Убийство Аркадия Бабченко - отклики друзей и коллег

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Аркадий Бабченко неоднократно и резко критиковал российские власти

Убийство в Киеве российского оппозиционера, писателя и блогера Аркадия Бабченко вызвало множество откликов. Международные организации призывают тщательно расследовать преступление; друзья и коллеги Бабченко уверенно отметают всякие версии, кроме убийства по политическим мотивам.

На убийство Аркадия Бабченко в соцсетях откликнулись многие его друзья и знакомые.

Многие из них прямо или иносказательно обвиняют в убийстве российские власти (достоверной информации о том, кто совершил это преступление, пока нет).

Дмитрий Муратов - бывший главный редактор, а ныне издатель "Новой газеты", где работал Аркадий - сказал в эфире телеканала "Дождь", что убийство, по его убеждению, не может быть связано ни с чем, кроме политической позиции Бабченко.

Коллеги отметают бытовые версии

"У меня нет ни единого сомнения, что то, что с ним случилось, связано с его писательской, блогерской, журналистской деятельностью. А вот кто это сделал - мы пока не знаем, но мы точно будем этим заниматься", - сказал Муратов.

Муратов подчеркнул, что Бабченко всегда сторонился тем и так называемых "разборок", связанных с бизнесом и деньгами. А в военных и политических конфликтах, о которых он писал, Бабченко, по словам Муратова, всегда был на стороне жертв.

Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев сказал агентству РИА Новости, что Бабченко, начинавший военным репортером в МК, был "достаточно адекватным, смелым, очень профессионально работал", но в последнее время его позиция в отношении России и Украины была противоположна позиции Гусева.

"Это очередная провокация. Завтра пойдет слух, что это сделали российские спецагенты, чтобы уничтожить оппозиционного журналиста", - Гусев уверен, что "российские спецагенты" тут ни при чем.

Media playback is unsupported on your device Убийство журналиста Аркадия Бабченко

Бывший заместитель Гусева Айдер Муждабаев, наоборот, уверен, что к преступлению причастны российские спецслужбы.

"Все бытовые версии я отметаю, поскольку никаких причин для бытовых убийств в жизни Аркадия Бабченко не было. Я знал его достаточно близко - это кристально честный человек, не замешанный ни в чём: ни в деньгах, ни в каких интригах", - сказал Муждабаев Русской службе Би-би-си.

Муждабаев, этнический крымский татарин, через некоторое время после аннексии Крыма, которой он был глубоко возмущен, уехал из Москвы в Киев. Он дружил с Бабченко.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Недавняя запись Аркадия Бабченко в "Фейсбуке", где он вспоминал о кампании против оппозиционеров, в том числе и против него, на российском телевидении

"Только что говорили про Аркадия Бабченко с друзьями, про жизнь в Киеве... И буквально через полчаса его убивают. Какой ужас! За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде", - написал бывший депутат Госдумы, политэмигрант Илья Пономарев.

"Боюсь, это не последняя смерть. Слов нет. И хочу сказать, что сеящие террор пожнут вооруженное сопротивление. Это написано в любом учебнике истории!" - добавил Пономарев.

"Покойся с миром, Аркаша. Ты был смелый и очень крутой, нам будет тебя не хватать. Не сомневайся, мы отомстим", - написал другой российский политэмигрант, организатор вильнюсского Форума свободной России Иван Тютрин.

Многие обвиняли Бабченко в излишнем эпатаже, в "глумлении над чувствами" его оппонентов. Журналист, экономический обозреватель Борис Грозовский написал, что Бабченко таким образом "вызывал огонь на себя".

"Мы с Аркашей однажды чуть было не погибли вместе. Аркадий был настоящий человек", - это запись фотографа и репортера, ныне организатора благотворительных проектов Мити Алешковского.

"Он был в Крымске, был на наводнении в Амурской области и всегда отдавал себя слабым и нуждающимся без конца, без устали, до предела. Потому что он был сильный человек, который всегда знал, что надо помогать слабым и тем, кто пострадал от несправедливости", - пишет Алешковский.

"Убитый сегодня в Киеве Аркадий Бабченко, наверное, был рекордсменом мира среди журналистов по количеству угроз его жизни онлайн и не только. Я знал его, и он был не из тех, кто лез за словом в карман (и, честно говоря, часто заходил слишком далеко). Неожиданным это не назовёшь, но это, тем не менее, трагедия", - написал журналист, создатель проекта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев.

Представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир назвал убийство Бабченко "страшным деянием" и призвал власти Украины быстро и тщательно расследовать это преступление и наказать убийц.

Международная общественная организация "Комитет защиты журналистов" тоже призвала власти Украины быстро расследовать убийство Аркадия Бабченко.