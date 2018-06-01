Пресса Британии: Украине не следует прибегать к методам Кремля

В обзоре британской прессы за 1 июня:

Украине не следует прибегать к методам Кремля

В британских газетах продолжается обсуждение инсценировки гибели российского журналиста Аркадия Бабченко.

Сообщения о гибели Аркадия Бабченко оказались сильно преувеличены, пишет на страницах Times обозреватель Эдвард Лукас. Даже самые яростные защитники этой операции, проведенной украинской службой безопасности, должны признать, что за нее была заплачена большая цена. Для начала, из-за трюка сильнейшее потрясение испытали родственники Бабченко, его друзья и коллеги, которые в течение суток считали его погибшим.

Но если брать шире, свободное общество зависит от доверия публики в том, что касается официальной правды. Хитрости и уловки подрывают доверие как в своей стране, так и за рубежом. Для внешних наблюдателей этот гротескный эпизод усилил ощущение того, что Украина - это "банановая республика", что-то сродни классической Италии 1960-х, описанной в пьесе "Случайная смерть анархиста" итальянского драматурга Дарио Фо, а не серьезный партнер Запада. Театральность происходящего в Киеве влияет и на другие страны. Российские пропагандисты теперь задаются вопросом, а не было ли отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери также инсценировано, пишет автор.

Россию справедливо критикуют за использование новостей в качестве политического оружия. В глазах оппонентов Украина только что сделала нечто подобное. С практической точки зрения из-за сфальсифицированного сообщения о гибели Бабченко в будущем будет сложнее испытывать негодование, когда случится настоящее злодеяние. Еще хуже то, что спецоперация, какой бы замечательной она ни казалась, не ошеломила Россию. Это страна, которая может беспардонно отрицать, что самолет МН17 был сбит ее ракетой в 2014 году, что солдаты, отправленные на захват украинских территорий, были туристами, и устанавливает уголовное наказание за открытое обсуждение военных преступлений, совершенных в советское время, отмечает Лукас.

Реакцией Кремля на предполагавшееся успешное убийство Бабченко стали ложь и бахвальство; не отличается его реакция и на новость о том, что убийства не было. И даже если Украина предоставит очень веские улики готовившегося покушения, для России и ее сторонников это будет не более чем раздражитель.

Хотя рвение украинских властей по защите Бабченко от предполагаемых убийц заслуживает уважения, но, к сожалению, эти действия для них нетипичны. В прошлом убийства известных журналистов-эмигрантов и активистов на территории Украины вызывали лишь хаотичную реакцию. Особое беспокойство вызывает убийство Павла Шеремета, погибшего в Киеве в результате взрыва два года назад. Тщательное независимое расследование группы журналистов, проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, выявило невероятные изъяны, за часть которых ответственны сотрудники СБУ. Подозрения еще больше сгущаются, если принять во внимание особенности местной политической сцены. Не за горами президентские выборы. Трюк с Бабченко может для многих показаться их первым залпом, пишет автор.

Украинцы очень ранимо относятся к, как они считают, нападкам иностранцев. И они в чем-то правы. Журналисты, чьи имена не входят в "расстрельный список" Кремля, должны давать взвешенную оценку действий коллег, чьим жизням угрожает опасность. Людям, живущим в безопасных, богатых странах также следует давать взвешенную оценку Украине, которой, несмотря на существенные политические и экономические проблемы, удалось остановить вооруженное нападение России ценой жизней 7 тыс. военных и мирных жителей. Боевые действия продолжаются, несмотря на почти полное отсутствие новостей о них на Западе, размышляет обозреватель.

"У украинцев, которые не только верят в западные ценности, даже больше нас, но и проливают за них кровь, есть право чувствовать, что о них забыли, и даже ощущать озлобленность. Но провоцировать конфликт с Россией, чтобы оправдывать крайние меры, опасно. Настоящая война подразумевает перенос выборов и прекращение принципа верховенства закона, а также другие жуткие меры, необходимые для выживания страны", - отмечает автор.

