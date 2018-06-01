Русская служба Би-би-си приглашает на работу продюсера-супервайзера по подготовке видеоматериалов

У вас есть шанс присоединиться к команде Русской службы Би-би-си в Москве. Мы приглашаем продюсера-супервайзера по подготовке видеоматериалов.

Продюсер-супервайзер по подготовке материалов отвечает за проверку сценариев неновостных видеоматериалов на русском языке, обеспечивая высокое качество перевода, безупречный стиль и соответствие стандартам Би-би-си. Именно он или она задает уровень качества перевода и переозвучивания материалов.

Мы ищем человека, прекрасно владеющего английским языком и обладающего безупречным русским, а также имеющего опыт редакторской работы с видео- и телепродукцией.

Частичная занятость.

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Срок подачи заявлений - до 20 июня.