Новая старая команда Путина: кто ушел и кто пришел в Кремль

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Затянувшееся обнародование указа заставило понервничать кремлевских чиновников

В новой администрации российского президента произошли перестановки: сменились ответственные за кадры, интернет и вооружение. Русская служба Би-би-си рассказывает, какие новые люди появились среди советников Владимира Путина и кого он не взял в свой новый президентский срок.

Указы о назначении руководителей кремлевской администрации Владимир Путин подписал лишь 13 июня, через пять недель после своей инаугурации. Это необычно долгая пауза: и Путина в 2012 году, и Дмитрий Медведев в 2008 году назначали свою администрацию намного раньше.

Вопреки многочисленным слухам почти весь состав кремлевской администрации сохранился, руководитель Антон Вайно и все его заместители сохранили пост. Однако некоторые изменения все же произошли.

Кто пришел

Дмитрий Шальков. Три года работал замдиректора ФСБ

До назначения в Кремль Шальков несколько лет работал заместителем директора, статс-секретарем Федеральной службы безопасности (ФСБ). О нем известно немного: после назначения Шалькова государственное агентство РИА Новости опубликовало биографическую справку о нем, состоящую всего из четырех предложений.

Шальков - генерал-полковник юстиции. До прихода в ФСБ он возглавлял главное военно-следственное управление Следственного комитета России. В 2015 году он получил должность в ФСБ, где отвечал за взаимодействиями с органами власти. В руководстве спецслужбы он стал единственным, у которого не было воинского звания, отмечал "Коммерсант".

Во время работы в ФСБ Шальков был главным спикером ведомства по теме борьбы с кибератаками. Он же представлял Госдуме пакет законопроектов, которые разработала спецслужба для "обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России".

Его приход в Кремль еще в мае анонсировали "Коммерсант" и РБК. Он занял должность помощника президента - главы контрольного управления. Место стало свободным после того, как Константин Чуйченко, однокурсник Дмитрий Медведева, возглавил аппарат правительства.

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Контрольное управление президента, которым будет руководить Шальков, занимается проверкой исполнения решений президента - например, следит за реализацией ежегодных посланий Федеральному собранию.

На этой должности в прошлом работали новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин, секретарь Совбеза России Николай Патрушев (в 1998 году) и даже Владимир Путин (1997-1998 годы).

Анатолий Серышев. 20 лет служил в ФСБ

Еще один новичок в администрации - Анатолий Серышев. Он, как и Шальков, пришел из силовых структур.

Серышев - выходец из Иркутской области. После обучения на высших курсах КГБ СССР он в течение двадцати лет служил на разных должностях в иркутском управлении ФСБ России. В 2011 году он пошел на повышение, получив должность главы управления ФСБ в Карелии.

В 2016 году Серышев из органов безопасности ушел на пост замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). Эта должность не предполагает большой публичности, поэтому внимание СМИ Серышев привлекал нечасто.

Как следует из информации на сайте ФТС, Серышев активно занимался борьбой с незаконным оборотом наркотиков.

Как утверждает собеседник "Ведомостей", близкий к администрации президента, Серышев назначен вместо помощника президента Евгения Школова, который курировал кадровые вопросы и правоохранительные структуры.

Кто ушел

Покинувшие Кремль чиновники не были теми, кто проработал дольше всего, но каждый стал по-своему знаковой фигурой для своей "отрасли".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывшего сослуживца Владимира Путина по Дрездену Евгения Школова не оказалось в списке нового состава администрации Кремля

Евгений Школов. Мем из политических телеграм-каналов

Появление Евгения Школова на должности помощника президента в 2012 году недолгое время воспринималось как символ "новой старой элиты" в окружении Путина.

В 1980-е годы Школов работал вместе с Путиным во внешней разведке в Дрездене. После работы на разных должностях в администрации Ивановской области в 2002 году переехал в Москву и сразу занял должность помощника главы администрации президента.

Позже входил в руководящие органы "Транснефти" и "Аэрофлота", а в 2006 году стал главой департамента экономической безопасности МВД. В апреле Школов вошел в так называемый "кремлевский список" США в числе наиболее приближенных к Путину людей.

В СМИ его называли "главным кадровиком Путина", так как на должности помощника курировал работу управления президента по вопросам госслужбы и кадров, а также отвечал в ежедневном режиме за работу управления по противодействию коррупции.

За эту работу, а также за то, что в его ведении несколько лет назад находилось несколько рабочих групп и комиссий, в состав которых входили выходцы из правоохранительных органов, Школова неоднократно называли "теневым силовиком Кремля".

"Группа Школова", а точнее, рассуждения о ее усилении или ослаблении, стали мемом в российском сегменте Telegram. После бурного роста каналов с политической аналитикой и "инсайдами" другие каналы начали пародировать стилистику политологических отчетов и этих каналов, употребляя выражение о "группе Школова" при каждом новом назначении или увольнении в правоохранительных органах.

Несмотря на миф о влиятельности, нового поста в Кремле Школов не получил. По решению правительства 13 июня Школов вошел в список кандидатов для избрания в совет директоров системного оператора "Единой энергетической системы".

