Города чемпионата мира-2018

Санкт-Петербург - жизнь за пределами Невского проспекта

Несмотря на гордость за европейский образ Петербурга и статус культурной столицы России, коренные петербуржцы привыкли считать свой город деревней - большой, красивой и комфортной.

  • 4 июня 2018

Нижний Новгород - стрит-арт с видом на Волгу

Кого сейчас удивишь Максимом Горьким и Мининым с Пожарским? Современный Нижний Новгород привлекает гостей отличными речными видами, изобилием стрит-арта и невысокими ценами в барах.

  • 4 июня 2018

Ростов-на-Дону - река, рыба, раки и другие воплощения духа свободы

Если вы хотите узнать, что такое российская южная душевность, то вам прямая дорога в Ростов-на-Дону - город, основанный свободолюбивыми казаками и предприимчивыми купцами.

  • 4 июня 2018

Самара - волжский курорт с амбициями мегаполиса

То ли мегаполис, то ли провинциальный город-курорт на Волге - самарцы сами не могут определиться, как правильно называть свой город, смело смешивающий погибающие памятники деревянного зодчества с безумными современными новостройками.

  • 4 июня 2018

Екатеринбург - "Как в Париже", но на Урале

Екатеринбург - комфортный город с легко настраиваемым ритмом жизни и целой россыпью ресторанов в центре. Его центральная часть - приятное место для ленивых прогулок.

  • 4 июня 2018

Калининград - от Рыбной деревни до могилы Канта

  • 4 июня 2018

Саранск - что посмотреть и чем заняться?

  • 4 июня 2018

Сочи - нескромное обаяние "Кавказской Ривьеры"

На "Кавказской Ривьере", как называют Сочи, любили отдыхать еще семья и свита Николая II, затем вожди революции и советские чиновники. Еще более актуальным местом отдыха Сочи стал после зимней Олимпиады 2014 года. Но имейте в виду, что уровень сервиса не всегда соответствует высоким ожиданиям для столь модного курорта.

Волгоград - имперский размах и котлеты по-киевски

Отстроенный практически заново на руинах Сталинграда, Волгоград успел пережить расцвет в советские годы, упадок в новейшей истории России и теперь находится в поисках своего нового, постиндустриального лица.

Казань - мультикультурность и другие эчпочмаки

Для тех, кто хочет увидеть, как может выглядеть многонациональность и мультикультурность по-российски, столица Татарстана - идеальный пункт назначения. Сегодняшняя Казань - это успешный мегаполис с прекрасными парками и разнообразной культурной жизнью.