Лондон 50-х : удивительные снимки, найденные на чердаке

Правообладатель иллюстрации John Turner

Не часто случается, что от фотографий дух захватывает, особенно если они были сделаны много лет назад. Но именно такое впечатление производят эти прекрасные черно-белые снимки, которые до недавнего времени лежали где-то на чердаке и ждали своего часа.

Эти фотографии были сделаны когда-то Джоном Тернером, управляющим в агентстве по недвижимости, базировавшимся в центре Лондона, а совсем недавно их обнаружили его дочь Лиз Кэрролл вместе со своим мужем Мартином.

После смерти Джона Тернера в 1987 году его вдова Бетти передала им чемодан. Они заглянули туда, увидели кучу снимков - семейных и прочих, сделанных Джоном в качестве хобби для клуба фотолюбителей - и отправили чемодан на чердак, где он и пролежал больше 30 лет.

Image caption В этом чемодане хранились фотографии все эти годы

"Разбирая чердак в прошлом году, я стал перебирать фотографии в этом чемодане, чтобы выудить какие-нибудь стоящие, семейные, - рассказывает Мартин Кэрролл, который в прошлом работал фотографом. - К моему изумлению, я стал вытягивать из груды бумаг один редкий снимок за другим".

Родственники Тернера полагают, что эти фотографии были сделаны, когда он работал управляющим по недвижимости, и ему приходилось часто ездить в разные районы города.

Дочь Тернера, как и ее супруг, не знают, показывал ли Джон свои работы кому-нибудь, но теперь, когда их достали с чердака, наверняка многие захотят на них посмотреть.

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Торговец на уличном рынке на Берик-стрит в лондонском районе Сохо, 1957

Супруги Кэрролл полагают, что эти фотографии заслуживают того, чтобы увидеть свет, и чтобы Джона оценили как талантливого фотографа. В будущем они планируют организовать выставку его работ.

"Просмотрев все его негативы, мы можем сказать, что он, по-видимому, умел схватывать сюжет с первого раза, делая всего по одному снимку", - сказал Мартин.

Зять Тернера просмотрел все негативы, поскольку многие фотографии не были отпечатаны.

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Магазин женского нижнего белья на Бонд-стрит в центре Лондона, 1960

Тернер снимал и на малоформатную и на среднеформатную камеру, использовал складной фотоаппарат, а также камеры Leica и Rollei.

По мнению его дочери Лиз, эти фотографии прекрасно отражают суть характера ее отца.

"В этих фотографиях - весь он. Они показывают его художественный талант, который не был раскрыт", - говорит Лиз.

По ее словам, в молодости, в 1930-е годы, ее отец жил в самом центре Лондона - на Карнаби-стрит в Сохо, где вел богемную жизнь. Довольно часто он, надев темно-голубую рубашку и желтый галстук, отправлялся в Париж на поезде Golden Arrow, а затем на пароме.

Но, женившись, Джон нашел себе постоянную работу и, как горит Лиз, посерьезнел, "надел котелок".

Но у него всегда была камера под рукой, о которой Лиз знала только то, что снимки ее отец делает для фотоклуба в Бромли, что было тогда довольно распространено.

Его снимки дают удивительную возможность заглянуть в довоенный Лондон и его окраины. Эти снимки наглядно демонстрируют умение Тернера запечатлеть фотографический момент.

"В его вещах после смерти нашелся проспект первой выставки художников-сюрреалистов, которая прошла в Лондоне в 1920-е годы. Возможно, увиденное там подтолкнуло его к тому, чтобы примечать все интересное?" - высказывает предположение Лиз.

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Этот динамичный снимок 1956 года выглядит как вполне современный образец уличной фотографии

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption "По улицам слона водили..." Лондон, 1937

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Техника кьяроскуро (светотени) выдает в Тернере довольно талантливого фотографа. Лондонский Ист-Энд, 1949

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Галантерейные товары в районе Кэннинг-таун, Лондон, 1938

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Хозяйственный магазин, 1957

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Уличный рынок в Ист-Энде, 1940

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Поездка к морю: Маргейт, 1938

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Лондон. Последний день футбольного чемпионата 1936 года, когда "Арсенал" выиграл у "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0.

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Заголовок Mirror: "Шафер женился на невесте по ошибке". Лондон, Хорзгардс-авеню, 1938

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Сортировка товара на уличном рынке в Ист-Энде

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Разбитая машина на Хаулэнд-стрит в Лондоне, 1958

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Женщина, собирающая пожертвования на нужды больных животных, Риджент-стрит, Лондон, 1955

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Заголовки передовиц на Риджент-стрит: "Учетная ставка идет вниз", "Американские астронавты взлетели вверх", 1965

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Неожиданный ракурс, который уличные фотографы начали использовать многие годы спустя. Шарлотт-стрит, Лондон, 1934

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Полицейский-регулировщик, Лондон, 1937

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Две женщины перекусывают в ожидании свадебной процессии 6 мая 1960 года, когда принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы, выходила замуж за фотографа Энтони Армстронг-Джонса

Правообладатель иллюстрации John Turner Image caption Рабочие у паба в лондонском районе Кэннинг-таун, 1935

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