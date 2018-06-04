Города чемпионата мира-2018
Санкт-Петербург - жизнь за пределами Невского проспекта
Несмотря на гордость за европейский образ Петербурга и статус культурной столицы России, коренные петербуржцы привыкли считать свой город деревней - большой, красивой и комфортной.
- 4 июня 2018
Нижний Новгород - стрит-арт с видом на Волгу
Кого сейчас удивишь Максимом Горьким и Мининым с Пожарским? Современный Нижний Новгород привлекает гостей отличными речными видами, изобилием стрит-арта и невысокими ценами в барах.
- 4 июня 2018
Ростов-на-Дону - река, рыба, раки и другие воплощения духа свободы
Если вы хотите узнать, что такое российская южная душевность, то вам прямая дорога в Ростов-на-Дону - город, основанный свободолюбивыми казаками и предприимчивыми купцами.
- 4 июня 2018
Самара - волжский курорт с амбициями мегаполиса
То ли мегаполис, то ли провинциальный город-курорт на Волге - самарцы сами не могут определиться, как правильно называть свой город, смело смешивающий погибающие памятники деревянного зодчества с безумными современными новостройками.
- 4 июня 2018
Екатеринбург - "Как в Париже", но на Урале
Екатеринбург - комфортный город с легко настраиваемым ритмом жизни и целой россыпью ресторанов в центре. Его центральная часть - приятное место для ленивых прогулок.
- 4 июня 2018
Калининград - от Рыбной деревни до могилы Канта
- 4 июня 2018
Саранск - что посмотреть и чем заняться?
- 4 июня 2018
Сочи - нескромное обаяние "Кавказской Ривьеры"
На "Кавказской Ривьере", как называют Сочи, любили отдыхать еще семья и свита Николая II, затем вожди революции и советские чиновники. Еще более актуальным местом отдыха Сочи стал после зимней Олимпиады 2014 года. Но имейте в виду, что уровень сервиса не всегда соответствует высоким ожиданиям для столь модного курорта.
Волгоград - имперский размах и котлеты по-киевски
Отстроенный практически заново на руинах Сталинграда, Волгоград успел пережить расцвет в советские годы, упадок в новейшей истории России и теперь находится в поисках своего нового, постиндустриального лица.