Почему следствие торопится с делом Серебренникова

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акция в поддержку Кирилла Серебренникова на Каннском кинофестивале, где был представлен его фильм "Лето"

Российская прокуратура потребовала, чтобы Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" закончили читать материалы следствия до 19 июля. Суд удовлетворил эти требования несмотря на возражения защиты.

После того, как фигуранты закончат читать материалы дела, следствие отправит дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Прокуратура должна будет передать дело в суд.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, куда и зачем торопятся следователи.

"Я не минкульт, я так быстро не могу"

На заседании суда следствие заявило, что Серебренников и адвокат затягивают ознакомление с материалами дела - в частности, используют не всё предоставленное им для этого время. В связи с этим оно попросило ограничить им срок ознакомления с делом.

Следствие попросило назначить крайний срок ознакомления с делом на 29 июня, а прокуратура - на 19 июля.

Адвокат Дмитрий Харитонов в свою очередь попросил суд дать Серебренникову и его защите три месяца на ознакомление с делом и отфотографировать все тома сразу. Он адвокат Ксения Карпинская, представляющая интересы другого фигуранта дела, Алексея Малобродского, просили с самого начала сфотографировать все тома, но следствие им не разрешило.

"То, что представляло следствие - сплошное враньё. У меня есть два объяснения. Первое - что следствие получило команду от своего начальства срочно направить дело в суд. Второе - что оно нас обманывает не даёт возможность ознакомиться с материалами дела и подготовить защиту", - заявил Харитонов.

Он также считает, что следствие нарушает уголовно-процессуальный кодекс и европейскую конвенцию о защите прав человека.

"Следствие утверждает, что в материалах дела есть доказательство вины Серебренникова. Но сегодняшнее ходатайство следствия - доказательство того, что таких фактов там нет. Следствие не хочет и боится нам показывать это дело", - добавил адвокат.

Следствие указывает в ходатайстве, что минкульт смог за 39 дней ознакомится со всеми материалами дела и вещественными доказательствами. Харитонов в ответ заявил, что, если читать дело со скоростью минкульта, надо 3,4 секунды на страницу. "Я не минкульт, я так быстро не могу", - отметил он.

Сам Серебренников также заявил, что он и его защита не затягивают следствие. По словам режиссёра, он регулярно, раз в неделю, посещает Следственный комитет для ознакомления с делом. Серебренников говорит, что успевает прочитать полтома за раз, а его защита - два.

Всего на данный момент защита успела прочитать 99 томов дела из более чем 250, а Серебренников - 78. Однако в итоге суд встал на сторону прокуратуры.

Прочитали меньше половины

Следственный комитет России попросил суд ограничить срок ознакомления с материалами уголовного дела не только для Серебренникова, но и для других фигурантов того же дела - бывшего генпродюсера "Седьмой студии" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, бывшего гендиректора "Седьмой стадии" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

Во вторник первым должны были рассмотреть требование ограничить по срокам чтения дела Малобродского, но его снова пришлось госпитализировать. Недавно следствие передумало настаивать на содержании 60-летнего Малобродского в СИЗО и отпустило его под подписку о невыезде.

Читать материалы уголовного дела обвиняемые по делу "Седьмой студии" и их защитники начали в середине марта - после окончания расследования. Всего, по словам адвокатов, в деле "Седьмой студии" 258 томов.

21 мая адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов говорил журналистам в Мосгорсуде, что содержание томов, с которыми он и его подзащитный успели ознакомиться, может охарактеризовать только как "процессуальный мусор".

По мнению защитника, в материалах дела нет доказательств вины Серебренникова и других обвиняемых, а только "оговоры Масляевой". Нина Масляева - еще один фигурант дела, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии", она признала вину и дала показания на худрука "Гоголь-центра".

"Кто-то куда-то торопится"

"Мое мнение - следствие пытается ограничить право на защиту. Ознакомление с материалами уголовного дела - это святая святых, одно из первых прав на защиту. Как можно защищаться, не зная материалов дела?" - возмущен Юрий Лысенко, адвокат Итина. Он добавил, что узнал о ходатайстве следствия только из прессы.

Лысенко рассказал Русской службе Би-би-си, что на данный момент он и его подзащитный успели ознакомиться с "пятой частью материалов".

"Если суд установит ограничения до конца июня [первоначально предполагалось, что крайний срок будет именно таким], мне нужно будет каждый день порядка трех-четырех томов в день читать, - говорил накануне суда адвокат Итина. - Каждый том - в среднем 250 листов. Получается, около тысячи листов в день. Это и не просто прочитать, надо работать с материалами, их изучать, сопоставлять".

Адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова считает, что следствие пытается поскорее передать дело в прокуратуру - но не знает, с чем это может быть связано. "Кто-то куда-то торопится, но я не понимаю, кто, куда и почему", - сказала она Би-би-си.

Поверинова и Апфельбаум успели ознакомиться с 63 томами. "Как можно прочитать 200 томов за месяц? Есть практика Верховного суда - один том в день", - заявила адвокат.

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Адвокат Малобродского Ксения Карпинская полагает, что следствие хочет помешать защите ознакомиться со всеми томами уголовного дела и хорошо подготовиться к суду.

"18 апреля во время рассмотрения меры пресечения было установлено, что нет никакого затягивания, - рассказала она Би-би-си. - На 9 апреля Малобродский ознакомился с 24 томами, и следствию этого было достаточно. С этого момента он ознакомился еще с 46 томами - ускорил свой темп. И теперь оказывается, что этого не достаточно".

По словам Карпинской, министерство культуры, которое выступает в деле как потерпевшая сторона, смогло ознакомиться со всеми томами дела за 39 дней.

Дело "Седьмой студии"

В мае 2017 года в "Гоголь-центре" и квартире режиссера Серебренникова прошли обыски, после чего было заведено дело о хищении бюджетных средств, выделенных некоммерческой организации "Седьмая студия" на реализацию проекта "Платформа".

Проектом руководили Серебренников, Итин и Малобродский. Все они стали обвиняемыми по делу.

Апфельбаум была привлечена к делу, так как именно она, будучи сотрудником министерства культуры, в 2011 году подписала бумаги о выделении бюджетных средств на проект Серебренникова.

Обвиняемой также стала экс-бухгалтер проекта Масляева, которая заключила сделку со следствием и дала показания на остальных участников процесса. Защита обвиняемых называет показания Масляевой лживыми. Никто из фигурантов, кроме нее, не признали вину и считают доводы следствия несостоятельными.

Все фигуранты дела находятся под домашним арестом, кроме Малобродского, которого в мае перевели из СИЗО под подписку о невыезде после того, как тот был госпитализирован отделении кардиореанимации в тяжелом состоянии.

В махинациях, по версии следствия, также участвовала экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, которая уехала из России. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

На финансирование "Платформы" министерство культуры России за три года выделило более 214 млн рублей. Ущерб от работы "Седьмой студии" следствие оценивает в 133 млн рублей. Эту сумму следователи считают похищенными Серебренниковым и его коллегами у государства.