Почему в России резко дорожает бензин
За предпоследнюю неделю мая бензин в Москве подорожал на 88-90 копеек до 42,21 рубля за литр АИ-92 и 45,5 рубля за литр АИ-95, сообщили РИА Новости со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию.
Росстат сообщает, что в апреле в годовом выражении бензин подорожал на 6,2%. Цены выросли в 75 регионах России, включая аннексированный Крым.
Рост цен на топливо стал популярной темой для обсуждения в российских соцсетях. Согласно данным аналитического портала Spredfast, количество упоминаний слова "бензин" в русскоязычном "Твиттере" выросло почти в два раза в апреле по сравнению с мартом. С конца апреля по конец мая количество упоминаний еще удвоилось. В итоге слово "бензин" упоминалось в "Твиттере" почти 38 тысяч раз.
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Федерации автовладельцев России записала обращение для "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Глава федерации Павел Канаев просит президента вмешаться в ситуацию с ростом цен на бензин.
"Многие автовладельцы объявляют бойкот при заправках на АЗС. И нам кажется, в дальнейшем это может привести к серьезному социальному резонансу", - рассказал Канаев.
Почему цены растут?
Цена бензина, который продается на российских заправках, зависит от трех составляющих - оптовой цены, операционных затрат и налогов.
С каждого литра бензина компании платят налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы.
Акцизы по оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 2015-й по 2018 годы выросли в два раза для бензина и в 2,2 раза для дизельного топлива.
И компании повышают цены.
По подсчетам Vygon Consulting, розничная цена на бензин марки АИ-92 с учетом всех затрат, НДС и акциза в мае должна составлять порядка 45,3 рубля за литр, но цена на заправках сейчас ниже.
Нефтеперерабатывающие заводы, удерживающие цены ниже рыночных, теряют на каждом проданном литре бензина около 6 рублей, а АЗС в рознице теряют примерно 4 рублей с литра, полагает старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин.
"Компании максимально сдерживают рост цен, за их счет они держатся на 5-7 рублей за литр ниже потенциальных значений", - посчитал Былкин.
Если отпустить рынок в свободное плавание, цены выросли бы на 10 рублей за литр, уверен эксперт.
Как ФАС сдерживает цены?
Компании занижают цены недобровольно. За стоимостью бензина следит ФАС.
23 мая ведомство отчиталось о том, как оно борется с ростом цен на топливо. В апреле было выдано предупреждение в адрес "Роснефти" о том, что компании должна прекратить ущемлять "интересы потребителей".
Тогда же ФАС рекомендовала "Роснефти", "Сургутнефтегазу" и "ТАИФ-НК" увеличивать объемы продаж нефтепродуктов на биржевых торгах и обеспечить внутренний рынок топливом.
Отдельно ФАС в понедельник опубликовало предупреждение "Роснефти". Компания, по мнению представителей службы, снижала продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке, что могло стать причиной роста цен на бензины Аи-92 и Аи-95, передавал Интерфакс. Но затем это сообщение было удалено.
Экспорт выгоднее
Компаниям сейчас намного выгоднее экспортировать нефтепродукты, чем продавать бензин внутри страны, сказал Би-би-си президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Экспортная цена сейчас привлекательнее, чем цена на российском рынке.
Аркуша объясняет, что подобный дисбаланс на рынке связан с "налоговым маневром" правительства, из-за которого снизились экспортные пошлины, но при этом были увеличены акцизы на производство бензина.
Высокие экспортные цены при низком курсе рубля дают дополнительные выгоду, объясняет Аркуша.
Топливная ассоциация отправила письмо на имя вице-премьера Дмитрия Козака со своими предложениями, как можно исправить ситуацию. Обеспечить внутренний рынок топливом, по словам Аркуши, можно увеличив экспортные пошлины или снизив акцизы.
Однако, по его словам, есть и другой вариант. Это жесткое давление на производителей, чтобы они сократили экспорт и увеличили поставки на внутренний рынок.
Первый вице-премьер Антон Силуанов уже заявил, что акцизы будут снижены с 1 июля - на 3 тысячи рублей на тонну на бензин и на 2 тысячи рублей на дизельное топливо. Это, по словам, Силуанова, приведет к потере 140 млрд рублей доходов бюджета.
Но этого будет недостаточно для покрытия убытков розницы и НПЗ, а на цены на АЗС не повлияет, считает Былкин.
"Скорее всего, они продолжат расти, пока заправки не достигнут рентабельного уровня", - добавляет эксперт.
Аркуша считает, что цена на бензин на внешнем рынке с учетом экспортной пошлины, логистики и налогов (так называемый экспортный паритет) начала сокращаться благодаря снижению цен на мировых рынках. Это может привести и к падению внутренних цен, не исключает он.