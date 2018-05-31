Счастливы ли дельфины в неволе? Ученые, кажется, нашли ответ

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Ученые, работающие с дельфинами в морском парке недалеко от Парижа, попытались измерить, что испытывают эти млекопитающие по поводу своей жизни в неволе.

В первом, как заявляют сами ученые, проекте, изучающем неволю с точки зрения животных, команда выясняла, чем дельфины больше всего хотели бы заниматься.

Оказалось, что они больше всего ждали общения со знакомым им человеком.

В результатах исследования говорится, что лучшая связь человека и животного означает лучшее состояние для второго.

Исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behaviour Science, - часть трехлетнего проекта по измерению качества жизни дельфинов в неволе.

Ведущий ученый Изабелла Клегг работала в тематическом парке Астерикс, где находится один из крупнейших во Франции дельфинариев.

С коллегами из лаборатории поведения животных Университета Парижа она разработала эксперименты по расшифровке поведения дельфинов - в основном наблюдая за их позами, указывающими на их самочувствие.

"Мы хотели выяснить, какие они предпочитают занятия в неволе", - сказала Клегг Би-би-си.

Чтобы это понять, она тестировала три вида активности: игра тренера с дельфинами, добавление игрушек в бассейн, а также наблюдение - то есть, дельфины оставались одни.

"Мы пришли к действительно интересным результатам - все дельфины больше всего радовались взаимодействию со знакомым человеком", - говорит Клегг.

Животные демонстрировали предвкушение с помощью "шпионского прыжка" - они выглядывали из воды по направлению, откуда обычно приходили тренеры.

Дельфины также становились более активными и проводили больше времени у края бассейна.

"Мы видели такое и среди других животных в зоопарке, а также домашних животных, - говорит Клегг. - Чем лучше связь животного и человека, тем лучше качество жизни".

Счастливая социальная жизнь

По вопросу, нужно ли держать дельфинов в неволе, часто возникали споры, в частности, во Франции.

Французские власти недавно отказались от предложения запретить разведение дельфинов в морских парках, таких, например, как парк "Астерикс".

То, что запрет в итоге не ввели, стало большим облегчением для Бирджитты Мерсера, которая владеет дельфинариумом. В интервью Би-би-си она сказала, что разрешение дельфинам размножаться, растить потомство - ключевое для их счастливой, хотя и совсем другой, нежели на воле, жизни.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дельфинам в неволе, похоже, нравится общение с тренером

"Я считаю, что дикие дельфины счастливее в дикой природе, а рожденные в неволе - гораздо счастливее в неволе. Они тут родились - и это их жизнь. И это наша обязанность - следить за ними".

Проявление энтузиазма

Разговаривая с Мерсерой и тренерами из парка Астерикс, которые, очевидно, обожают дельфинов и наблюдают за ними, легко заключить, что животные счастливы.

Их прыжки во время тренировок и то любопытство, с которым они подплывают к краю бассейна, говорят о явном энтузиазме.

Однако, Сюзанн Шульц из университета Манчестера, изучавшая социальное поведение диких морских млекопитающих, заявляет, что исследование не говорит нам, счастливее ли дельфин в неволе, чем он был бы на свободе.

"Я считаю ценным вывод о том, что дельфины в неволе потенциально стремятся к контакту с людьми, - говорит Шульц. - И я думаю, что этот вывод можно применить к тому, как мы обращаемся с другими харизматичными умными животными".

"Однако то, что дельфин общается с тобой, не значит, что он бы выбрал то же самое, если бы у него был выбор", - поясняет она.

По данным британской благотворительной организации Whale and Dolphin Conservation, в мире по меньшей мере три тысячи китообразных - подотряда зубатых китов, к которому относятся дельфины - которые содержатся в неволе в 50 странах.

По оценкам Клегг, их может быть даже пять тысяч, так как многих животных официально не регистрируют.

Кроме того, за более чем 150 лет с тех пор, как первых китов и дельфинов из неволи поместили в аквариумы, ученые узнали множество нового об их интеллекте и сложной социальной жизни.

Клегг считает, что исследование скорее поможет улучшить жизни тысяч животных, проводящих жизнь в дельфинариуме, нежели позволит решить, правильно или нет держать дельфинов в неволе,

"Я думаю, что вопрос о том, надо ли держать их в неволе, действительно важный и нам стоит сейчас его задать. И в нем есть два элемента: каково качество их жизни? И какова цель? Нам нужно внимательнее смотреть на поведение животных, чтобы понимать, как они себя чувствуют", - поясняет она.

"Но даже если у них хорошее самочувствие, нужно больше исследований для понимания, действительно ли их присутствие рядом с человеком важно для сохранения вида. Если они тут просто для нашего развлечения, этому нет оправдания", - считает Клегг.