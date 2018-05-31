Города ЧМ-2018: Калининград - от Рыбной деревни до могилы Канта

  • 31 мая 2018
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Бывший Кенигсберг очень сильно пострадал во время Второй мировой войны, но в отстроенном в советские годы Калининграде все еще можно увидеть следы бывшего немецкого города рыбаков и великого философа Иммануила Канта.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Калининграде.

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