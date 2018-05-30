Лондон 50-х : удивительные снимки, найденные на чердаке
Не часто случается, что от фотографий дух захватывает, особенно если они были сделаны много лет назад. Но именно такое впечатление производят эти прекрасные черно-белые снимки, которые до недавнего времени лежали где-то на чердаке и ждали своего часа.
Эти фотографии были сделаны когда-то Джоном Тернером, управляющим в агентстве по недвижимости, базировавшимся в центре Лондона, а совсем недавно их обнаружили его дочь Лиз Кэрролл вместе со своим мужем Мартином.
После смерти Джона Тернера в 1987 году его вдова Бетти передала им чемодан. Они заглянули туда, увидели кучу снимков - семейных и прочих, сделанных Джоном в качестве хобби для клуба фотолюбителей - и отправили чемодан на чердак, где он и пролежал больше 30 лет.
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"Разбирая чердак в прошлом году, я стал перебирать фотографии в этом чемодане, чтобы выудить какие-нибудь стоящие, семейные, - рассказывает Мартин Кэрролл, который в прошлом работал фотографом. - К моему изумлению, я стал вытягивать из груды бумаг один редкий снимок за другим".
Родственники Тернера полагают, что эти фотографии были сделаны, когда он работал управляющим по недвижимости, и ему приходилось часто ездить в разные районы города.
Дочь Тернера, как и ее супруг, не знают, показывал ли Джон свои работы кому-нибудь, но теперь, когда их достали с чердака, наверняка многие захотят на них посмотреть.
Супруги Кэрролл полагают, что эти фотографии заслуживают того, чтобы увидеть свет, и чтобы Джона оценили как талантливого фотографа. В будущем они планируют организовать выставку его работ.
"Просмотрев все его негативы, мы можем сказать, что он, по-видимому, умел схватывать сюжет с первого раза, делая всего по одному снимку", - сказал Мартин.
Зять Тернера просмотрел все негативы, поскольку многие фотографии не были отпечатаны.
Тернер снимал и на малоформатную и на среднеформатную камеру, использовал складной фотоаппарат, а также камеры Leica и Rollei.
По мнению его дочери Лиз, эти фотографии прекрасно отражают суть характера ее отца.
"В этих фотографиях - весь он. Они показывают его художественный талант, который не был раскрыт", - говорит Лиз.
По ее словам, в молодости, в 1930-е годы, ее отец жил в самом центре Лондона - на Карнаби-стрит в Сохо, где вел богемную жизнь. Довольно часто он, надев темно-голубую рубашку и желтый галстук, отправлялся в Париж на поезде Golden Arrow, а затем на пароме.
Но, женившись, Джон нашел себе постоянную работу и, как горит Лиз, посерьезнел, "надел котелок".
Но у него всегда была камера под рукой, о которой Лиз знала только то, что снимки ее отец делает для фотоклуба в Бромли, что было тогда довольно распространено.
Его снимки дают удивительную возможность заглянуть в довоенный Лондон и его окраины. Эти снимки наглядно демонстрируют умение Тернера запечатлеть фотографический момент.
"В его вещах после смерти нашелся проспект первой выставки художников-сюрреалистов, которая прошла в Лондоне в 1920-е годы. Возможно, увиденное там подтолкнуло его к тому, чтобы примечать все интересное?" - высказывает предположение Лиз.
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