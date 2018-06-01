Таинственная жизнь футбольных ворот в России - фото

Незадолго до начала чемпионата мира по футболуфотографы агентства Рейтер заинтересовались красочными, креативными и часто весьма скромными футбольными воротами в российской провинции.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Город Долгопрудный, неподалеку от Москвы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ворота на фоне церкви в деревне Тюльково в Красноярском крае

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перед началом традиционных игр казаков в станице Архонская в Северной Осетии ворота заблокированы сеном

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Легкая атлетика в Петербурге

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Село Большая Джалга в Ставропольском крае

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Село Новоселово в Красноярском крае

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Остров Отдыха посреди Енисея в Красноярске

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Казаки на скамье перед завешенными полотном воротами в станице Архонская в Северной Осетии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Поселок Верхняя Бирюса в Красноярском крае

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Турбаза близ озера Белё в Хакасии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кадет из школы имени генерала Ермолова в Ставрополе на школьной спортплощадке

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