СМИ России: есть ли жизнь после Путина

В обзоре российских газет за 1 июня:

"Ведомости": Партия перемен в действии

Партия, созданная на базе "Гражданской инициативы", выдвинет экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на выборы мэра Москвы. Об этом пишет газета "Ведомости".

Партия "Гражданская инициатива" будет переименована в Партию перемен на съезде 23 июня, однако на региональные выборы в 2018 году, в том числе и на выборы мэра Москвы, она пойдет под старым названием. Об этом рассказали телеведущая Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, которые, как ожидается, станут сопредседателями партии.

Экс-депутат надеется, что на выборах в Мосгордуму 2019 года партии удастся договориться с другими демократами, чтобы разделить 45 избирательных округов и не выставлять в них по несколько демократических кандидатов.

Ситуация лицемерная, поскольку многие оппозиционные политики говорят об объединении, но ничего для этого не делают, считает Собчак: "Поэтому мы создаем партию не вождистского типа, без единого лидера. Остальные политики делают видимость, что они к этому готовы, но видно, что главное - это внутривидовая борьба".

На ближайшие несколько лет интересы Гудкова и Собчак сходятся, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: "Гудков - один из немногих оппозиционных политиков с серьезным опытом политической работы, Собчак - самый успешный оппозиционный кандидат на прошедших выборах президента, если можно так оценивать эти микропроценты".

Но в целом, по мнению эксперта, их электоральная поляна не очень большая. Костин считает, что пока из их планов осмысленными можно считать только муниципальные выборы в Санкт-Петербурге.

Газета "Московский комсомолец" в статье на эту же тему добавляет, что главной целью Партии перемен станет вхождение в Госдуму в 2021 году. А ее идеологическое ноу-хау — в том, что задача политического объединения состоит не в свержении правящего режима, а в подготовке к жизни "после Путина".

"Коммерсант": всплеск протестного настроя

В регионах России проходят протестные акции автомобилистов в связи с резким ростом цен на топливо, рассказывает газета "Коммерсант". Сегодня митинг пройдет в Омске, вчера вышли протестовать новосибирцы, ранее - жители ряда других городов.

Столь значительного повышения цен за такой короткий промежуток времени еще не было, приводит газета комментарий коммерческого директора ООО "Сибирский экспедитор" Дмитрия Минора. "Протестные акции позволят подчеркнуть серьезность проблемы, - говорит он. - Если ситуация не изменится, многие участники могут разориться. Надеемся, что власти хотя бы стабилизируют рост цен на топливо".

Газета сообщает, что в правительстве объявили о том, что акцизы на топливо для стабилизации ситуации на рынке будут снижены уже сегодня - вместо ранее запланированного повышения с 1 июля. Однако и представители отрасли, и протестующие уверены, что это не приведет к снижению цен на АЗС.

"Снижение акцизов на топливо автоматически не приведет к снижению цен на АЗС, - пояснил "Коммерсанту" генеральный директор некоммерческого партнерства "Совет по товарным рынкам" Илья Мороз. - Это решение может принять только регулятор после того, как стабилизируется оптовая цена". Однако Мороз считает маловероятным снижение цен на заправках: "Такого не припомню, хотя в случае жесткой политической воли возможен и такой вариант".

Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов сравнивает акции автомобилистов с масштабными выступлениями в Подмосковье против свалок. "Здесь есть послевыборная эмоция, выплеск энергии и протестного настроя, - считает он. - Чем эмоциональнее выступление, тем обычно хуже оно организовано, а организаторы не очень моделировали, что делать завтра-послезавтра. Значит, этим относительно несложно манипулировать".

Политолог делает вывод, что радикально на ситуацию протесты не повлияют.

"Известия": борьба с коррупцией налицо

Россияне заметили положительную динамику в борьбе с коррупцией. На улучшения в этой сфере обратили внимание 55% граждан, показал опрос ВЦИОМа "Коррупция в России: мониторинг", с результатами которого ознакомились "Известия". Почти половина опрошенных назвали аресты чиновников одним из свидетельств реальной борьбы со взяточничеством.

Почти четверть респондентов - 24% - полагает, что коррупцией поражено общество в целом. При этом большинство россиян все же смогли выделить конкретные проблемные направления. Так, по мнению 23% граждан, самой коррумпированной сферой в России является медицина. Также опрошенные указывали на ЖКХ и полицию (по 16%), судебную систему (14%) и органы местной власти (14%).

Политтехнолог Дмитрий Фетисов связал положительную динамику мнений по поводу антикоррупционной программы прежде всего с громкими арестами ряда губернаторов и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"При этом россияне постоянно сталкиваются с коррупцией на бытовом уровне, в первую очередь в учреждениях социальной сферы. И это формирует в сознании многих мысль, что аресты высокопоставленных чиновников связаны не только с антикоррупционной программой государства, но и с борьбой различных влиятельных групп", - сказал он.

"Люди видят, что сажают и губернаторов, и силовиков, и министров, - прокомментировал "Известиям" политолог Антон Хащенко. - И это находит свое отражение в увеличении позитивных оценок деятельности государства в данном направлении".

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Газета "Известия" публикует интервью экс-канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя под заголовком "Две трети всех санкций не сработали". Шюссель говорит о политике ограничений, невозможности возврата к биполярности и о том, как меняется мир и Россия.

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Обзор подготовил ОлегСавин, Служба мониторинга Би-би-си