Города ЧМ-2018: Казань - мультикультурность и другие эчпочмаки

  • 31 мая 2018
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Для тех, кто хочет увидеть, как может выглядеть многонациональность и мультикультурность по-российски, столица Татарстана - идеальный пункт назначения. Сегодняшняя Казань - это успешный мегаполис с прекрасными парками и разнообразной культурной жизнью.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Казани.

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