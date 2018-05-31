"Нужно жить в мире с Америкой": что говорят о КНДР ее жители

Image caption В КНДР любят смотреть фильмы из Южной Кореи, хотя за это и грозит суровое наказание

Поговорить с обычными гражданами Северной Кореи практически невозможно, так как приезжих в стране сопровождает полиция, а общение с внешним миром блокируется. Однако двое жителей КНДР согласились поговорить с журналистами программы Виктории Дербишир, несмотря на угрозу смерти или тюремного заключения.

В Северной Корее, где лидер Ким Чен Ын имеет статус почти божества, вслух усомниться в нем для многих немыслимо.

Граждан обучают тому, что он всезнающий, и заставляют информировать о несогласных, включая членов собственной семьи.

Продавщица на рынке Сун Хи (имя изменено) знает, что, высказавшись, она рискует жизнью.

"Чаще всего люди критикуют Ким Чен Ына за то, что он занимается бизнесом", - говорит она о недовольстве в стране.

"Люди говорят, что он поступает, как мы, но забирает наши деньги. [Говорят], маленький человек использует голову, чтобы высасывать деньги, как вампир".

В течение нескольких месяцев Би-би-си использовала секретные каналы связи, отправляя вопросы простым северокорейцам. Би-би-си позаботилась о сокрытии их личностей и обеспечении постоянной анонимности.

"Америка нас разделила"

Если бы власти КНДР узнали реальное имя Сун Хи, ее ждало бы суровое наказание - заключение в одном из каторжных лагерей или даже казнь. Кроме нее, тюремному наказанию могут подвергнуть три поколения ее семьи.

Сун Хи живет с мужем и двумя дочерями. Они едят три раза в день, если торговля идет хорошо. Когда все не так радужно, им приходится довольствоваться рисом с кукурузой.

На рынке, где она работает, продается уличная еда, одежда и контрабандная техника.

Более пяти миллионов людей прямо или косвенно зависят от таких рынков, по оценкам южнокорейского издания Daily NK, пишущего о жизни а Северной Корее.

Рыночная торговля в стране прямо противоречит жесткой коммунистической модели, однако позволяет населению прокормиться в условиях пайковой системы снабжения продовольствием и экономических санкций.

Власти не могут допустить повторения "тяжелого марша" - так назывался массовый голод в середине 1990-х, когда в КНДР погибли более миллиона человек.

Сун Хи говорит, что число граждан, позитивно оценивающих Ким Чен Ына, растет, потому что он не трогает рынки и "не закручивает гайки, что бы мы ни делали".

Рынки, на которых порой размещаются сотни лотков, становятся и полем для сплетен и слухов.

"Слышала на рынке, что приедет американский президент, - говорит Сун Хи. - Люди особо ничего не знают о встрече, но никто не любит Америку".

"Мы говорим, что причина нашей бедности в том, что Америка нас разделила и отделила [от Южной Кореи]".

Image caption КНДР демонтировала ядерный полигон в Пхунгери на прошлой неделе

Информация, поступающая в страну, строго контролируется властями КНДР, государственная пропаганда яростно критикует США и южных соседей.

"Но все в последнее время немного меняется, - говорит Сун Хи. - Говорят, нам нужно дружить с Югом".

"А недавно нам сообщили, что мы должны жить в мире с Америкой, чтобы жизнь у всех была лучше". И это большие изменения.

Люди стали реже исчезать

Беспрецедентное смягчение позиции Пхеньяна по отношению к Западу сопровождается предположительным уничтожением ядерного полигона, что рассматривается как жест доброй воли властей. Это говорит о том, что Ким Чен Ын теперь куда больше открыт к примирению с США.

Несмотря на то, что саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом пока отменен, можно предполагать, что он все же случится.

Чол Хо (имя изменено), служащий в армии КНДР, говорит, что надеется "жить без зависти, пока не умрет - и без болезней". Он надеется, что так проживут и его родители, и его дети.

Чол Хо общается с журналистами программы Виктории Дербишир секретно и говорит, что внутри страны есть разногласия среди людей, "жалующихся на повседневную жизнь".

"Иногда людей арестовывает департамент госбезопасности за неверные слова, - говорит он. - Тогда люди внезапно исчезают, но в последнее время этого не происходило".

Image caption Чол Хо говорит, что в своей жизни встречал только северокорейцев

Арестованные, о которых говорит Чол Хо, отправляются в лагеря, где к осужденным применяют пытки, заставляют рыть собственные могилы и используют сексуальное насилие в качестве наказания.

По данным Amnesty International, в одном лагере может содержаться около 20 тысяч заключенных.

Чол Хо считает, что некоторые оказываются в лагерях, потому что власти "придумывают истории в целях саморекламы".

"Они заставляют людей говорить, что те собирались поехать в Китай, а потом пишут на них доносы", - говорит он.

Мелодрамы из Нижнего города

Просмотр зарубежных фильмов и ТВ-программ, ввезенных контрабандой, грозит сроками до 10 лет в трудовых лагерях.

Власти жестко борются с просмотром иностранных СМИ, так как их контент ставит под сомнение антизападную пропаганду в КНДР. Однако многие успешно ввозят фильмы через Китай на USB-флешках и контрафактных DVD-дисках.

"Корейские программы, конечно, самые популярные", - говорит Сун Хи, признавая, что иногда по ночам смотрит корейские мелодрамы и зарубежные фильмы.

Image caption Cун Хи работает на рынке

"Но это строго преследуется. Я слышала, что суммы взяток, если тебя поймают, огромные, но люди все равно хотят смотреть эти фильмы".

"Эти фильмы легко понять, и людям интересно, как живут южнокорейцы", - поясняет она.

В то время как все больше северокорейцев могут взглянуть на жизнь вне КНДР, многие до сих пор не знают, как воспринимаются со стороны они сами.

Чол Хо признает, что ничего не знает о том, как мир видит таких, как он. Он встречал в своей жизни только северокорейцев.

Но Чол Хи настаивает, что, хотя жизнь "сложная..., наши люди хорошие".

"У нас есть пословица, что соседи лучше, чем родственники. Если что-то случается у соседей, мы ходим друг к другу", - говорит он.

В некоторых частях страны люди бегут в Южную Корею через Китай, рискуя жизнью. В последние годы количество таких попыток снизилось, в основном из-за усиленной охраны границы и широко критикуемого соглашения с Китаем о репатриации северокорейцев, обнаруженных в стране.

Там, где живет Сун Хи, вдалеке от границ, побеги, по ее словам, случаются не часто.

Но когда это происходит, оставшиеся не называют вслух Южную Корею.

"Когда сосед исчезает, мы говорим: "Он ушел в Нижний город", - поясняет Сун Хи.