США и их союзники на грани торговой войны друг с другом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ЕС угрожает принять "все необходимые меры" в ответ на действия администрации Трампа

США накладывают новые пошлины на импорт стали и алюминия из союзнических стран в Северной Америке и Европе.

Министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с полуночи 1 июня по вашингтонскому времени (7 утра по Москве) новые тарифы вступают в силу.

Речь идет о 25-процентной пошлине на импортную сталь и 10-процентной пошлине на импортный алюминий из стран ЕС, Канады и Мексики.

Все затронутые страны уже заявили, что предпримут контрмеры против отдельных секторов американской экономики. Представитель ЕС назвал решение Вашингтона "обыкновенным протекционизмом".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новые американские пошлины "оскорбительными", учитывая давние тесные отношения между обеими странами, а также "пощечиной" тысячам канадских солдат, который сражались и погибали бок о бок со своими американскими соратниками в Афганистане.

С чего все началось?

Президент Дональд Трамп объявил о своем решении повысить пошлины на импорт стали и алюминия еще в марте, объяснив это соображениями национальной безопасности.

По его словам, избыток стали и алюминия на мировом рынке, возникший в основном из-за перепроизводства этих металлов в Китае, угрожает банкротством американских производителей, которые жизненно важны для безопасности США.

Вашингтон отложил введение новых тарифов на импорт этих металлов из ЕС, Мексики и Канады на время переговоров по этому вопросу. Но переговоры так и не были закончены до конечной даты, 1-го июня.

Что именно объявили США?

Министр торговли США Уилбур Росс объявил о решении администрации Трампа в Париже, где он проводил переговоры с лидерами стран ЕС, надеявшимися не допустить введения нового тарифного режима.

По словам Росса, на переговорах с ЕС не было достигнуто достаточного прогресса для того, чтобы отложить введение нового режима таможенных пошлин. Он также недоволен тем, как развиваются переговоры с Канадой и Мексикой по вопросу о реформировании североамериканской зоны свободной торговли НАФТА.

Росс подчеркнул, что президент Трамп имеет полное право в любое время либо отменить новые тарифы, либо изменить их.

Что все это значит?

Тео Леггетт, корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса

Администрация Трампа твердо намерена добиться уступок от своих торговых партнеров и готова при этом действовать воинственно.

Президент считает, что дешевый импортный металл наносит урон американским компаниям и угрожает рабочим местам в Америке. В ходе своей предвыборной кампании он постоянно обещал достичь более выгодных договоренностей, и, судя по всему, Трамп готов начать торговую войну, чтобы добиться своих целей.

Более того, не так давно он даже сказал, что "торговые войны - это хорошо, и в них легко одержать победу".

Так начнется ли торговая война? Нет никаких сомнений, что ЕС и Мексика готовы принять ответные меры, а Канада уже намекала, что может к ним присоединиться.

На первый взгляд, все плохо. Но если посмотреть на то, что происходит между США и Китаем по этому же вопросу, то все выглядит менее мрачно.

Вот уже несколько раз заявления Пекина и Вашингтона становились все более и более жесткими, раздавались даже угрозы, но затем все утихало.

На данный момент торговая война между США и Китаем еще не началась, к тому же Китай уже пошел на определенные уступки.

Так что, может быть, в эпоху Трампа именно так и проходят международные переговоры. Очень шумно и очень громко.

Как это отразится на рынках?

Канада, Мексика и ЕС в прошлом году экспортировали в США стали и алюминия на сумму в 23 млрд долларов - это примерно половина общего объема американского импорта этих металлов.

С тех пор как Дональд Трамп объявил в марте о повышении пошлин, американские компании, импортирующие сталь и алюминий, сообщали о растущих ценах и жаловались, что американские производители металлов не в состоянии обеспечить достаточных поставок.

Экономисты предупреждают, что в результате роста тарифов поднимутся и цены на американском рынке, что приведет к росту цен для потребителей, а также потере рабочих мест на предприятиях, которые перерабатывают металл в конечный продукт.

Уилбур Росс отметает эти предупреждения, заверяя, что негативные последствия для рынка будут минимальными.

Котировки акций американских производителей стали в четверг выросли, акции компаний, зависящих от поставок стали и алюминия, таких как, например, Boeing и Caterpillar, наоборот, упали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канада, Мексика и ЕС в прошлом году экспортировали в США стали и алюминия на сумму в 23 млрд долларов

Что дальше?

Евросоюз, Мексика и Канада говорят, что новые пошлины не должны распространяться на их продукцию, так как они ближайшие союзники США.

Представитель правительства Великобритании заявил, что переговоры с администрацией Трампа продолжатся, с тем, чтобы достичь постоянной отмены новых тарифов.

Замминистра торговли Франции Жан-Батист Лемуан сказал, что к середине июня Евросоюз должен решить, какие именно контрмеры следует предпринять.

Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у ЕС нет иного выбора, кроме как обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию, а также повысить пошлины на американские товары.

Ранее представители ЕС говорили, что в список подобных товаров могут войти американские виски, джинсы и клюква.

Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали, и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.

"Смехотворно считать торговлю с Канадой угрозой национальной безопасности США", - сказал Джастин Трюдо.

Министерство экономики Мексики заявил, что планирует ввести тарифы на американскую свинину, сталь, яблоки, виноград, голубику и сыр, и что эти тарифы останутся в силе до тех пор, пока США не отменят свои новые пошлины.

Китай уже обложил налогом импорт определенных американских товаров на сумму в 3 млрд долларов в год.