Города ЧМ-2018: Сочи - нескромное обаяние "Кавказской Ривьеры"
- 31 мая 2018
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В Сочи любили отдыхать еще семья и свита Николая II, затем вожди революции и советские чиновники. Еще более актуальным местом отдыха Сочи стал после зимней Олимпиады 2014 года. Но имейте в виду, что уровень сервиса не всегда соответствует высоким ожиданиям для столь модного курорта.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Сочи.