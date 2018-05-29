Италия осталась без правительства. Кризис в вопросах и ответах

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лидер партии "Пять звезд" Луиджи Ди Майо призвал начать процедуру импичмента в отношении президента

В Италии усиливается политическое противостояние между победившими на выборах в марте партиями евроскептиков и политиками, поддерживающими единство с ЕС.

Потребовалось несколько недель, чтобы две популистские партии договорились о создании коалиционного правительства, однако президент страны наложил на него вето, и теперь партиям нужно начинать с чистого листа.

В ближайшее время будет сформировано переходное правительство, которое пробудет у власти до проведения новых парламентских выборов.

Почему возник этот кризис?

Итальянская экономика - третья по объему в еврозоне - последние несколько лет практически не развивается.

ЕС и мировые рынки наблюдают за ситуацией с волнением. Долговой кризис стран еврозоны 2010-2011 года был в целом улажен, но не решен полностью.

Решение президента Серджо Матареллы завернуть кандидатуру 81-летнего экономиста Паоло Савоны, предложенного на пост министра финансов, выявило существующие разногласия относительно евро. Савона ратует за введение в Италии "плана Б", который подразумевает отказ от евро.

Президентское вето привело в ярость популистское движение "Пять звезд" и антииммигрантскую партию "Лига Севера".

Назначенный временно исполняющим на роль премьера Карло Коттарелли долго работал в Международном валютном фонде и имеет тесные связи с чиновниками в Брюсселе. Он выступает за сохранение евро и режим строгой экономии.

Насколько это важно для Италии?

Достаточно важно. Но Италии не привыкать к политическим потрясениям. Со времен окончания Второй мировой войны там сменились в общей сложности 64 правительства.

Лидер партии "Пять звезд" Луиджи Ди Майо призвал начать процедуру импичмента в отношении президента. Глава "Лиги" Маттео Салвини предположил, что за вето президента на самом деле стоит Германия; но Италия - не колония, сказал он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидеры партий "Пять звезд" Луиджи Ди Майо и "Лиги" Маттео Салвини не намерены отказываться от евро

Нынешнее противостояние власти - в новинку для Италии, потому что популисты победили с большим преимуществом, чего не случалось со Второй мировой войны.

Поэтому переходному правительству придется действовать крайне осторожно. Коттарелли заявил, что новые выборы пройдут в начале 2019 года или после августа этого года, если будет принят вотум недоверия переходному правительству. Высока вероятность второго сценария.

После событий 2011 года некоторые итальянцы подозревают, что последние события были заранее спланированы в Брюсселе. Тогда Италия оказалась в некотором смысле во власти мировых финансовых рынков: страна находилась на грани дефолта, а процентная ставка гособлигаций страны взлетела до небес. Тогдашний премьер Сильвио Берлускони был смещен со своего поста. Его заменил бывший еврокомиссар Марио Монти.

Может ли президент потерять свой пост?

Не сразу. Призыв Майо к импичменту вряд ли соберет необходимые голоса в парламенте. Согласно конституции, импичмент возможен лишь в случае государственной измены или если президент нарушает основной закон.

Безусловно, Матарелла продемонстрировал, что его должность не так формальна, как может показаться.

Ему предстоит назначить правительство. Тот факт, что он отклонил команду, сформированную популистами, может нести политические риски. Избиратели могут еще больше проникнуться популистскими идеями и ополчиться против истеблишмента, поскольку переходное правительство обвиняют в потакании Брюсселю.

Что это значит для евро?

Суверенный долг Италии составляет 2,3 трлн евро. Это 132% ВВП страны, больший показатель - лишь у Греции.

Лидер "Лиги" Маттео Салвини настаивает, что никто и не думает о выходе из евро - этого нет ни в программе его партии, ни в программе неутвержденного министра финансов Савоны.

Его коллегам по партии "Пять звезд" евро не нравится, но они более не планируют проводить референдум по вопросу выхода из еврозоны.

Однако тема евро активно используется популистами, поскольку они пообещали пересмотреть основные соглашения по еврозоне - в частности, пакт стабильности и роста, а также бюджетный пакт. Эти документы обязывают Италию выполнять бюджетные задачи, которые ставит Брюссель.

Популисты хотят сместить приоритеты ЕС с либерализма свободного рынка на социальное обеспечение. Они обещают дополнительно вложить миллиарды евро в социальные проекты Италии - например, в увеличение пенсий и пособий для неимущих.

Согласно опросам общественного мнения, популярность "Лиги" после выборов только выросла. Поэтому не исключено, что на следующих выборах - если они состоятся в ближайшие несколько месяцев - эта антииммиграционная партия может и вовсе получить большинство.

Вряд ли нынешняя политическая ситуация в Италии прибавит уверенности остальным странам ЕС.