Города ЧМ-2018: Нижний Новгород - стрит-арт с видом на Волгу

  • 31 мая 2018
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Кого сейчас удивишь Максимом Горьким и Мининым с Пожарским? Современный Нижний Новгород привлекает гостей отличными речными видами, изобилием стрит-арта и невысокими ценами в барах.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Нижнем Новгороде.

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