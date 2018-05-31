СМИ России: как Москва и Киев используют историю Бабченко

В обзоре российских газет за 31 мая:

РБК: инсценировка убийства Донбассу не поможет

История с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко будет использована в пропагандистских целях в Москве и Киеве, но не повлияет на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет РБК.

Устроенная СБУ провокация может считаться беспрецедентным событием в новейшей истории международных отношений, но проблема у провокаций одна - они дают хороший новостной цикл на неделю, но бьют по доверию в отношении страны, которая их делает, цитирует РБК программного директора клуба "Валдай" Андрея Сушенцова. СМИ теперь с удвоенным скепсисом будут относиться к новостям с Украины, указывает эксперт.

Связанные с судьбой журналиста сообщения приходили в день очередного заседания Трехсторонней контактной группы по Украине в Минске, однако опрошенные эксперты не считают, что операция СБУ может оказать влияние на ход переговорного процесса. Близкий к Кремлю источник РБК сказал, что инсценировка смерти Бабченко и обвинения в адрес Москвы в причастности к убийству не повлияют на переговоры по Донбассу - они и так находятся в тупике.

"На переговорный процесс влияют другие обстоятельства - позиция Евросоюза, контакты президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель и возможные кадровые изменения в российской команде переговорщиков", - считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

История с Бабченко, по его словам, будет использована российской пропагандой как свидетельство нездоровых процессов на Украине, а Киевом - как подтверждение агрессивных намерений России.

Украинский политолог Вадим Карасев связывает инсценировку с предстоящими парламентскими и президентскими выборами на Украине. При подготовке к голосованию властям Украины нужны новости о российской агрессии. К тому же история с Бабченко позволяет украинским силовикам и Киеву в целом заявлять о своей дееспособности.

Предыдущие и пока не раскрытые убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета не оказывали существенного влияния на рейтинг властей, но влияли на политический дискурс: правоохранительные органы сильно критиковали, считает украинский политолог Владимир Фесенко. Когда стало известно о том, что убийство Бабченко было инсценировано, украинская блогосфера сразу отозвалась взрывом положительных комментариев о работе спецслужб, замечает эксперт Карасев.

"Коммерсант": Украина пошла за имуществом "Газпрома" в Европу

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" вступают в новый судебный конфликт, пишет "Коммерсант". Компании завершили четырехлетнюю тяжбу в Стокгольмском арбитраже, и теперь идет спор по выполнению решений этого арбитража, которые оказались не в пользу российской компании.

"Нафтогаз" пытается принудительно взыскать 2,6 млрд долларов и переходит к аресту имущества "Газпрома" в Европе, начав с акций проектных компаний "Северных потоков" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. "Нафтогаз" утверждает, что суды в Швейцарии, где зарегистрированы компании, уже приняли обеспечительные меры.

Представитель Nord Stream 2 AG сообщил, что компания получила уведомление о наложении обеспечительных мер, отметив, что на строительстве "Северного потока-2" это не скажется.

Наложение обеспечительных мер означает, что "Газпром" не сможет отчуждать свои доли в этих компаниях, отмечает управляющий партнер УК "Право и бизнес" Александр Пахомов. Он уточняет, что дочерние структуры не могут отвечать своим имуществом по долгам материнской компании, к тому же решение суда не может ущемлять интересы других акционеров (в Nord Stream по 15,5% принадлежат Uniper и Wintershall, по 9% — Gasunie и Engie). Таким образом, счета обеих компаний не должны быть заморожены, а операционная деятельность останется незатронутой.

Юристы разошлись во мнении, может ли "Нафтогаз" в итоге изъять имущество. Александр Пахомов считает, что это будет сложно. Руководитель судебной практики "Инфралекса" Юлия Карпова говорит, что это возможно, но имущество перейдет, обремененное залогом. Партнер BGP Litigation Александр Ванеев полагает, что у залогодержателя будет преимущественное право получить акции по сравнению со взыскателем по арбитражному решению.

