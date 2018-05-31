Пресса Британии: убийство Бабченко как трюк уличного фокусника

В обзоре британской прессы за 31 мая:

От инсценировки убийства Бабченко больше вреда, чем пользы

Все британские издания рассказывают об инсценировке убийства Аркадия Бабченко, давая при этом разные оценки произошедшему.

Обозреватель Guardian Шон Уокер назвал это замечательным трюком, достойным какого-нибудь уличного фокусника. "Если говорить о драматических сюжетах, то этот был просто первоклассным: вздохи изумления всех присутствовавших на пресс-конференции о расследовании убийства, а звездой представления оказывается сама жертва - ухмыляющаяся и нисколько не мертвая. Смелый и противоречивый журналист-бунтарь Аркадий Бабченко не был застрелен убийцей, как утверждали украинские власти, а ужасные фото заставили всех поверить в его смерть", - пишет он.

Невероятность произошедшего и радость среди друзей и коллег тому, что их скорбь оказалась преждевременной, вскоре сменились вопросами о том, было ли введение на целый день в заблуждение всего мира, и, предположительно, даже жены Бабченко, необходимо для проведения таинственной спецоперации.

Эта история напоминает мрачные новеллы киевского писателя Андрея Куркова, который часто писал об убийствах по найму. Одна из них повествует о страдающем от депрессии мужчине, заказавшим собственное убийство. Но в этом случае, при всей его абсурдности, нет повода для смеха. Бабченко на самом деле был вынужден покинуть Россию из опасений, и, возможно, на его жизнь и правда готовилось покушение. Вопрос в следующем: пытаясь предотвратить убийство (если на самом деле так оно и было), не причинили ли украинские власти больше вреда, чем пользы, и были ли менее провокационные способы достижения цели, размышляет автор.

В следующий раз, когда застрелят или отравят оппонента Кремля, или он странным образом упадет с балкона и разобьется, первым вопросом будет - а он на самом деле мертв? Нет сомнений, что в ближайшие годы история с Бабченко станет стандартным ответом Москвы на сообщения или даже фотографии о злодеяниях, связанных с Россией. "В следующий раз, когда мне покажут фотографии "Белых касок" из Сирии, я покажу фотографии "мертвого Бабченко, убитого Путиным", - написал в "Твиттере" патриотичный пользователь, продемонстрировав тем самым, чего стоит ждать в больших количествах.

Безусловно, вероятность того, что Кремль может использовать что-то в своих целях, не должна останавливать миссию по возможному спасению жизни. Но даже если представить, что существовала необходимость для уловки, все равно остаются вопросы к тому, как это было сделано. Так ли уж необходимо было сообщать, что он погиб, а не, например, тяжело ранен? Новость стала шоком для друзей, родственников и российских журналистов, которые и без того потеряли много своих коллег, отмечает Уокер.

Но важнее, по сути, то, что величественный тон грандиозного появления журналиста был скверным по характеру. Вместо того, чтобы просто констатировать необходимость подобных действий, для максимального шокирующего эффекта привели Бабченко, что напоминало кульминацию трюка уличного фокусника, который, к изумлению публики, показывает, что разрезанная пополам ассистентка вновь стала единым целым.

Теперь все будет зависеть от того, какие неопровержимые доказательства сможет предоставить Украина относительно замысла России. Если у Киева есть железные улики о том, что несостоявшемуся убийце отдавали приказы из Москвы, то вся история запомнится дерзкой, возможно, даже спорной, но успешной операцией. Но если нет, то тогда многие согласятся со словами главы организации "Репортеры без границ" Кристофом Делуаром, который сказал: "Решение украинской полиции поиграть с правдой убого и досадно, каков бы ни был ее мотив…", пишет автор.

С Уокером солидарен корреспондент газеты i Оливер Кэрролл. Он считает, что случившееся ставит под вопрос доверие к Украине. "В конце концов, это страна, которая утверждала, что она более правдива, чем ее восточный сосед", - отмечает он.

Возможно, будут предоставлены серьезные свидетельства по результатам этой пока непонятной операции. Но у фейковой истории есть куда более очевидные последствия. Во-первых, журналисты теперь перестанут всерьез воспринимать официальные заявления украинских властей. И это в принципе неплохая практика, учитывая все большие творческие потуги, которые исходят от правительства в Киеве. Во-вторых, новости об угрозе журналистам будут постоянно ставиться под сомнение. Как написала в "Тивттере" корреспондент Линдси Хилсум: "Спасибо, службы безопасности Украины. Вы очень позаботились обо всех, кому небезразлична безопасность журналистов". В-третьих, у Кремля появилась козырная карта. Теперь сказки придумывает Украина, и не все, что говорится оттуда, соответствует действительности, отмечает Кэрролл.

Мы не знаем, предложили ли Бабченко другие варианты проведения операции. Но согласившись в ней участвовать, он поставил на кон доверие ко всей профессии, пишет автор.

