Почему в России резко дорожает бензин

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За предпоследнюю неделю мая бензин в Москве подорожал на 88-90 копеек до 42,21 рубля за литр АИ-92 и 45,5 рубля за литр АИ-95, сообщили РИА Новости со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию.

Росстат сообщает, что в апреле в годовом выражении бензин подорожал на 6,2%. Цены выросли в 75 регионах России, включая аннексированный Крым.

Рост цен на топливо стал популярной темой для обсуждения в российских соцсетях. Согласно данным аналитического портала Spredfast, количество упоминаний слова "бензин" в русскоязычном "Твиттере" выросло почти в два раза в апреле по сравнению с мартом. С конца апреля по конец мая количество упоминаний еще удвоилось. В итоге слово "бензин" упоминалось в "Твиттере" почти 38 тысяч раз.

Федерации автовладельцев России записала обращение для "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Глава федерации Павел Канаев просит президента вмешаться в ситуацию с ростом цен на бензин.

"Многие автовладельцы объявляют бойкот при заправках на АЗС. И нам кажется, в дальнейшем это может привести к серьезному социальному резонансу", - рассказал Канаев.

Почему цены растут?

Цена бензина, который продается на российских заправках, зависит от трех составляющих - оптовой цены, операционных затрат и налогов.

С каждого литра бензина компании платят налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы.

Акцизы по оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 2015-й по 2018 годы выросли в два раза для бензина и в 2,2 раза для дизельного топлива.

И компании повышают цены.

По подсчетам Vygon Consulting, розничная цена на бензин марки АИ-92 с учетом всех затрат, НДС и акциза в мае должна составлять порядка 45,3 рубля за литр, но цена на заправках сейчас ниже.

Нефтеперерабатывающие заводы, удерживающие цены ниже рыночных, теряют на каждом проданном литре бензина около 6 рублей, а АЗС в рознице теряют примерно 4 рублей с литра, полагает старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин.

"Компании максимально сдерживают рост цен, за их счет они держатся на 5-7 рублей за литр ниже потенциальных значений", - посчитал Былкин.

Если отпустить рынок в свободное плавание, цены выросли бы на 10 рублей за литр, уверен эксперт.

Как ФАС сдерживает цены?

Компании занижают цены недобровольно. За стоимостью бензина следит ФАС.

23 мая ведомство отчиталось о том, как оно борется с ростом цен на топливо. В апреле было выдано предупреждение в адрес "Роснефти" о том, что компании должна прекратить ущемлять "интересы потребителей".

Тогда же ФАС рекомендовала "Роснефти", "Сургутнефтегазу" и "ТАИФ-НК" увеличивать объемы продаж нефтепродуктов на биржевых торгах и обеспечить внутренний рынок топливом.

Отдельно ФАС в понедельник опубликовало предупреждение "Роснефти". Компания, по мнению представителей службы, снижала продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке, что могло стать причиной роста цен на бензины Аи-92 и Аи-95, передавал Интерфакс. Но затем это сообщение было удалено.

Экспорт выгоднее

Компаниям сейчас намного выгоднее экспортировать нефтепродукты, чем продавать бензин внутри страны, сказал Би-би-си президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Экспортная цена сейчас привлекательнее, чем цена на российском рынке.

Аркуша объясняет, что подобный дисбаланс на рынке связан с "налоговым маневром" правительства, из-за которого снизились экспортные пошлины, но при этом были увеличены акцизы на производство бензина.

Налоговый маневр - это реформа системы налоголообложения нефтяного сектора, которая началась в 2015 году и должна завершиться в 2019 году.

Реформа предполагала снижение экспортных пошлин и акцизов, а также повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Но акцизы в последние два года росли, а минфин в прошлом году предложил обнулить экспортную пошлину.

Высокие экспортные цены при низком курсе рубля дают дополнительные выгоду, объясняет Аркуша.

Топливная ассоциация отправила письмо на имя вице-премьера Дмитрия Козака со своими предложениями, как можно исправить ситуацию. Обеспечить внутренний рынок топливом, по словам Аркуши, можно увеличив экспортные пошлины или снизив акцизы.

Однако, по его словам, есть и другой вариант. Это жесткое давление на производителей, чтобы они сократили экспорт и увеличили поставки на внутренний рынок.

Первый вице-премьер Антон Силуанов уже заявил, что акцизы будут снижены с 1 июля - на 3 тысячи рублей на тонну на бензин и на 2 тысячи рублей на дизельное топливо. Это, по словам, Силуанова, приведет к потере 140 млрд рублей доходов бюджета.

Но этого будет недостаточно для покрытия убытков розницы и НПЗ, а на цены на АЗС не повлияет, считает Былкин.

"Скорее всего, они продолжат расти, пока заправки не достигнут рентабельного уровня", - добавляет эксперт.

Аркуша считает, что цена на бензин на внешнем рынке с учетом экспортной пошлины, логистики и налогов (так называемый экспортный паритет) начала сокращаться благодаря снижению цен на мировых рынках. Это может привести и к падению внутренних цен, не исключает он.