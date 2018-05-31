Что известно о спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко

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Вечером 29 мая стало известно о том, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит у себя дома в Киеве несколькими выстрелами в спину. Его гибель подтвердили в национальной полиции Украины.

На следующий день в Службе безопасности Украины (СБУ) состоялась пресс-конференция, на которой вместе с главой спецслужбы Василием Грицаком появился и сам Бабченко. Они объявили, что убийство было инсценировкой СБУ, цель которой заключалась в том, чтобы предотвратить готовящееся покушение на журналиста.

В результате спецоперации был задержан организатор несостоявшегося покушения, объявил Грицак. По утверждению главы СБУ, оно было заказано российскими спецслужбами.

В четверг стало известно имя подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Русская служба Би-би-си собрала все, что известно о проведенной спецоперации на данный момент.

Зачем была нужна инсценировка убийства?

Исполнитель "убийства" Бабченко, которое было инсценировано 29 мая, действовал в рамках оперативной комбинации, заявил на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Оперативная комбинация включала в себя информирование, а также даже фото, которое должно было привести заказчика и организатора к уверенности в выполненном заказе", - рассказал он, имея в виду фотографию тела Бабченко, лежащего в луже крови, которая распространялась в соцсетях в вечер предполагаемого убийства.

Целью инсценировки убийства было не допустить преступления, получить доказательства вины того, кто организовал покушение, а также постараться выйти на заказчика, рассказал Луценко.

Кроме того, как сообщили изданию "Украинская правда" в генпрокуратуре Украины, благодаря инсценировке убийства украинским правоохранителям удалось собрать данные и о других якобы запланированных убийствах.

Как утверждают в прокуратуре, предполагаемый организатор преступления упоминал о списке из 30 человек.

"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать [убийство Бабченко]", - рассказала изданию пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, отметив, что по итогам спецоперации украинские силовики этот список получили.

Что известно об организаторе и исполнителе

Организатор покушения на убийство Бабченко, "гражданин Г.", был задержан в Киеве за три часа до пресс-конференции в СБУ, рассказывал накануне Грицак. По его словам, задержанный - гражданин Украины. В четверг стало известно, что речь идет о Борисе Львовиче Германе.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича", - говорится в сообщении суда в "Фейсбуке".

В пресс-службе суда изданию "Украинская правда" подтвердили, что речь идет о подозреваемом в организации убийства Бабченко.

Подозреваемый, по версии СБУ, был завербован российскими спецслужбами и занимался организацией покушения непосредственно в Киеве. Видеозапись его задержания СБУ накануне опубликовала в YouTube.

Человек, чье задержание показано на видео, получил от российских спецслужб 40 тысяч долларов, утверждают в СБУ. 30 тысяч он передал своему знакомому, который должен был стать исполнителем преступления, а 10 тысяч должен был оставить себе как посреднику и организатору, рассказал Грицак.

На брифинге СБУ также была показана видеозапись, на которой якобы зафиксирован момент передачи денег организатором покушения его исполнителю. Видео снято в автомобиле, в нем двое мужчин разговаривают на русском языке, а также слышно шуршание купюр.

Имя исполнителя покушения не называется. В СБУ рассказали, что он участвовал в военной операции на востоке Украины на стороне правительственных сил. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что исполнитель стал участником спецоперации СБУ и будет проходить по делу как свидетель.

Задержанному гражданину Г. следователи СБУ подготовили подозрение в подготовке преступления, пособничестве в совершении преступления и террористическом акте с запланированной жертвой (часть 1 статьи 14, часть 5 статьи 27 и часть 3 статьи 258 УК Украины).

Интересы предполагаемого организатора покушения представляет украинское адвокатское объединение "Солодко и партнеры", заявил старший партнер организации Евгений Солодко. По его словам, украинские силовики пытались "закошмарить" их подзащитного.

"Первое впечатление - провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", - написал он в своем "Фейсбуке".

СБУ подозревает Россию

Покушение на убийство Бабченко является одним из элементов операции российских спецслужб, направленной на физическое уничтожение граждан России, которые были вынуждены покинуть территорию страны и проживать на Украине, в ЕС и других государствах, заявил на брифинге Грицак.

