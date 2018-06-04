Города чемпионата мира-2018

Сочи - нескромное обаяние "Кавказской Ривьеры"

На "Кавказской Ривьере", как называют Сочи, любили отдыхать еще семья и свита Николая II, затем вожди революции и советские чиновники. Еще более актуальным местом отдыха Сочи стал после зимней Олимпиады 2014 года. Но имейте в виду, что уровень сервиса не всегда соответствует высоким ожиданиям для столь модного курорта.