Игорь Щеголев. Бывший министр связи под крымскими санкциями

Игорь Щеголев - в бывшем журналист, начинал карьеру в государственном агентстве ИТАР-ТАСС. Работает чиновником уже 20 лет, начав с должности заместителя начальника управления правительственной информации аппарата правительства.

Самый резкий его карьерный рост пришелся на 2008 год, тогда он стал министром связи в правительстве Путина, сменив "питерского связиста" Леонида Реймана. В 2012 стал помощником Путина, отвечающим в том числе за интернет и кибер-безопасности. В его ведении даже находилось отдельное управление.

Щеголев близок к РПЦ. Вместе с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) и режиссером Никитой Михалковым входит в состав попечителей Фонда святителя Василия Великого православного бизнесмена Константина Малофеева, попавшего под санкции ЕС и США за причастность к аннексии Крыма. Щеголев также попал в санкционный список США.

Владимир Кожин. Бывший управделами президента

Оставил должность помощника Путина по военно-техническому сотрудничеству, которую занимал с 2014 года. До этого в течение 14 лет возглавлял управление делами президента, которое отвечает за материально-техническое, бытовое, медицинское и санаторно-курортное обеспечение всех федеральных органов власти.

Кожин был знаком с Путиным еще со времен работы последнего в мэрии Петербурга, а в управделами президента работал с 2000 года - вплоть до увольнения в 2014 года. В последние годы его работы деятельность управделами сопровождалась судами и публичными скандалами, однако Кожин был уволен с переводом на должность главного куратора военно-технического сотрудничества. Его имя до сих пор фигурирует в уголовных делах: совсем недавно Кожин проходил свидетелем по уголовному делу о махинациях на 1 млрд рублей при продаже комплекса зданий ОАО "Квант-Н".

СМИ обращали внимание и на недвижимость самого Кожина. Так, в 2012 году "Новая газета" обнаружила, что Кожин купил почти 8 га в Одинцовском районе Московской области на берегу реки по заниженной стоимости. Чиновнику удалось купить землю за миллион рублей (примерно 33 тысячи долларов на тот момент), в то время как реальная стоимость одной только сотки оценивалась экспертами в 50 тысяч долларов.

Также у него есть недвижимость на Валдае, недалеко от поселка охранников президента, писал РБК.

Герман Клименко. Интернет-комментатор

Один из самых известных среди интернет-пользователей членов администрации президента - не в последнюю очередь потому, что не стеснялся в выражениях, комментируя вопросы, связаные с регулированием интернета.

На должности советника президента он курировал вопросы, связанные с развитием интернета. Предложения Клименко, директора и владельца компании LiveInternet и новостного агрегатора Mediametrics, регулярно вызывали критику в IT-отрасли.

В декабре 2016 году в интервью телеканалу RT он предупреждал российских пользователей, что нужно готовиться к отключению России от мирового интернета. В 2017 году заявил, что единственный путь России - это китайский интернет: "Путь один - это китайский вариант".

А после того, как Таганский районный суд Москвы в 2018 году принял решение заблокировать мессенджер Telegram в России, чиновник посоветовал гражданам перейти на мессенджер ICQ, который, по его словам, ничем не уступает Telegram. Позже он уточнял, что это всего лишь пример.

Формально Клименко пришел на работу в администрацию в январе 2016 году, однако с властью сотрудничал и до этого. Например, в феврале 2015 года возглавил Институт развития интернета, который создавался при поддержке Вячеслава Володина, на тот момент первого замруководителя администрации президента.

Комментируя свою отставку, Клименко сообщил, что после ухода из Кремля планирует заняться вопросами "цифровой медицины". "Сегодня скажу, что благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересно", - написал он в "Фейсбуке".

В ответ на вопрос РИА Новости, расстроен ли он решением Путина уволить его, Клименко ответил: "И да, и нет".

"Должна пройти информационная волна"

Окончательная структура администрации российского президента еще не ясна: не все указы опубликованы, нет указов о полпредах президента и многих других. Общее число советников сократилось.

В общей сложности обнародование указа о составе своей администрации Путин отложил на 37 дней.

Несколько сотрудников Кремля на условиях анонимности, поскольку не уполномочены давать комментарии СМИ, говорили Би-би-си, что затянувшаяся пауза с назначением сильно нервировала многих сотрудников администрации президента.

В Кремле решили не сваливать в одну "информационную кучу" новые майские указы, назначение правительства, перестановки в руководстве регионов и обнародование состава новой администрации президента, считает бывший кремлевский чиновник и политолог Андрей Колядин.

"После каждого из этих событий должна была пройти определенная информационная волна, чтобы не загромождать внутреннюю политику изобилием льющейся со всех экранов информации", - сказал Колядин Би-би-си.

Впрочем, для большинства кремлевских чиновников длительное ожидание окончилось сохранением должностей.