"Газпром" сейчас добивается отмены решений по контрактам на поставку и транзит газа в апелляционном суде Швеции, одновременно расторгая эти контракты в Стокгольмском арбитраже. Но пока "Нафтогаз" может принудительно исполнять решение, а шансы "Газпрома" в апелляции эксперты оценивают скептически.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что "Нафтогаз" продолжит арестовывать активы "Газпрома" в других европейских странах, в частности, в Великобритании и Нидерландах.

"Ведомости": авторы доклада "озабочены персоной Путина"

Совет Федерации подготовил специальный доклад по защите суверенитета России, в котором насчитывается 10 видов вмешательства Запада в президентские выборы.

Реализация вредоносных программ началась задолго до старта кампании, считают сенаторы: "Своеобразной тренировкой стало систематическое втягивание российских граждан в разного рода протестные акции с явным намерением связать их общей борьбой с режимом", - приводит выдержки из доклада издание.

Авторы доклада насчитали 12 СМИ, демонстрировавших "несомненные признаки агитационно-пропагандистской деятельности", 11 из которых финансируются из иностранных государственных фондов. Самым упоминаемым кандидатом там был Путин, но эти упоминания носили негативный характер. Вторым по популярности "в кривом зеркале средств государственной пропаганды Запада" стал Алексей Навальный, о котором говорили только хорошее.

Для противодействия внешнему вмешательству в выборы сенаторы предлагают ввести административную и уголовную ответственность для иностранцев, принимающих в любой форме участие в избирательных кампаниях в России, предусмотреть в законодательстве понятие "нежелательная деятельность" для физических лиц по аналогии с организациями и запретить иностранцам и лицам с двойным гражданством быть доверенными лицами кандидатов на выборах всех уровней.

"Очень смешно", - отреагировал на доклад сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Он напоминает, что финансирование программ Навального абсолютно прозрачно, все отчеты регулярно публикуются, а запрет на финансирование из-за рубежа учитывался, когда шла подготовка к регистрации кандидата. Интерес СМИ к Навальному тоже вполне объясним: как политик он достиг того уровня, когда просто не может не появляться в крупных изданиях.

"Очень слабый доклад, - констатирует сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. - Собрали в одну кучу все, что было в публичном пространстве, и назвали это вмешательством в выборы". По его словам, в докладе дважды упоминается "Голос" и оба раза с ошибками.

Один раз ему приписали агитацию за бойкот выборов (хотя движение эту идею не разделяло), второй раз записали в иностранные агенты, хотя это противоречит фактам. "Видимо, доклад писали для шефа - видно, что его авторы озабочены персоной Путина", - полагает эксперт.

"Коммерсант": минтранс расширяет черные списки пассажиров

В руководстве министерства транспорта заявили, что действующие в России ограничения на полеты для дебоширов могут быть распространены и на другой транспорт. В этом случае пассажиров поездов, речных и морских судов смогут вносить в черные списки сроком на год, предупреждает "Коммерсант".

В РЖД ужесточения законодательства одобрили. В Госдуме не исключают, что такие меры будут введены.

Ограничительные меры для авиадебоширов введены в законодательство в декабре 2017 года. Авиакомпании могут запрещать дебоширам пользоваться своими услугами в течение одного года. Исключение возможно лишь в случаях, когда пассажир из черного списка спешит на лечение, похороны близкого родственника, сопровождает пассажира-инвалида или возвращается в Россию из места, откуда можно выбраться только на самолете.

Партнер бюро присяжных поверенных "Фрейтак и сыновья" Зульфия Артыкова одобряет расширение черных списков: "Самолет - опасный транспорт, потому что это замкнутое пространство, но ведь и теплоход тоже замкнутое, и действия дебоширов могут привести к затоплению судна и нанесению ущерба экипажу". По ее словам, "с поездами ситуация проще", но "это все равно средство повышенной опасности, тем более если речь идет о скоростных составах".

Глава Infomost Борис Рыбак также считает, что требования для всех видов транспорта должны быть одинаковыми. "Поезд дальнего следования отличается от самолета разве что тем, что у хулигана больше времени издеваться над окружающими", - рассуждает он.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си