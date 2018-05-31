Какой должна быть успешная модель?
Что нужно для того, чтобы стать хорошей моделью? Ответить на этот вопрос сложнее, чем кажется.
"Я не считаю, что мы ищем в моделях что-то одно", - говорит Робин Брайт, отбирающая моделей для агентства Models 1, которое отмечает в этом году свой 50-летний юбилей.
"Когда ты находишь кого-то, кто действительно выделяется из толпы, и ты это видишь, это потрясающе", - признается она.
"В поиске моделей я всегда остаюсь незаметной, держусь в тени за шумной толпой девушек с ярким макияжем, которые еще, скорее всего, не поняли, что им идет на самом деле", - рассказывает Робин Брайт.
Она говорит, основываясь на своем собственном опыте.
Ее саму 20 лет назад привел в модельный бизнес агент, заметивший ее у магазина Topshop на Оксфорд-стрит. Брайт сделала довольно успешную карьеру модели, после чего сама занялась поиском новых лиц для модельного агентства.
У всех моделей, чьи фотографии размещены в этом материале, подписан контракт с модельным агентством Models 1.
Конечно, в мечтающих о карьере модели недостатка не наблюдается, и у агентства есть много способов найти новые лица.
"Мы в буквальном смысле идем на улицы. Идем в магазины, проводим конкурсы, ходим на музыкальные фестивали. Кандидаты находятся и сами - примерно 2000 человек приходят к нам в офис каждый год", - говорит исполнительный директор агентства Models 1 Джон Хорнер.
Какова же статистика успеха при столь большом количестве кандидатов?
- Легко ли сделать карьеру в модельном бизнесе?
- "Мне 69, и это только начало": почему среди моделей все больше пожилых
"Из этих 2000? Я думаю, мы подписываем контрактов 100 за год. Но и из них только 15-20 останутся с нами на несколько лет", - отвечает Хорнер.
"Кроме того, ежегодно мы получаем порядка 20 тысяч заявок от кандидатов через интернет", - продолжает глава агентства.
Подписать контракт с агентством - уже довольно непростая задача, но по-настоящему тяжелая работа начинается не раньше, чем модель попадет в каталог.
"Существует одно широко распространенное заблуждение. Многие полагают, что если сегодня тебя наняли, то уже завтра ты будешь работать. Но это не так", - говорит Хорнер.
"Нужно около трех лет для того, чтобы юноша или девушка подготовились к работе модели. Это не та работа, к которой можно приступить сразу же - нужно научиться выполнять ее", - подчеркивает глава агентства.
Хорнер перечисляет несколько требований для успешной работы в качестве модели:
- "Ты должна быть уверена в себе". По словам Хорнера, это чуть ли не самое главное требование.
- "Ты должна научиться принимать отказы, потому что ты чаще будешь получать отказы, чем приглашения на работу".
- "Если ты работаешь на подиуме, то ты должна научиться правильной походке".
- "Ты должна научиться работе перед камерой".
- "И тебе нужно позаботиться о собственном портфолио, сделать его таким, чтобы мы захотели подписать с тобой контракт".
По словам Робин Брайт, есть еще одна важная часть работы модели - уход за своей внешностью. По ее словам, это непрерывная работа, и она продолжается 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
"Мы учим моделей тому, чтобы они привыкали заботиться о своей коже и волосах", - говорит она.
"Это очень важно, потому что такие вещи очень заметны... Когда ты встречаешь девушку, которая курит, ты это видишь. Я вижу курильщицу за версту. И вы тоже можете увидеть, поверьте мне, все отражается на коже", - говорит Брайт.
"Несомненно, многое зависит от того, насколько им повезло с генами", - говорит скаут Models 1.
Один из самых важных вопросов в работе модели - это фигура. Советуют ли скауты моделям худеть?
"Конечно, это происходит. Но мы хотим видеть крепких людей, а не истощенных. И если мы говорим модели о необходимости похудеть, мы имеем в виду, что она должна выглядеть более подтянутой", - говорит Брайт.
