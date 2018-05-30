Поможет ли Apple блокировать Telegram? А если нет, то что?

Правообладатель иллюстрации YURI KADOBNOV / Getty Images Image caption В России у Telegram более 15 млн пользователей

Американская компания Apple начала блокировать обновления Telegram еще в апреле 2018 года, но сообщила об этом только сейчас. Пользователи заметили, что на устройства Apple с этого же времени перестали приходить push-уведомления Telegram. К чему это может привести?

"К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля", - говорится сообщении в разделе "часто задаваемых вопросов". При этом пользователи систем Android продолжают получать обновления, в том числе последнюю версию правил, касающихся конфиденциальности персональных данных, подчеркивают в Telegram.

Большинство пользователей в России предпочитают именно Android: за последние три месяца (18 февраля - 18 мая 2018 года) LiveInternet зафиксировал 65 млн посещений сайтов с Android и 20 млн - с устройств Apple.

Почему Apple ограничивает Telegram?

Корпорация официально не комментирует ситуацию. Ранее Apple ограничивала обновления приложений, которые нарушали установленные ей правила.

В 2016 году развлекательный сервис Spotify пострадал из-за того, что использовал собственные механизмы работы с клиентами и оплаты в обход Apple. Spotify вынужденно согласилась с требованиями Apple, и сейчас обновления поступают в магазин App Store.

В 2015 году Apple ограничила обновление новостного приложения Breaking из-за того, что на иллюстрации его работы упоминался конкурент Apple - операционная система Android.

Но, скорее всего, обновления Telegram ограничиваются именно из-за требований Роскомнадзора, считает создатель гендиректор хостинг-провайдера DipHost Филипп Кулин, который занимается мониторингом реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора.

"Такой вывод можно сделать из даты - середина апреля. Причем письма Роскомнадзора у Apple могло даже и не быть, как и все крупные корпорации, они могли сами следить за ситуацией", - говорит эксперт.

"На ситуацию с блокировками решение Apple не влияет, - считает Кулин. - Пользователи сами находят способы обхода блокировок, берут обновления из других мест, используют VPN [виртуальные частные сети, помогающие обходить блокировки]. Если смотреть глобально, те, кого это остановило бы от использования Telegram, уже давно им не пользуются на Apple".

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России с 16 апреля. Поводом для блокировки стал отказ предоставить Федеральной службе безопасности России ключи шифрования переписки пользователей.

Мессенджер продолжает работать, хотя на пике охоты за ним Роскомнадзор заблокировал около 20 млн сетевых адресов, а на 30 мая заблокированными остается около 11 млн адресов.

Правообладатель иллюстрации CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / GETTY IMAGES Image caption В начале 2018 года Apple на короткое время удалила Telegram из своего магазина из-за "противоправного контента"

На этой неделе Роскомнадзор направил Apple письмо с требованием прекратить распространение в России мессенджера Telegram и рассылку его push-уведомлений.

Эти всплывающие на экране смартфона окна с информацией Telegram использует для загрузки новых сетевых адресов и обхода блокировок.

Роскомнадзор потребовал от Apple в течение месяца отчитаться о проделанном, пригрозив в противном случае "нарушением функционирования App Store". Такая полумера, как блокировка обновлений приложения Telegram в App Store, в требованиях Роскомнадзора не упоминалась.

Послушается ли Apple Роскомнадзор? Вариант - да

Международные IT-корпорации не сообщают публично о своих переговорах с Роскомнадзором. Ведомство же регулярно докладывает о прогрессе в переговорах с ними и о новых сроках исполнения своих требований.

В 2015 году Роскомнадзор заявил, что Apple и Google начали перенос персональных данных россиян на территорию страны, как того требует новый закон. Тот же процесс якобы начал Twitter.

Если Apple удалит Telegram из магазина приложений, его все же можно будет установить со стороны, хотя это и сложнее, чем на Android. Для этого нужно будет скачать ipa-файл установки мессенджера и воспользоваться приложением Apple Configurator. В настоящий момент этим пользуются тестировщики бета-версий приложений.

Вариант - нет

Чистые продажи Apple в России на 2016 год составляли 2 млрд долларов - меньше процента от мировых. Корпорация может позволить себе потерять российский рынок.

А вот в Китае она вынуждена исполнять волю властей и не шифрует данные на облачном хранилище iCloud.

Имиджевые же потери в том случае, если Apple полностью подчиниться Роскомнадзору, могут стоить корпорации больше, чем российский рынок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Создатель Telegram Павел Дуров в 2018 году планирует открыть на основе мессенджера блокчейн-платформу TON

Если Apple не подчинится, то через месяц, когда в России будет проходить чемпионат мира по футболу, Роскомнадзор может подать на Apple в суд и приступить к блокировке push-уведомлений.

В таком случае пострадает не только Telegram, но и такие важные функции, как уведомления банков и почтовых сервисов с кодами безопасности. Будут заблокированы "пуши" и других сервисов. Этой функцией часто пользуются соцсети Facebook, Twitter и "ВКонтакте".

"Сложно отрицать тот факт, что на сегодня смартфон - это один из самых важных гаджетов в нашей современной цифровой жизни. А приложения к нему - это то, что делает сами смартфоны в миллионы раз полезней для нас, - отмечает директор программ-менеджмента Parallels Access Алекс Пацай. - И сложно представить себе масштабы катастрофы, если вдруг магазины приложений окажутся недоступными, а смартфоны опять превратятся в тыкву".

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