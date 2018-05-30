Как в соцсетях восприняли инсценировку смерти Бабченко

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Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого во вторник вечером сообщила украинская полиция, жив. Он появился на брифинге в Киеве, сильно удивив всех, особенно авторов некрологов.

Как сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, СБУ получила информацию о том, что готовится покушение на российского журналиста и провела спецоперацию с соблюдением максимальных мер конспирации: "О ней знали только те, кто должен был о ней знать".

Пропустить Twitter пост , автор: @Mark__Shein А бабченко теперь как Иисус или как зомби из ходячих мертвецов? Кто он технически? — Марк Шейн (@Mark__Shein) 30 мая 2018 г.

"Я хотел бы извиниться за то, что вам всем пришлось пережить. Но иначе было нельзя. Отдельно я хотел бы извиниться перед женой за тот ад, который она пережила", - заявил сам журналист.

По некоторым данным, впрочем, жена с самого начала была посвящена в подробности операции.

Аркадий Бабченко открыто критиковал российские власти, в частности, за кризис на востоке Украины. Из-за угроз он был вынужден покинуть Россию и с февраля 2017 жил в Киеве, где работал телеведущим на телеканале ATR.

Media playback is unsupported on your device Убийство Аркадия Бабченко: взгляд из России и Украины

В России против журналиста возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

"Никто не поверит"

Первоначальное недоверие русскоязычных комментаторов сменилось шоком и потоком шуток. Пародийный аккаунт самого "покойника" в "Твиттере" был в числе первых шутников.

"Женщинам редакции подарили по розе (из похоронного букета Аркадия)", - сообщают сотрудники "Новой газеты", которые собирались помянуть "покойника" у стен московского Дома журналистов.

Журналисты российских госканалов тоже пошутили. По-своему.

Без мемов, конечно, не обошлось.

"Есть только один нюанс: если теперь кого-то застрелят, никто ж больше не поверит! Хотя, лучше конечно ходить на брифинги, чем на похороны", - заметил депутат Верховной рады Украины, один из первых активистов Евромайдана Мустафа Найем.

"Вся эта инсценировка нанесла такой удар по общественному доверию и готовности массы людей сопереживать, когда происходят страшные трагедии, что я боюсь представить последствия", - пишет журналист Леонид Рагозин.

Но большинство, похоже, еще пытается переварить случившееся.