Кто остался

Антон Вайно. Изобретатель "нооскопа"

Глава администрации президента, как и ожидалось, сохранил свое кресло, которое занимает с августа 2016 года. Вайно называют человеком, близким к сослуживцу Путина по КГБ Сергею Чемезову. Его отец Эдуард Вайно - экс-первый секретарь ЦК компартии Эстонской СССР - с 2009 года был вице-президентом ОАО "Авто ВАЗ", входящего в холдинг "Ростех", возглавляемый Чемезовым.

РБК писал, что Вайно близок к главному исполнительному директору "Роснефти" Игорю Сечину.

Однако "Ведомости" при назначении Вайно называли его "человеком лично Путина", не связанным с кланами и номенклатурными группировками опытным аппаратчиком, неконфликтным, но жестким.

Вайно никогда не был публичным оратором и многим запомнился не служебными достижениями или взглядами, а научной статьей "Капитализация будущего", опубликованная в журнале "Вопросы экономики и права" в 2012 году. В статье описывается идея управления государством будущего с помощью таинственного прибора "нооскопа", который анализирует все данные о процессах, происходящих в обществе.

Сергей Кириенко. Изобретатель"молодых технократов"

Президентские выборы, которые курировал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, прошли даже лучше, чем планировали в Кремле.

СМИ писали, что задачей, которую ставил Кириенко было обеспечить победу Путина в районе 70% при явке в 70%. В итоге вместе с Путиным, который поданным ЦИК России, набрал 76,69% (за него проголосовали почти 56,5 млн. человек), триумфатором неформально называют и Кириенко.

Кириенко, бывший руководитель "Росатома" и бывший премьер-министр, известен своим технократичным подходом к внутренней политике. Так, он считается автором идеи о тренировках "кадрового резерва" чиновников, во время которых будущих назначенцев заставляли прыгать со скалы и ложиться под БТР. Позже назначенных по итогам этих тренингов чиновников называли "молодыми технократами".

О том, что чиновник, которого называют близким к братьям Юрию и Михаилу Ковальчукам, сохранит свою должность, говорили многие аналитики. Теперь, как сообщала газета "Коммерсант", под его руководство перейдут управления по связи и интернету, а также управление госсовета России.

Алексей Громов. Бессменный теневой куратор СМИ

Выходец из МИД России, Громов пришел в Кремль в 1996 году при первом президенте России Борисе Ельцине. Сразу после того, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента, Громов был назначен на должность его пресс-секретаря.

В этой должности он проработал два срока, а в 2008 году стал заместителем главы администрации президента (с 2012 году - первый замглавы администрации). На этой должности Громов курирует информационную политику федеральных телеканалов, информационных агентств и других крупнейших СМИ в стране.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Большинство помощников Путина сохранили свои портфели

Владислав Сурков. Строитель ДНР и ЛНР

"Серый кардинал" Кремля и автор концепции "суверенной демократии", как его иногда называют со времен работы первым замруководителя администрации президента (курировал всю внутреннюю политику), Сурков вопреки многочисленным сообщениям СМИ сохранил свою должность.

После отставки с должности руководителя аппарата правительства в ранге вице-премьера Сурков был назначен помощником Путина. В сферу его полномочий входило курирование российской политики по отношению к Украине, где в конце 2013 года начались волнения, приведшие к бегству президента Виктора Януковича, аннексии Крыма и боевым действиям в Донбассе.

СМИ называли Суркова автором концепции "русской весны". Кроме того, Сурков курирует отношения с непризнанными государствами Абхазия и Южная Осетия.

Юрий Ушаков. Дипломат-долгожитель

Выходец из системы МИД России Юрий Ушаков - также вопреки многочисленным сообщениям СМИ - сохранил должность помощника президента по международным вопросам.

71-летний Ушаков занимает свой пост с 2012 года, с 2008-й по 2012 годработал замначальника аппарата правительства, а предыдущее десятилетие чиновник был послом России в Вашингтоне.

Обсуждалось, что он может не сохранить свою должность из-за достижения пенсионного возраста. По закону президент может продлевать ему полномочия ежегодно.

Дмитрий Песков. Голос Путина

Имя Пескова неразрывно связано с Путиным уже много лет. Официально он стал пресс-секретарем Путина в 2008 году, сменив на этой должности Громова, оставшегося в Кремле, после того как Путин перешел на работу в Белый дом.

После знаменитой пересменки - возвращения Путина в Кремль и перехода экс-президента Дмитрия Медведева на должность премьера - Песков также вернулся в Кремль. С 2012 года пресс-секретарь президента в ранге замглавы администрации президента.

Оппозиционер Алексей Навальный рассказывал, например, что у Пескова якобы есть дорогие часы и яхта, которые он не мог позволить себе на госслужбе. Бывшая жена Пескова недолго возглавляла российский культурный центр в Париже, его дочь - популярный блогер, высказывавшая мысли, сильно отличающиеся от официальной позиции Кремля. Новая супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка, оказалась обладательницей квартиры в США.

В последние годы СМИ писали, что Песков может сменить работу, став помощником Путина по международным делам - одним из объяснений называлась личная усталость чиновника от публичной работы. Однако Песков вновь назначен пресс-секретарем Путина.