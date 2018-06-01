Рост популярности электронных сигарет - в пяти графиках

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Что взять с собой в отпуск? Случайно ошибившись при сборе чемоданов, можно нарваться на серьезные неприятности в путешествии. Знаете ли вы, например, что если в Таиланде в вашем чемодане найдут электронную сигарету, то вас могут оштрафовать или даже отправить за решетку?

Электронные сигареты запрещено продавать на Сейшельских Островах, в Бразилии и Аргентине, но тем не менее их продажи продолжают расти по всему миру.

Вот пять графиков, которые расскажут о том, сколько людей курят электронные сигареты, сколько денег они на них тратят и зачем их вообще покупают.

1. Курильщиков электронных сигарет становится все больше

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, с 2000 года число курильщиков обычных сигарет в мире сократилось: если в 2000 году курильщиков насчитывалось 1,14 млрд, то сейчас - 1,1 млрд человек.

Но в отношении электронных сигарет наблюдается противоположная тенденция.

Число вейперов - курильщиков электронных сигарет - в последние годы быстро растет. Если в 2011 году электронные сигареты курили 7 млн человек, то в 2016 году - уже 35 млн человек.

По оценкам аналитической компании Euromonitor, к 2021 году число взрослых людей, которые курят электронные сигареты, достигнет 55 млн человек.

2. Люди тратят все больше денег на электронные сигареты

Рынок растет вместе с увеличением числа вейперов. Сейчас мировой рынок электронных сигарет оценивается в 22 млрд долларов - пять лет назад этот показатель был на 4,2 млрд долларов меньше.

Больше всего электронных сигарет продается в США, Японии и Британии. Вейперы в этих трех странах в 2016 году потратили на некурительный табак и электронные сигареты 16,5 млрд долларов.

В числе стран с самыми крупными продажами электронных сигарет - Швеция, Италия, Норвегия и Германия.

3. Открытые типы электронных сигарет более популярны

Есть два основных типа электронных сигарет - открытые и закрытые (системы открытых и закрытых резервуаров). В открытых системах емкость можно самостоятельно заполнять жидкостью, которая испаряется из резервуара. Такие сигареты, как правило, укомплектованы заменяемым мундштуком, и похожи на длинные шариковые ручки.

В электронных сигаретах закрытого типа используются готовые картриджи, заполненные жидкостью.

С 2011 года популярность электронных сигарет открытого типа начала заметно расти. Именно такой тип предпочитают бывшие курильщики.

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В этом году, по оценкам экспертов, вейперы потратят на электронные сигареты открытого типа 8,9 млрд долларов. Это почти в два раза больше, чем сумма от продаж электронных сигарет закрытого типа.

4. Большая часть электронных сигарет покупается в специализированных магазинах

Согласно докладу Ernst & Young, большинство вейперов покупают электронные сигареты в специализированных магазинах.

В 2015 году 35% курильщиков из Британии, Франции, Германии, Польши, Италии, России и Южной Кореи приобрели электронные сигареты в специализированных магазинах.

21% вейперов из 3000, опрошенных Kantar для Ernst & Young, сообщили, что купили свои электронные сигареты в интернет-магазинах.

Можно предположить, что потребители предпочитают покупать свои первые электронные сигареты в специализированных магазинах оффлайн, чтобы поближе познакомиться с новым для них продуктом и чтобы консультанты в магазине помогли им определиться с выбором.

В Британии, которая является самым крупным рынком электронных сигарет в Европе, насчитывается порядка 2000 специализированных магазинов, продающих электронные сигареты.

5. Зачем люди курят электронные сигареты?

Согласно данным исследования Ernst & Young, большинство вейперов в странах, где проводилось исследования, убеждены в том, что электронные сигареты не так вредны для здоровья, как обычные.

Около 49% вейперов сообщили, что переход на электронные сигареты был для них одним из способов бросить курить обычные.

Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England) опубликовала доклад о курении электронных сигарет, согласно которому вейпинг действительно представляет меньшую опасность для здоровья, чем обычные сигареты. Также в докладе говорится, что пока нет никаких оснований говорить о том, что курение электронных сигарет может подтолкнуть молодых людей к курению сигарет обычных.

Однако ранее ВОЗ высказало несколько серьезных опасений в связи с курением электронных сигарет. Там предупредили, что: