Пресса Британии: Путин не хочет в Сирии второго Афганистана

В обзоре британской прессы за 29 мая:

Путин не хочет второго Афганистана

Владимир Путин позиционирует себя на Ближнем Востоке как мастер на все руки, при этом "оскаливая клыки" при каждом удобном случае, пишет обозреватель i Роберт Фиск.

Путин проявил большое внимание к месту нахождения сирийской артиллерийской батареи, где в прошлые выходные погибли четыре российских военных. Пустыня, окружающая Дейр-эз-Зор, остается опасным местом, как в политическом, так и в физическом смысле, где россияне и американцы ведут опасную игру в войну, отмечает Фиск.

Путин по-прежнему считает, что минометный удар, в результате которого менее года назад погиб лейтенант-генерал Валерий Асапов, координировался американцами. Кто стрелял из минометов на этот раз? Проамериканское курдское ополчение? Или группировка ИГ (запрещенная в России)? Россияне считают, что на позиции сирийской батареи ночью напали мобильные группы ИГ. Как правило, исламисты приезжают из пустыни на пикапах и мотоциклах, несмотря на то, что небольшие укрепления, а также песочные и цементные препятствия, должны максимально затруднить подобные передвижения, пишет автор.

Итак, сейчас россияне координируют артиллерийский огонь. Поначалу они обеспечивали авиационную поддержку сирийской армии, их авианаводчики в составе наземных сирийских войск направляли самолеты СУ на врагов Башара Асада. Затем россияне занимались разминированием Пальмиры и Дейр-эз-Зора, Хомса и Алеппо. После этого российская военная полиция эскортировала избитых джихадистов в пустоши Идлиба или к турецкой границе. Россияне обеспечивают канал связи между сирийцами и проамериканскими курдами.

"12 месяцев назад лучшие артиллерийские специалисты Путина перебирали завалы восточного Алеппо для составления карт точного нахождения воронок от российских бомб. Я встретился с одним из таких военных. Результаты их работы, конечно же, передавались российской военной разведке. Но сначала эти отчеты доставляются напрямую в Кремль. Путин их читает. Он специалист микроменеджмента. В Сирии не будет провалов, вроде того, который случился в Афганистане при Брежневе, не будет отступления политических генералов через Амударью, не будет кремлевской апатичности. Российские офицеры хорошо говорят по-арабски (и отлично по-английски) - выпускники Московского государственного лингвистического университета, и, как и сирийская армия, их офицеры находятся на передовой. Поэтому погиб Асапов ", - пишет Фиск.

Путин решил преследовать в Сирии джихадистов из Чечни и России, а затем их убить. Он спас своего союзника Башара Асада. Но в то же время, если не учитывать одно-два предупреждения и самолет, сбитый ВВС Турции, России удалось сохранить друзей в лице Израиля, Ирана, Турции, Египта, Ливана, Саудовской Аравии и других.

Отказываясь ввязываться наряду со своими вашингтонскими оппонентами в конфликт между суннитами и шиитами, Путин использует фразу, которая объединяет всех диктаторов, премьер-министров, деспотов, королей, президентов, тиранов-убийц, пиарщиков и раболепных редакторов изданий - "война с террором". Это говорится для народных масс, и неважно, из чьих уст произносится фраза - циника в Кремле или парня в Белом доме, у которого не все дома, пишет i. Но, безусловно, именно Путин - мастер на все руки, полагает обозреватель.

"Он принимает похвалы Асада в "спасении" Сирии. Он называет израильского министра обороны-расиста Авигдора Либермана великолепным. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху - всегда желанный гость в Кремле, даже когда он бомбит иранцев в Сирии. Султан Турции Эрдоган, военно-воздушные силы которого сбили один из самолетов Путина, поспешил примириться с Путиным после того, как россиянам запретили появляться на турецких курортах. Когда Путин приехал во дворец Эрдогана в Стамбуле, по его распоряжению неподалеку находился вертолетоносец", - отмечает обозреватель.

Президент Египта Абдель Фаттах Сиси ведет Путина в оперу в Каире. В Кремле Путин принимает короля Саудовской Аравии Абдаллу. Он принимает катарцев. Он любезничает с Хассаном Роухани. Он слушает, когда верховный лидер Хаменеи объясняет, что американское влияние - зло для Ближнего Востока. К счастью для него, иранцы не упоминают вторжение СССР на север Ирана во Второй мировой войне, или установление советского строя в Азербайджане, или создание Мехабадской республики в иранском Курдистане после окончания войны. Также и Сиси не вспоминает, как Садат выгнал русских из Египта в 1972 году. Но и Путин, в свою очередь, не припоминает Асаду, как юный "лев из Дамаска" заигрывал с Западом и присутствовал на параде по случаю взятия Бастилии в 2008 году, а также отказался отвечать на запросы россиян по поводу чеченских повстанцев, сбежавших из России, пишет Фиск.

