание сохранить своё психическое здоровье", - утверждает поклонник футболиста под ником @ElEzrah.

Повод для остроумия

Но опечалены не все. Некоторые фанаты сохраняют чувство юмора и находят поводы для шуток.

Ну и наконец, нашлись те, кто совместил одну из главных тем недели - "смерть и воскрешение" российского автора-оппозиционера Аркадия Бабченко в Киеве - с новостью об уходе Зинедина из "Реала".