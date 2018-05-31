Города ЧМ-2018: Волгоград

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Отстроенный практически заново на руинах Сталинграда, Волгоград успел пережить расцвет в советские годы, упадок в новейшей истории России и теперь находится в поисках своего нового, постиндустриального лица.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Волгограде.