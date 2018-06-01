Таинственная жизнь футбольных ворот в России - фото

  • 1 июня 2018

Незадолго до начала чемпионата мира по футболуфотографы агентства Рейтер заинтересовались красочными, креативными и часто весьма скромными футбольными воротами в российской провинции.

Город Долгопрудный, неподалеку от Москвы Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Город Долгопрудный, неподалеку от Москвы
Ворота на фоне церкви в деревне Тюльково в Красноярском крае Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Ворота на фоне церкви в деревне Тюльково в Красноярском крае
Перед началом традиционных игр казаков в станице Архонская в Северной Осетии ворота заблокированы сеном Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Перед началом традиционных игр казаков в станице Архонская в Северной Осетии ворота заблокированы сеном
Легкая атлетика в Петербурге Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Легкая атлетика в Петербурге
Село Большая Джалга в Ставропольском крае Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Село Большая Джалга в Ставропольском крае
Село Новоселово в Красноярском крае Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Село Новоселово в Красноярском крае
Остров Отдыха посреди Енисея в Красноярске Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Остров Отдыха посреди Енисея в Красноярске
Казаки на скамье перед завешенными полотном воротами в станице Архонская в Северной Осетии Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Казаки на скамье перед завешенными полотном воротами в станице Архонская в Северной Осетии
Поселок Верхняя Бирюса в Красноярском крае Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Поселок Верхняя Бирюса в Красноярском крае
Турбаза близ озера Белё в Хакасии Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Турбаза близ озера Белё в Хакасии
Кадет из школы имени генерала Ермолова в Ставрополе на школьной спортплощадке Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Кадет из школы имени генерала Ермолова в Ставрополе на школьной спортплощадке

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