Обозреватель Times Марк Беннетс также считает, что инсценировка без предоставления неопровержимых доказательств подготовки убийства Кремлем окажется ударом по и без того шаткой репутации СБУ. Правозащитные группы не раз обвиняли его в неоднократных задержаниях и высылке иностранных журналистов за "антиукраинскую пропаганду". Фальсифицирование гибели Бабченко вряд ли восстановит доверие к СБУ, как у себя в стране, так и в мире, пишет он.

Английская сборная зря поехала в "кровавую Россию"

В преддверии начала чемпионата мира по футболу обозреватель Daily Mail задается вопросом, почему никто не поставил под сомнение необходимость участия в нем Англии. По его мнению, это удивительно и позорно. Россия Владимира Путина - бандитская страна, в которой противники его режима - как внутри страны, так и за ее пределами - регулярно гибнут от рук убийц, пишет Daily Mail.

"Мы, как нация, сходим с ума по футболу, хотя наше мастерство оставляет желать лучшего, но при этом лишь немногие комментаторы и политики готовы хоть в самой малой мере выразить протест нашему участию в пропагандистской феерии Путина", - пишет автор.

Будут ли потомки в будущем удивляться тому, как мы трусливо и глупо связались с цирком Путина? Точно так же, как сейчас мы смотрим документальную хронику с участием британских спортсменов, которые зиговали Гитлеру на Олимпиаде 1936 года. Думаю, да, добавляет он.

"Какие еще доказательства нужны нашим футбольным руководителям, чтобы убедиться, что страна, принимающая ЧМ через несколько недель, является кровавым режимом, ответственным за уничтожение своих врагов в промышленных масштабах, иногда даже на британской земле? Неужели они не понимают, что для Путина этот турнир - вопрос престижа, и насколько сильно это ударило бы по нему, если бы мы решили в нем не участвовать?" - спрашивает обозреватель.

"Я не хочу проводить параллелей между Гитлером и Путиным, потому что, несмотря на все грешки Кремля, он не выказывает сильного желания стать доминирующей силой в Европе. А даже если бы и было так, у него сейчас нет для этого военной мощи. Но перед Олимпиадой 1936 года в Берлине злодеяния Гитлера ограничивались Германией. Его агенты не пытались убивать людей на британской земле, и германская армия не была ответственной за гибель 298 мирных жителей, погибших одновременно, в другой стране. Нет, в каком-то смысле у Путина свой уровень. Так почему сборная Англии едет в Россию, будто организованный Путиным ЧМ - это безобидная возможность попинать мяч с друзьями на лужайке за городом? Стоит отметить, что это чемпионат мира, который, безусловно, был присужден России после того, как сотрудников ФИФА осыпали взятками", - уверен автор.

Футбольных хулиганов в России прижали

В связи с главным футбольным чемпионатом корреспондент i Джеймс Эллингуорт отправился в Россию, чтобы пообщаться с российскими футбольными хулиганами.

Перед началом турнира российские власти ведут борьбу с хулиганской культурой в футболе. Группировки, которые внушали ужас еще два года назад, рассказывают, что за ними следят, а со стороны правоохранительных органов звучат угрозы. Лидерам каждой группировки футбольных ультрас грозят долгие тюремные заключения по старым или сфабрикованным делам, если на ЧМ возникнут неприятности, даже если сами они в этом участвовать не будут. Об этом корреспонденту рассказал московский футбольный хулиган - высокий мускулистый мужчина со шрамами на кулаках.

Он называет себя "заложником" и говорит, что хулиганскому движению в России пришел конец. "Всех лидеров вызывают для разговоров, - рассказывает он и затем говорит голосом офицера безопасности. - От лица нашей службы безопасности я объясню, что если возникнут проблемы, то вот те ребята уже находятся в тюрьме, а ты к ним присоединишься. Нужно, чтобы все было тихо".

На условиях анонимности он рассказал, как ездил в Марсель в 2016 году на Евро-2016 специально, чтобы подраться с английскими фанатами. Английские хулиганы 1980-х годов вдохновили многие хулиганские группы России в 1990-х. В Марселе же россияне хотели добиться признания, пишет автор.

"Долгое время англичан считали сильнейшими", - говорит он. Но они не идут ни в какое сравнение с российскими хулиганами, занимающимися единоборствами. "Там сидели ребята с плакатом Бирмингема. "Либо мы забираем ваш плакат, либо вы его защищаете в бою". Они решили, что плакат им не особо и нужен".

Насилие на улицах и стадионе Марселя было встречено шутками и даже похвалой со стороны некоторых российских депутатов и чиновников. Президент Владимир Путин сказал, что драки - это печально, но спросил также, как могли 200 российских фанатов избить несколько тысяч англичан под хихиканье аудитории.

В России есть официальный черный список фанатов, которым в судебном порядке запрещено посещение матчей. В нем 451 имя, и это намного меньше списков крупных европейских стран. Однако многие не могут попасть на стадионы благодаря другим процессам, которые не так тщательно регулируются.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com