СМИ России: Крым предлагает лечить иностранцев в России без визы

В обзоре российских газет от 29 мая:

"Ведомости": без гарантии снятия санкций

Газета "Ведомости" сообщает, что Олег Дерипаска намерен расторгнуть соглашение между акционерами UC Rusal, чтобы вывести компанию из-под американских санкций. Разрыв соглашения, считают "Ведомости", - единственный выход из сложившейся ситуации, и другой возможности спасти компанию Дерипаска не видит.

Соглашение гласит, что En+ считается контролирующим акционером компании до тех пор, пока ее доля превышает 40%. На сегодняшний день она составляет 48,1%

Разрыв акционерного соглашения - это серьезный аргумент для En+ и UC Rusal в дискуссии с минфином США, но автоматического выведения из-под санкций он не гарантирует, уверен партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

"При принятии решения минфин США будет учитывать не только юридические аспекты акционерного соглашения, но и фактические аспекты: кем и как принимаются решения при управлении компанией", - говорит он.

К тому же UC Rusal оказалась под санкциями как самостоятельная компания, а не как дочерняя структура En+. Поэтому прекращения акционерного соглашения, где En+ названа контролирующим акционером, может быть недостаточно для выведения из санкционного списка, считает эксперт.

По мнению партнера консалтинговой компании Urus Advisory Алексея Панина, ситуация осложняется и тем, что не совсем ясно, что именно будет квалифицироваться США как "утрата контроля над компанией".

"Удовлетворит ли минфин формальная потеря голосов, или им важно понимать, что санкционное лицо не будет участвовать в операционном управлении компанией? Ведомство оставляет слишком большое поле для правовой казуистики", - уверен он.

"Коммерсант": на лечение в Россию без визы

Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев, которые захотят приехать в Россию на лечение, прежде всего в санатории и на курорты. Об этой инициативе газете "Коммерсант" рассказал советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий.

Предполагается, что иностранные пациенты смогут провести в России 30 дней без оформления въездных документов, а затем при необходимости получить "медицинскую визу" по облегченной схеме. Это, по мнению чиновника, поддержит отрасль и "поможет сломать санкционный режим".

"Это достойный ответ на санкции, на информационную войну, которая ведется против нашей страны, - прокомментировал Стрельбицкий "Коммерсанту". - Иностранцы своими глазами увидят, как мы здесь живем. Если говорить о Крыме, они убедятся сами, что Крым - это часть России".

Газета пишет, что минздрав совместно с МИДом уже ведет работу над особым визовым режимом для иностранцев, желающих лечиться в России. Туроператоры же пока сдержаны в оценке численности иностранных клиентов российского санаторного комплекса, но в целом медицинский туризм в РФ опрошенные газетой эксперты считают перспективным и напоминают, что в России есть клиники, сопоставимые с европейскими.

По оценке гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, в российских санаториях ежегодно останавливаются 5-7 миллионов человек, но на иностранцев приходится лишь 1% от этого числа, причем в основном это россияне, переехавшие за рубеж, или выходцы из стран постсоветского пространства.

Ромашкин считает, что, хотя упрощение визовых процедур может обеспечить рост туристического потока на 20-25%, в случае с медицинским туризмом ситуация может быть иной: "Здесь целесообразно ориентироваться лишь на русскоязычное население зарубежных стран. Для всех остальных встанет целый комплекс проблем: найти переводчиков, владеющих именно медицинским английским или немецким, не так просто".

"Ведомости": прямая зависимость

Газета "Ведомости" оценивает, во сколько обойдется увеличение продолжительности жизни россиян бюджету страны. Согласно новому майскому указу президента Путина, к 2024 году средняя продолжительность жизни жителей России должна составить 78 лет.

Для этого, пишет издание, власти должны ежегодно увеличивать финансирование здравоохранения на 15%, то есть ежегодно выделять дополнительно 300 млрд рублей на эту сферу. И это при условии, что ВВП по умолчанию будет расти в соответствии с указом на 4% в год, а потребление алкоголя снизится на 40%.

"Ведомости" отмечают, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2017 году составила 72,7 года. В новых странах ЕС еще в 2015 году люди жили на 4,7 года дольше, а мужчины - на 6,1 года дольше российских мужчин. Стандартизированный коэффициент смертности в России все еще выше, чем в европейских странах, пишет издание: мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, сельские жители - на два года меньше горожан, детская смертность вдвое превышает европейские показатели.

