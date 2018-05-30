СМИ России: Аркадию Бабченко угрожали постоянно

В обзоре российских газет за 30 мая:

"Коммерсант": расследовать убийство Бабченко будет и СКР

В Киеве застрелили российского журналиста, участника двух чеченских кампаний Аркадия Бабченко. "Коммерсант" сообщает, что полиция Украины возбудила уголовное дело, и расследованием также займется Следственный комитет России (СКР), поскольку Бабченко был гражданином России.

Полиция Украины в качестве приоритетной версии рассматривает профессиональную деятельность журналиста. Еще одна версия - его гражданская позиция. "Очевидно, что одной из версий будут действия российских спецслужб", - заявил народный депутат Украины, член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.

Издание вспоминает, что СКР также наряду с полицией Украины расследовал убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве. Украинское следствие пришло к выводу, что к смерти Вороненкова причастен криминальный авторитет Владимир Тюрин, действовавший в интересах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Российское следствие еще не завершено.

Аркадий Бабченко был известен работой в российских СМИ, репортажами на военную тематику. Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в эфире "Коммерсант FM" вспоминает о своих встречах с убитым журналистом, рассказывает о тематике его репортажей: "Это была военная тематика, больше всего он работал по Украине, по Донецку, по всей зоне конфликта. Он в основном поддерживал украинские власти, их позицию в отношении России и всех событий, которые происходили в Донецке, в Крыму", - говорит Гусев.

Журналист прославился фразой "Родина тебя бросит, сынок. Всегда", сказанной после участия в двух чеченских кампаниях. После них Аркадий Бабченко стал убежденным пацифистом. В феврале 2017 года он покинул Россию: перебрался сначала в Чехию, потом одно время жил в Израиле, а оттуда переехал на Украину.

Он говорил украинским журналистам, что ему угрожают постоянно, и по телефону, и в соцсетях, и даже процитировал одну из таких угроз: "Надеюсь, что тебя скоро грохнут". После этого интервью он прожил три года.

"Ведомости": не зря уехали

Семья владельца O1 Group Бориса Минца покинула Россию, и, как пишут "Ведомости", не зря. Сейчас идет доследственная проверка по заявлению банка "ФК Открытие" в отношении О1.

Издание предполагает, что речь идет об эпизоде с появлением на балансе "ФК Открытие" облигаций "О1 груп финанс", SPV-компании О1 Group. Незадолго до санации банка "О1 груп финанс" разместила два выпуска облигаций - на 25 млрд и 40 млрд руб. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1.

Банк подал в суд с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что "из-за согласованных действий" ответчиков банк потерял более 30 млрд руб. обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды "О1 груп финанс".

Задорнов в интервью Business FM сказал, что банк рассчитывает на банкротство группы компаний О1 и на получение банком в результате процедуры хотя бы части потерянных денег.

В рамках доследственной проверки следователь должен установить обстоятельства дела - есть ли признаки состава преступления, объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: если признаки есть, то далее возбуждается уголовное дело, иначе выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Семьи Минца в России нет - Борис и его сыновья Игорь, Дмитрий и Александр покинули страну и уехали в Лондон, рассказывали изданию два человека, близких к ЦБ. "Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", - объяснял один из них.

Где находится сам Борис Минц - неизвестно. Он является мажоритарным акционером многих компаний, включая международные, что предполагает активные передвижения. Сейчас Минцы ведут переговоры о продаже своего основного актива - O1 Properties. Он может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), рассказывали кредитор О1, два ее партнера и человек, близкий к ее акционерам.

Близкий к кредитору O1 Properties человек и партнер компании утверждают, что доля Минца в O1 Properties перейдет новому владельцу за долги - O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб. На пенсионные фонды Минц тоже искал покупателей, но претенденты отказались.

"Ведомости", "Коммерсант": наследники во власти

В российскую власть приходит все больше наследников, и это не идет ей на пользу, пишут "Ведомости", ссылаясь на экспертов. Фонд "Петербургская политика" подготовил обзор "Преемники 2.0 (аристократы)", где собраны данные о продвижении по службе близких родственников влиятельных политических фигур.

Здесь вспоминаются и совсем недавние события: назначение министром сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (сына секретаря Совбеза Николая Патрушева), и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, чей отец Андрей Артюхов - влиятельный единоросс, зампред Тюменской облдумы.

Среди родственников высокопоставленных чиновников и бизнесменов, добившихся максимального успеха, в обзоре также отмечены президент "Алросы" Сергей Иванов, старший вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, заместитель управделами президента Павел Фрадков, совладелец "Сибура" Кирилл Шамалов, руководитель фонда "Иннопрактика" Екатерина Тихонова и др.

По мнению авторов обзора, тема наследования статусов растет по мере старения элит и взросления их детей, и ее актуальность сейчас сильнее, чем в советскую эпоху, когда на подобные продвижения устанавливался негласный запрет. Есть несколько причин карьерного продвижения родственников: "содействие в трудоустройстве потомков", привлечение детей к формированию собственных команд, легализация своих доходов от бизнеса или извлечение ренты, преодоление моральных барьеров при смене поколения управленцев.

Члены семей коллег сразу могут рассчитывать на более высокое доверие, а родители - брать на себя моральную ответственность или иные виды "поручительства", объясняет руководитель "Петербургской политики" Михаил Виноградов.

К рискам подобной кадровой политики эксперты относят низкую популярность таких назначений у населения и конфликт приоритетов, с которым сталкиваются наследники: им нужно демонстрировать "субъектность", но не пугать ею старших.

Тенденция родственных назначений нарастает, говорит Виноградов: "Можно допустить, что такой сценарий транзита власти будет все чаще моделироваться в ближайшие годы, тем более что другие сценарии - преемничество, классическая политическая конкуренция, различные варианты кадрового резерва - пока не имеют необходимой истории успеха".

На страницах "Коммерсанта" обзор комментирует директор Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимир Южаков: "Когда люди у власти начинают подолгу задерживаться, элиты логично стремятся закрепить свои достижения и в карьерах детей", - считает он. По его мнению, трудоустройство детей чиновников преимущественно в бизнесе можно объяснить тем, что в этой сфере нет таких ограничений, которые, например, накладывает закон о госслужбе.

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"Ведомости" рассказывают о том, чем грозит россиянам чемпионат мира по футболу. Газета предупреждает, что будут введены доступ домой по паспорту и пропускам, ограничения на проезд транспорта и запрет торговли алкоголем.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си