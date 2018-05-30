Лондон 50-х : удивительные снимки, найденные на чердаке

Фил Кумс Фоторедактор Би-би-си
  • 30 мая 2018
Уличные музыканты, 1952 г. Правообладатель иллюстрации John Turner

Не часто случается, что от фотографий дух захватывает, особенно если они были сделаны много лет назад. Но именно такое впечатление производят эти прекрасные черно-белые снимки, которые до недавнего времени лежали где-то на чердаке и ждали своего часа.

Эти фотографии были сделаны когда-то Джоном Тернером, управляющим в агентстве по недвижимости, базировавшимся в центре Лондона, а совсем недавно их обнаружили его дочь Лиз Кэрролл вместе со своим мужем Мартином.

После смерти Джона Тернера в 1987 году его вдова Бетти передала им чемодан. Они заглянули туда, увидели кучу снимков - семейных и прочих, сделанных Джоном в качестве хобби для клуба фотолюбителей - и отправили чемодан на чердак, где он и пролежал больше 30 лет.

Suitcase of photographs taken by John Turner
Image caption В этом чемодане хранились фотографии все эти годы

"Разбирая чердак в прошлом году, я стал перебирать фотографии в этом чемодане, чтобы выудить какие-нибудь стоящие, семейные, - рассказывает Мартин Кэрролл, который в прошлом работал фотографом. - К моему изумлению, я стал вытягивать из груды бумаг один редкий снимок за другим".

Родственники Тернера полагают, что эти фотографии были сделаны, когда он работал управляющим по недвижимости, и ему приходилось часто ездить в разные районы города.

Дочь Тернера, как и ее супруг, не знают, показывал ли Джон свои работы кому-нибудь, но теперь, когда их достали с чердака, наверняка многие захотят на них посмотреть.

Торговец на уличном рынке на Берик-стрит в Лондоне, 1957 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Торговец на уличном рынке на Берик-стрит в лондонском районе Сохо, 1957

Супруги Кэрролл полагают, что эти фотографии заслуживают того, чтобы увидеть свет, и чтобы Джона оценили как талантливого фотографа. В будущем они планируют организовать выставку его работ.

"Просмотрев все его негативы, мы можем сказать, что он, по-видимому, умел схватывать сюжет с первого раза, делая всего по одному снимку", - сказал Мартин.

Зять Тернера просмотрел все негативы, поскольку многие фотографии не были отпечатаны.

Mужчина у витрины магазина женского нижнего белья на Бонд-стрит в центре Лондона, 1960 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Магазин женского нижнего белья на Бонд-стрит в центре Лондона, 1960

Тернер снимал и на малоформатную и на среднеформатную камеру, использовал складной фотоаппарат, а также камеры Leica и Rollei.

По мнению его дочери Лиз, эти фотографии прекрасно отражают суть характера ее отца.

"В этих фотографиях - весь он. Они показывают его художественный талант, который не был раскрыт", - говорит Лиз.

По ее словам, в молодости, в 1930-е годы, ее отец жил в самом центре Лондона - на Карнаби-стрит в Сохо, где вел богемную жизнь. Довольно часто он, надев темно-голубую рубашку и желтый галстук, отправлялся в Париж на поезде Golden Arrow, а затем на пароме.

Но, женившись, Джон нашел себе постоянную работу и, как горит Лиз, посерьезнел, "надел котелок".

Но у него всегда была камера под рукой, о которой Лиз знала только то, что снимки ее отец делает для фотоклуба в Бромли, что было тогда довольно распространено.

Его снимки дают удивительную возможность заглянуть в довоенный Лондон и его окраины. Эти снимки наглядно демонстрируют умение Тернера запечатлеть фотографический момент.

"В его вещах после смерти нашелся проспект первой выставки художников-сюрреалистов, которая прошла в Лондоне в 1920-е годы. Возможно, увиденное там подтолкнуло его к тому, чтобы примечать все интересное?" - высказывает предположение Лиз.

Женщина на лондонской улице с удивлением взирает на шотландца, 1956 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Этот динамичный снимок 1956 года выглядит как вполне современный образец уличной фотографии
Лондон, 1937 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption "По улицам слона водили..." Лондон, 1937
Лондонский Ист-Энд, 1949 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Техника кьяроскуро (светотени) выдает в Тернере довольно талантливого фотографа. Лондонский Ист-Энд, 1949
Галантерейные товары в районе Кэннинг-таун, Лондон, 1938 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Галантерейные товары в районе Кэннинг-таун, Лондон, 1938
Хозяйственный магазин, 1957 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Хозяйственный магазин, 1957
Уличный рынок в Ист-Энде, 1940 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Уличный рынок в Ист-Энде, 1940
Маргейт, 1938 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Поездка к морю: Маргейт, 1938
Болельщики в Лондоне, 1936 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Лондон. Последний день футбольного чемпионата 1936 года, когда "Арсенал" выиграл у "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0.
Продавец газет в центре Лондона на Хорзгардс-авеню, 1938 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Заголовок Mirror: "Шафер женился на невесте по ошибке". Лондон, Хорзгардс-авеню, 1938
Сортировка товара на уличном рынке в Ист-Энде Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Сортировка товара на уличном рынке в Ист-Энде
Разбитая машина на Хаулэнд-стрит в Лондоне, 1958 Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Разбитая машина на Хаулэнд-стрит в Лондоне, 1958
Женщина, собирающая пожертвования на нужды больных животных, Риджент-стрит, Лондон, 1955 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Женщина, собирающая пожертвования на нужды больных животных, Риджент-стрит, Лондон, 1955
Продавец газет в центре Лондона Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Заголовки передовиц на Риджент-стрит: "Учетная ставка идет вниз", "Американские астронавты взлетели вверх", 1965
Полицейские: вид сверху на Шарлотт-стрит, Лондон, 1934 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Неожиданный ракурс, который уличные фотографы начали использовать многие годы спустя. Шарлотт-стрит, Лондон, 1934
Полицейский-регулировщик, Лондон, 1937 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Полицейский-регулировщик, Лондон, 1937
Две женщины перекусывают в ожидании свадебной процессии Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Две женщины перекусывают в ожидании свадебной процессии 6 мая 1960 года, когда принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы, выходила замуж за фотографа Энтони Армстронг-Джонса
Рабочие у паба в лондонском районе Кэннинг-таун, 1935 Правообладатель иллюстрации John Turner
Image caption Рабочие у паба в лондонском районе Кэннинг-таун, 1935

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