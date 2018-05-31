Города ЧМ-2018: Самара – волжский курорт с амбициями мегаполиса

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То ли мегаполис, то ли провинциальный город-курорт на Волге — самарцы сами не могут определиться, как правильно называть свой город, смело смешивающий погибающие памятники деревянного зодчества с безумными современными новостройками.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Самаре.