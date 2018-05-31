"Ловушка ложной информации": мировые СМИ об инсценировке убийства Бабченко

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мировые СМИ в основном критически отнеслись к операции СБУ с участием Бабченко

Сообщения об убийстве и последующем "воскрешении" журналиста Аркадия Бабченко нашли отражение в большинстве крупнейших мировых СМИ. У многих колумнистов появились вопросы к украинским властям, а некоторые обозреватели забили тревогу по поводу надежности информации, которая поступает от официальных лиц.

Би-би-си ознакомилась с публикациями ряда изданий из разных стран, которые посвятили этой теме свои редакционные и аналитические статьи.

Monde, Франция

Французская газета Monde в своей редакционной колонке предупреждает, что ложные заявления украинской полиции дают богатую пищу для размышлений поклонникам теорий заговора.

"Ничто не может удовлетворить любителей фейковых новостей больше, чем наблюдение за тем, как крупнейшие СМИ попадают в ловушку ложной информации, которой мы так энергично пытаемся противостоять", - отмечает издание.

Также, по мнению авторов статьи, действия СБУ лишь укрепляют "стратегию обмана", которую проводит Кремль.

"В политической борьбе, развернувшейся в Киеве в год президентских выборов между демократами-реформаторами и сторонниками старого режима, особенно печально, что манипулирование информацией в случае в Бабченко в итоге играет на руку [президенту России] Владимиру Путину", - пишет Monde.

Corriere Della Sera, Италия

Эту же проблему поднимает и обозреватель итальянского издания Corriere Della Sera Гуидо Олимпио, который отмечает, что события вокруг Бабченко могут серьезно подорвать доверие к украинским спецслужбам.

"Что произойдет, когда будет вновь объявлено о чьей-нибудь смерти или о любом серьезном эпизоде с участием спецслужб Украины? Это может быть воспринято как еще одна инсценировка", - пишет Олимпио.

Колумнист сетует на то, что сложившаяся ситуация как бы призывает нас не делать выводов в мире, где "вещи появляются и исчезают, как будто перед лицом волшебника, который способен заставить исчезнуть тот или иной предмет или изменить реальность".

Washington Times, США

Колумнистка американского издания Washington Times Энн Эпплбаум также критически отнеслась к действиям СБУ. В своей колонке она отмечает, что хотя цель спецоперации - поимка убийцы - и была благой, ее практическое воплощение может понизить и без того крайне низкий уровень доверия украинцев к своим властям и прессе.

"В стране, где действительно убивают журналистов, неясно, поверит ли кто-нибудь тем же журналистам - и уж точно не журналисту Бабченко. Также непонятно, намерены ли иностранные дипломаты, которые бросились сочувствовать и делать публичные заявления, простить такой шаг украинскому правительству в ближайшее время", - пишет Эпплбаум.

Обозреватель подчеркивает, что украинские власти не дали объяснений, почему нельзя было поймать преступника, не прибегая к таким странным методам.

"В конце концов, другим странам удается поймать убийц, не инсценируя смертей известных людей и не провоцируя национальную и даже интернациональную скорбь", - заключает журналистка.

Spiegel Online, Германия

Редактор немецкого издания Spiegel Online Аннетта Лангер отмечает, что фактом инсценировки убийства довольны остались не все - и что критики называют случившееся "пошлой комедией", "безвкусным реалити-шоу" и "политической пропагандой низшего сорта".

"Уровень доверия к властям в Киеве, которые пытаются справиться с войной в Донбассе, коррупцией и российской пропагандой, неизмеримо пострадал", - считает она.

Лангер перечисляет несколько вопросов, ответов на которые, по ее словам, до сих пор нет.

"Какова цель пиар-шоу, устроенного спецслужбами на телевидении? Почему СБУ не могла просто задержать предполагаемого организатора, известного как "Г"? Почему Бабченко позволил СБУ себя использовать? Есть ли на него что-то у спецслужб?" - пишет она.

Вслед за этим Лангер приводит прямую речь трех украинских журналистов, которые радуются тому, что Бабченко оказался жив, но в той или иной мере согласны с тем, что случившееся может подорвать доверие к сообщениям украинских властей.

Guardian, Великобритания

Обозреватель британской газеты Guardian Шон Уокер также отмечает, что радость друзей и коллег Бабченко вскоре сменилась вопросами о том, было ли введение на целый день в заблуждение всего мира необходимо для проведения спецоперации.

"В следующий раз, когда застрелят или отравят оппонента Кремля, или он странным образом упадет с балкона и разобьется, первым вопросом будет - а он на самом деле мертв?" - пишет обозреватель.

По мнению Уокера, в будущем Москва наверняка будет использовать "защиту Бабченко" в качестве стандартного ответа "на сообщения о совершенных Россией злодеяниях - даже если они подкреплены фотосвидетельствами".

Журналист считает, что, если у Киева есть железные доказательства того, что несостоявшемуся убийце отдавали приказы из Москвы, то вся история запомнится дерзкой, возможно, даже спорной, но успешной операцией.

"Но если нет, то тогда многие согласятся со словами главы организации "Репортеры без границ" Кристофом Делуаром, который сказал: "Решение украинской полиции поиграть с правдой убого и досадно, каков бы ни был ее мотив", - пишет Уокер.