Но после катастрофы в Ливии Путин не собирался сидеть, сложа руки, когда западные партнеры попытались убрать Асада. Не бывать больше унизительному уходу россиян из Средиземноморья, резюмирует автор.

Трещина между Москвой и Тегераном из-за Израиля

Россия и Израиль достигли соглашения, которое позволит силам Башара Асада занять территории на юге Сирии, находящиеся под контролем оппозиции, но с условием, что в военных действиях не будут задействованы иранские военные, сообщает Daily Telegraph.

Москва, предположительно, уступила требованиям Израиля удерживать иранские силы в 25 км от Голанских высот, сообщают СМИ Израиля и Саудовской Аравии.

В свою очередь, Израиль не будет препятствовать наступлению сирийских войск на город Даръа и территорию на границе с Израилем и Иорданом. В понедельник Россия заявила, что в южной части Сирии должны находиться лишь сирийские силы, что, по-видимому, было адресовано Тегерану, пишет газета.

Сообщается, что итоговый вариант соглашения обсудили министры обороны Авигдор Либерман и Сергей Шойгу. Таким образом, исключается возможность прямого столкновения между Ираном и Израилем на территории Сирии, где в последнее время росла напряженность между этими двумя странами.

В то же время это демонстрирует растущий раскол между Москвой и Тегераном, которые в этом конфликте поддерживают одну сторону. Согласно израильским источникам, Россию все больше раздражает присутствие Ирана в Сирии, и ее беспокоит, что столкновения между Ираном и Израилем могут негативно сказаться на победах, давшихся с таким трудом, отмечает газета.

По некоторым оценкам, в Сирии находятся тысячи советников и военных из Ирана. Также там находятся иранские военные базы, которые стали мишенями для атак Израиля.

Израиль, как сообщается, получил гарантии из Москвы, что Россия не станет препятствовать атакам по иранским объектам. Россия и Иран сыграли существенную роль в поддержке Асада. На прошлой неделе замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад успокоил Тегеран, заявив, что вывод его войск из страны даже не обсуждается.

Даръя - очевидная цель для Асада, который пообещал взять под контроль каждый сантиметр своей земли. Еще одним крупным центром сил оппозиции является Идлиб на северо-западе, но это сопряжено со сложностями, поскольку там находятся турецкие силы, отмечает газета.

Россияне больше не скупают дорогую лондонскую недвижимость

Богатые россияне выводят свои капиталы из Лондона, рассказал Financial Times агент по продаже недвижимости Гари Хершем.

Он владеет компанией, которая продает элитные дома в британской столице. Его офис в престижном районе Мейфэр украшен фотографиями самой дорогой недвижимости, которую ему удалось продать. Он сказал, что самыми лучшими клиентами после падения Советского Союза для него стали богатые россияне.

"У русских больше искушенности в том, что касается денег. Они хотели быть лучше, чем их друзья. Иметь лучшее, платить больше. Сегодня происходит обратное", - цитирует бизнесмена издание.

Поменялась атмосфера и в Британии. Все чаще звучат высказывания, что лондонская недвижимость превратилась в сейф для коррумпированных чиновников и нечистых на руку бизнесменов со всего мира, и свою роль в этом сыграли банки, юристы и компании по продаже недвижимости, наподобие той, которой владеет Хершем.

Недавно власти Британии придержали продление визы Романа Абрамовича. "Новость о Романе Абрамовиче намного хуже, чем вы думаете… кто еще может сказать: "Если уж это делают с ним, это может случиться и со мной?", - говорит Хершем. - Конечно же, это скажется на моем бизнесе".

Хершем был уверен, что рынок в конечном счете стабилизируется. Но он переживал, что Лондон становится все враждебнее к мировому капиталу. В его компанию больше не звонят каждую неделю по 20 богатых русских, которые хотят купить себе недвижимость в Лондоне. Вместо этого Хершем заметил, что появились два вида русских, которые хотят продать: те, кому нужны деньги, например, потому что их бизнес пострадал от санкций, и те, кто хочет уехать из страны, потому что власти начинают задавать неудобные вопросы о происхождении их капиталов, пишет FT.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com