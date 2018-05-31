Города ЧМ-2018: Екатеринбург – «Как в Париже», но на Урале

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Екатеринбург — комфортный город с легко настраиваемым ритмом жизни: с появлением Ельцин-Центра и целой россыпи новых ресторанов центр стал приятным местом для ленивых прогулок.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Екатеринбурге.