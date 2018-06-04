Города ЧМ-2018: Москва - один день в Диснейленде для взрослых
- 4 июня 2018
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Современная Москва - это своего рода Диснейленд для взрослых. Что можно успеть посмотреть и попробовать за один день? Предлагаем несколько вариантов.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Москве.