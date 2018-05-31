Города ЧМ-2018: Ростов-на-Дону - река, рыба, раки и другие воплощения духа свободы

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Если вы хотите узнать, что такое российская южная душевность, то вам прямая дорога в Ростов-на-Дону - город, основанный свободолюбивыми казаками и предприимчивыми купцами.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Ростове-на-Дону.