Города ЧМ-2018: Калининград - от Рыбной деревни до могилы Канта

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Бывший Кенигсберг очень сильно пострадал во время Второй мировой войны, но в отстроенном в советские годы Калининграде все еще можно увидеть следы бывшего немецкого города рыбаков и великого философа Иммануила Канта.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Калининграде.