Завлабораторией оценки технологий здравоохранения РАНХиГС Виталий Омельяновский отмечает, что в мире нет четкого понимания, какой количественный вклад медицина вносит в рост продолжительности жизни, но сейчас с учетом заявления президента будут делаться попытки оценить это влияние.

Впрочем, эксперты, считают, что повышение качества и доступности медицинской помощи позволит увеличить продолжительность жизни в России на 2,5 года, столько же даст программа по развитию здорового образа жизни - прежде всего по снижению потребления алкоголя и табака.

Таким образом, пишут "Ведомости", удастся увеличить продолжительность жизни мужчин до 74 лет, женщин - до 81 года.

РБК: "Блокировка подтолкнула к рекорду"

Исследовательская компания Mediascope предоставила РБК последние данные об аудитории мобильного приложения Telegram в России. В апреле усредненное число хотя бы раз в день заходивших в мобильное приложение мессенджера, созданного Павлом Дуровым, достигло, согласно измерениям Mediascope, более 3,7 млн россиян в возрасте 12-64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.

Это, пишет РБК, рекорд с октября 2017 года, когда Mediascope стала измерять аудиторию на мобильных устройствах в больших городах. В октябре число пользователей мобильного приложения Telegram не превышало 2,2 млн человек, в марте 2018-го - 2,8 млн. В апреле же российская ежедневная аудитория приложения, таким образом, выросла по сравнению с предыдущим месяцем почти на 31%.

Это, отмечает РБК, произошло как раз в тот месяц, когда Роскомнадзор добился в суде блокировки мессенджера.

"Полагаю, что апрельские цифры Mediascope связаны с "эффектом Стрейзанд", - прокомментировал РБК результаты измерений глава Роскомнадзора Александр Жаров. Газета объясняет, что "эффектом Стрейзанд" принято называть феномен, когда попытка заблокировать какую-либо информацию приводит к ее еще более широкому распространению.

Впрочем, директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин уверен, что в действительности трафик сообщений мессенджера Telegram сократился из-за его нестабильной работы. По его словам, бóльшая часть аудитории использует продукт по инерции.

"Число скачиваний самого приложения увеличилось, так как идет тотальный пиар продукта, - добавляет Щельцин. - Тем не менее трафик обмена сообщениями уменьшился, так как Telegram перестал быть сервисом для оперативных сообщений".

"Известия": автовладельцам предложат аукцион

Подержанные автомобили в России будут продаваться только на аукционах, рассказывает газета "Известия": соответствующий проект уже готовит минпромторг.

В правительственной рабочей группе НТИ "Автонет", под контролем которой будет развиваться проект автоаукционной индустрии, "Известиям" рассказали, что автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную аукционную платформу, с помощью которой подержанные автомобили перепродадут дилерам. Причем последним придется получать государственный сертификат для участия в торгах. Затем машину можно будет купить уже у автодилера.

Это сведет на нет участие перекупщиков-частников и любые продажи автомобилей по принципу "из рук в руки", пишет газета. В результате государство будет автоматически начислять налог при продаже автомобиля.

Выгодой для простых граждан в "Автонет" называют следующие факторы: прозрачная рыночная цена для покупателя, справедливая оценка остаточной стоимости для продавца, удобная и безопасная сделка с официальным дилером вместо рискованной транзакции с неизвестным физическим лицом.

"Известия" пишут, что министерство промышленности рассматривает опыт Японии, где простые автовладельцы продают подержанные автомобили исключительно через аукционы.

Впрочем, по мнению президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, если правительство внедрит японский вариант аукционов, то это ухудшит конкурентную среду при продаже подержанных автомобилей.

"Потребитель, на мой взгляд, должен иметь право выбора: хочу - продал сам, либо дилеру ее сдал, либо через аукцион реализовал. Как только появляется одно место реализации, это ухудшает конкуренцию, - отметил он. - Конечно, нельзя не признать, что с помощью автоаукционов можно существенную часть сделок на вторичном авторынке вывести в легальную зону, хотя обелить 100% рынка невозможно".

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Газета "Коммерсант" рассказывает о том, как распределились обязанности между вице-премьерами в новом правительстве.

Политолог Станислав Белковский на страницах интернет-журнала Sobesednik.ru говорит о том, как санкции против России работают, вбивая клин между Путиным и элитой.

Газета РБК рассказывает об отставках главы Якутии Егора Борисова и губернатора Магаданской области Владимира Печеного.

О том, почему Борис Минц покинул список Forbes и Россию - статья в журнале Forbes.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си