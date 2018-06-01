Города ЧМ-2018: Санкт-Петербург - жизнь за пределами Невского проспекта

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Несмотря на гордость за европейский образ Петербурга и статус культурной столицы России, коренные петербуржцы привыкли считать свой город деревней - большой, красивой и комфортной.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Санкт-Петербурге.