Четыре дня невыносимого ужаса: история спасения туристки в пустыне

Правообладатель иллюстрации Claire Nelson/Instagram Image caption Клэр Нельсон говорит, что момент, когда она осознала ситуацию был моментом полного и невыносимого ужаса

Новозеландская туристка Клэр Нельсон не могла даже вообразить, что, отправляясь в пешую прогулку по национальному парку США Джошуа-Три, она станет героиней одной из наводящих ужас историй выживания вдали от цивилизации.

Ничего не предвещало беды вплоть до того момента, как, поскользнувшись, она упала с большого валуна и травмировала бедро так, что оказалась фактически обездвиженной. Когда это всё это произошло, она оказалась одна под палящим солнцем посреди пустыни.

Клэр - новозеландка, но с недавнего времени живет в Торонто, куда она перебралась, немного пожив в Лондоне. Когда друзья пригласили Клэр погостить у них дома, который находится у парка Джошуа-Три, и присмотреть за котом несколько недель, пока они будут в отъезде, она с радостью согласилась.

Клэр Нельсон уже бывала в этом парке и ей очень нравилась эта дикая местность, напоминающая настоящую пустыню - с ее деревьями и кактусами, "как в книгах доктора Сьюза" .

Рано утром она отправилась в парк, чтобы совершить шестичасовую пешую прогулку. С собой она взяла несколько литров воды, треккинговые палки и солнцезащитный крем.

"Я чувствовала себя так, как будто я сейчас нахожусь именно там, где мне больше всего хотелось бы находиться", - рассказала Клэр Би-би-си.

В 8:30 утра Клэр поговорила с сотрудниками информационного центра парка, уточнив детали маршрута. Они ей сказали, что этот маршрут не очень сложный и тропа - в отличном состоянии.

Клэр прошла по тропе около трех километров, но потом поняла, что не может найти маркер с отметкой пройденного расстояния, который должен быть на тропе.

Она решила сделать остановку и отдохнуть на одном из огромных валунов, и заодно разобраться с маршрутом.

"Все произошло в тот момент, когда я попыталась слезть с камня. Я забралась довольно высоко, и он был таким скользким, что я тут же полетела вниз", - рассказывает Клэр.

"Я понимала, что ничего не могу сделать, чтобы затормозить. Все было как в замедленном кино. В голове было только: нет, нет, нет..." - вспоминает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В парке Джошуа-Три довольно много коварных валунов

Невыносимый ужас

"Я упала под звук сильного хруста, и у меня заболело все тело. Первая мысль была: дело плохо", - говорит она.

Клэр упала на левый бок, разбив тазовую кость. Она попыталась встать, но не смогла и пошевелиться. Она попыталась было вызвать спасателей, но телефон был вне зоны действия сотовой сети.

Правообладатель иллюстрации Claire Nelson/Instagram Image caption Клэр Нельсон еще до происшествия ходила пешими маршрутами в парке Джошуа-Три

"Никогда не могла представить, что окажусь в такой ситуации - не потому что я считала себя опытным путешественником - просто мне казалось, что такой экстремальный сценарий не может произойти в реальной жизни - по крайней мере, со мной. Я довольно часто хожу в походы, и мне казалось, что я адекватно оцениваю ситуацию и опасности, но тут я осознала, насколько глупой я была", - говорит Клэр.

"Я думала: не могу поверить, что я здесь одна, и никто не знает, где я. Я травмирована, и у меня нет никакой возможности позвать кого-нибудь на помощь. Это был момент полного и невыносимого ужаса", - признается Клэр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В другой своей части парк Джошуа-Три совсем не выглядит как пустыня

Остаться в живых

"Сначала я запаниковала", - говорит Клэр. Но затем она довольно быстро переключилась на решение насущных вопросов: ей необходимо было справиться с болью, укрыться от солнца и сохранить как можно больше воды, чтобы выжить.

"Я просто понимала: единственное, что мне подвластно, - это то, сколько я могу так протянуть", - говорит Клэр.

Клэр приняла аспирин, который был у нее в кармане, чтобы уменьшить боль в сломанном бедре.

С помощью палки для треккинга и полиэтиленовых пакетов она соорудила себе некое подобие укрытия от солнца. Когда вода на следующий день закончилась, она начала пить собственную мочу, чтобы выжить.

"После того как я упала с камня, я снимала короткие видеоролики - чтобы можно было объяснить, что со мной произошло, когда меня найдут. Я еще не смотрела их. И не уверена, хочу ли я их смотреть", - говорит Клэр.

"В голове постоянно крутились какие-то мысли, и это помогало мне не сдаваться. Например, я думала: я хочу еще раз увидеть этого человека. Я хочу что-то из еды еще раз попробовать. Я хочу приехать туда-то еще раз. А мысль о том, что мои близкие найдут мое бездыханное тело в пустыне, была неприемлема, я не могла так поступить с ними", - рассказывает путешественница.

Клэр Нельсон провела в пустыне четыре дня и три ночи. По ее словам, чтобы время шло быстрее, она делила день на несколько "частей": в первой половине дня она пыталась кричать и звать на помощь, во второй половине дня ей надо было укрываться от солнца, чтобы не получить тепловой удар.

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К счастью, ей не досаждали ни змеи, ни койоты.

"Я видела только, как пустельги угрожающе кружили надо мной, чувствуя близость смерти", - говорит Клэр.

Спасение

"Когда наступала ночь, я приходила в отчаяние - потому что за весь день никто не пришел. На четвертый день уже стояла жара и я пыталась собраться с силами, но уже начала терять всякую надежду. Я то засыпала, то просыпалась с мыслью: как долго еще я так могу протянуть", - вспоминает Клэр.

Ближе к вечеру Клэр услышала звук летящего вертолета. Она подумала, что это галлюцинация.

"Потом я услышала, как они зовут меня по имени: Клэр, мы ищем тебя. Я лежала на спине на маленьком круглом валуне и они не могли увидеть меня. Я кричала, что было сил, но они не слышали"

Она сделала нечто вроде чучела из палки и своего "покрывала" от солнца и начала размахивать им изо всех оставшихся сил.

Ее старания были вознаграждены - спасатели заметили ее.

"Они сказали, что привыкли к тому, что находят людей в крайне плачевном состоянии, а тут я - смеюсь - вне себя от счастья, что меня нашли. Они были очень удивлены", - говорит Клэр.

Правообладатель иллюстрации Claire Nelson/Instagram Image caption Новозеландка Клэр Нельсон жила некоторе время в Лондоне, а потом перебралась в Торонто

Лечение

Сейчас Клэр проходит курс лечения в США. Со слов путешественницы, она очень довольна работой врачей, но возникают сложности в связи с оплатой процедур. Медицинские услуги в США стоят дорого, а иностранке довольно сложно разобраться в существующей системе предоставления медицинских услуг.

"Уход, который я получаю в больнице, просто потрясающий, но есть много непонятного для меня. Когда придут чеки на оплату, я даже не могу предположить, какая сумма в них будет указана", - объясняет Клэр.

Друзья Клэр создали страницу в социальных сетях для сбора денег на покрытие неуклонно растущих расходов на ее лечение.

"Я была абсолютно потрясена количеством сообщений со словами поддержки", - признается Клэр.

Сейчас Клэр проходит курс физиотерапии и, с ее слов, заново учится ходить. Она ждет с нетерпением того момента, когда снова все сможет делать самостоятельно.