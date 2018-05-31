Города ЧМ-2018: Саранск

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Выбор Саранска местом для проведения матчей ЧМ-2018 стал огромной неожиданностью даже для самих жителей города. Но, несмотря на ее очевидную провинциальность, столице Мордовии есть чем заинтересовать и удивить приезжающих гостей.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как провести день в Саранске.