"Мы нашли прекрасного диетолога, который помогает моделям составить правильный режим питания. Они едят полезную пищу, чтобы выглядеть сильными и оставаться сильными", - говорит Брайт.
Хорнер подчеркивает, что мода на худобу подстегивалась рекламой.
"Модели сейчас гораздо менее "фигуристые", чем много лет назад, и мне кажется, что требования к фигуре модели сейчас значительно выше, чем были прежде", - говорит Хорнер.
"Клиенты хотят видеть моделей с определенными пропорциями фигуры. Им нужны модели определенного роста, потому что их одежда лучше смотрится на людях именно такого роста. У нас есть и группа моделей "с формами", но все-таки гораздо больше стройных", - рассказывает глава агентства.
"Нам неинтересны худые модели, которые не выглядят здоровыми из-за своей худобы. Нам интересны те, кто по природе имеет стройную фигуру. Это как раз та внешность, которуюмхотят видеть наши клиенты", - поясняет Хорнер.
Агентство Models 1 не единственное, где есть группа моделей "с формами". Эта тенденция связана с тем, что теперь клиенты модельных агенств ищут моделей с разными типами фигур.
"Здесь [в Британии] этот процесс идет довольно медленно, в Америке - гораздо быстрее. Спрос на моделей "с формами" появился не так давно, но до сих пор подобные модели работают с довольно ограниченным числом ритейлеров", - рассказывает Хорнер.
"Например, одежду для полных и женщин "с формами" продает компания Evans, но большая часть продаж приходится на интернет-магазин. Девушки с формами часто чувствуют себя некомфортно, когда покупают что-нибудь из одежды в обычном магазине, ведь когда они приходят в магазин, они вынуждены прямиком направлятся к стойке одежды "для полных". Поэтому поход по магазинам для полной девушки может быть проблемой, и это несмотря на то, что 60% женщин в Британии носят 14-й размер (соответствует 46-му российскому) или больше", - рассуждает глава модельного агенство.
По словам Хорнера, моделей из его агентства начали приглашать для работы в рекламных кампаниях, которые призваны сделать покупки оффлайн для полных женщин более комфортными.
"Вот скажите. Женщина хочет купить размер, который она носит. Если в рекламе вы покажете ей 20-й размер на полной модели, то вряд ли она захочет купить эту вещь", - подчеркивает он.
"Тебе приходится давать потребителями то, чего они хотят. Они всегда будут говорить, что им нужно что-то другое. Но когда начинаешь выяснять, чего они действительно хотят, то понимаешь, что они хотят видеть образ, к которому стремятся", - говорит Хорнер.
"Нечто похожее происходит и с "возрастными" моделями. Нашей самой пожилой модели 89 лет. Ее зовут Дафни Селф. Она не самый типичный представитель нашей "возрастной" группы моделей. Большинству из них - за 40. Если вы покажете женщину, которая окажетсмя гораздо старше, то поймете, что взрослые женщины не хотят быть старше, они хотят быть немного младше", - рассказывает Хорнер.
После нескольких лет работы моделью, перед девушками открывается множество карьерных возможностей, говорит Брайт.
"Например, модель может стать стилистом - одна из наших моделей теперь работает стилистом Алисии Викандер. Также ты можешь стать визажистом или парикмахером", - говорит Брайт.
"Очень многие начинают заниматься фотографией - Энни Лейбовиц тоже начинала свою карьеру как модель. Многие модели остаются в модельном бизнесе и работают букерами. Многие из моих друзей стали вести занятия по йоге. Многие из них проводят персональные тренинги. И мне кажется, это связано с тем, что они научились оставаться в форме и питаться правильно", - говорит Брайт.
Конечно, к модельному бизнесу относятся как к довольно несерьезному, легкомысленному занятию. Многие считают, что все модели поверхностные и легкомысленные девушки. По мнению Брайт, вряд ли это представление изживет себя в ближайшем будущем.
"Никто не хочет на самом деле слушать красивых людей, никто не сочувствует красивым людям... И я не знаю, изменится ли это когда-нибудь", - признается Робин Брайт.