"Прежде всего, это касается журналистов, общественных деятелей, публицистов, которые публично критикуют российскую власть", - пояснил он.

Для этого российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который должен был за денежное вознаграждение найти исполнителя преступления.

После убийства организатор планировал покинуть Украину, считают в СБУ. По предварительным данным спецслужбы, он собирался выехать в Россию через третью страну, и уже приобрел для этого билет.

Кроме того, российские спецслужбы якобы поставили перед завербованным украинцем задание нелегально закупить оружие и боеприпасы, а также совершить их закладки на территории центральной части Украины, считают в СБУ. По словам Грицака, речь идет о 300 автоматах Калашникова и сотнях килограммов взрывчатки, деньги на покупку чего должны были выделить спецслужбы России.

По утверждению Грицака, заказ на убийство Бабченко был пробным. "Вообще организатор этого преступления говорил о необходимости устранения 30 лиц на территории Украины. Этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, не буду их называть", - сказал он.

Как реагировала Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о спецоперации СБУ, заявил, что украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к подготовке покушения на Бабченко.

"Он [Грицак] должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги", - сказал в четверг Песков.

Представитель Кремля также добавил, что факт раскрывшейся инсценировки не меняет отношения к Украине "как к стране, где быть журналистом опасно". "Это, наверное, только меняет, что, слава богу, этот человек остался жив. А в остальном, скажем так, история по меньшей мере странная", - сказал он.

Российский МИД назвал инсценировку СБУ антироссийской провокацией.

"Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ. Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией", - говорилось в заявлении МИД России.

Что дальше

Согласно законодательству Украины, суд об избрании меры пресечения для гражданина Г. должен состояться в течение трех суток после его задержания - то есть, до вечера субботы. Ожидается, что на этом заседании будут обнародованы новые доказательства вины Г. и его предполагаемых связей с российскими спецслужбами.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, в отличие от главы СБУ, заявляет о причастности российских спецслужб к запланированному преступлению не так безапелляционно.

"По предварительным данным следствия у нас есть достаточно фактов, которые свидетельствуют в пользу российской версии заказчика", - сказал он на брифинге.

Кто знал о спецоперации СБУ

Сам Бабченко узнал об операции за месяц до инсценировки своего убийства, рассказал журналист на брифинге.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как буйволы. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. Результатом этого стала эта спецоперация, по результатам которой человек задержан", - рассказал он.

Журналист накануне благодарил сотрудников СБУ за то, что те спасли его жизнь, а также извинился перед своими друзьями и коллегами за то, что им пришлось пережить. Отдельно он извинился перед своей женой.

"Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь было без вариантов", - сказал Бабченко.

Многие пользователи соцсетей сделали из его слов вывод о том, что жена Бабченко ничего не знала о готовящейся инсценировке, однако глава СБУ на брифинге рассказал, что семья журналиста была в курсе проводимых мероприятий.

"[Хочу] поблагодарить Аркадия и его семью за терпение, поскольку его семья также знала о том, какие мероприятия мы проводим. Аркадий был предупрежден заблаговременно, он пребывал под нашим контролем. Его семья также знала обо всех этих вещах, хотя, думаю, продолжает волноваться и сегодня", - сказал Грицак.

Друг Бабченко, украинский журналист Юрий Мацарский также заявил, что его жена знала о готовящейся инсценировке заранее.

"Как выяснилось, жена Бабченко знала, что его смерть была инсценировкой. Это та, кого мы до четырех утра утешали, кто пил валерьянку. То есть жена Бабченко сидела рядом с фейковым пятном крови на полу, все знала и держалась, чтобы ничего нам не рассказать. Более того, она еще и нас пыталась утешать. В итоге она так и не созналась, что была в курсе и просто не могла открыться даже ближайшим друзьям, чтобы не нарушить ход спецоперации", - рассказал он украинскому изданию "Гордон".

На вопрос журналистов о том, сколько людей знали о спецоперации, глава СБУ уклончиво ответил, что "какое-то количество людей знало". По его словам, спецслужба использовала "максимальные методы конспирации", и об операции знали только те, "кому нужно было знать".

Президент Украины Петр Порошенко также сообщил, что знал о проведении спецоперации.