Украина не находится в этом положении, и ей не следует желать в нем оказаться. Она хочет, чтобы ее видели не как государство, на территории которого идет разрушительная война, а как страну, которая дважды победила на конкурсе "Евровидения" и только что приняла финал Лиги чемпионов. Несмотря на все свои недостатки, она отличается от России во всем, что на самом деле важно. Реформы постепенно продвигаются в условиях топорного, но все же политического плюрализма, свободы слова и законности. Исход выборов заранее не предрешен. Можно подать в суд на государство и выиграть дело. Политическая власть и богатство не являются синонимами. Соблюдаются права человека и меньшинств. СМИ открыто критикуют политиков, и не в последнюю очередь президента Петра Порошенко, которого винят за чрезмерную мягкость в борьбе с коррупцией во время четырехлетнего правления, пишет Лукас.

Борьба с коррупцией и повышение уровня жизни могут казаться чем-то безрезультатным и утомительным по сравнению с ярким раскрытием заговоров. Но более скучный путь в долгосрочной перспективе принесет больший результат. Попытки встать на уровень Путина, аналогичным образом используя грязные приемы, могут в итоге привести к стиранию границ, в данном случае границ между правдой и ложью, которые должны быть самыми очевидными. Защита наших общественных строев от путинизма не принесет результата, если мы сами будем заниматься путинизацией, пишет автор.

Любовь между Абрамовичем и Британией прошла

Решение бизнесмена Романа Абрамовича отложить строительство нового стадиона для футбольного клуба "Челси" вновь дало повод британским СМИ вспомнить о российском олигархе.

Обычному обывателю Роман Абрамович может показаться плейбоем, владеющим футбольным клубом в Премьер-лиге, супер-яхтой стоимостью в 406 млн фунтов, встречающимся с девушкой-балериной намного младше его. Его поведение больше похоже на поведение юнца, которому досталось богатое наследство, чем на человека, которым он на самом деле является - прагматичного бизнесмена с состоянием в 11,4 млрд долларов, пишет корреспондент Daily Mail Марк Алмонд.

Но самое главное, что Абрамович - протеже Владимира Путина. Решение Абрамовича отложить планы по строительству нового стадиона "Челси" имеет все отличительные черты его кремлевского наставника. Это предупредительный выстрел, сделанный на пике досады человека, который считает, что он был очень щедр с Британией, но испытывает обиду от того, как с ним обошлись британские власти.

Также это можно расценить как намек о его готовности обрубить все, что его связывает с футбольным клубом "Челси", и продать его, а не продолжать вкачивать средства в одно из знаковых имен британского спорта.

"Но в его решении есть нечто большее, чем просто капризы российского олигарха. Я уверен, что Абрамович принял решение, заручившись поддержкой и, возможно, инструкциями Путина. А мы все знаем, что Путин не остановится ни перед чем, когда разбирается с теми, кто его обидел", - пишет Алмонд.

Абрамович и Путин стали друзьями почти четверть века назад. Согласно неподтвержденному слуху, когда находившийся не в лучшей физической форме Ельцин выбирал себе преемника в 1999 году, Абрамович - тогда молодой бизнесмен с хорошими связями - предложил назначить Путина премьер-министром. Что Ельцин и сделал, отмечает автор.

Сложности Абрамовича с продлением визы необходимо рассматривать в контексте отравления Скрипалей в Солсбери и последовавшего затем выяснения отношений между Лондоном и Москвой, в ходе которого из страны были высланы 23 российских дипломата. Решение бизнесмена о стадионе хорошо укладывается в картину обиды Москвы в деле Скрипалей. Большая часть западного мира убеждена, что за нападением стоит Москва, но российское правительство отрицает все обвинения, называя их инсинуациями.

В контексте этого можно предположить, что Москва посылает сигнал Лондону, а посыльным в данном случае является Абрамович. Фанаты "Челси" могут опечалиться, что они не получат новый более крупный стадион, но это не только вопрос стадиона. Путин прекрасно понимает, что спорт может быть мощным оружием. В какой-то степени поведение Абрамовича является явной местью его кремлевского дружка, пишет автор.

"Я думаю, это лишь начало пренебрежительного отношения Абрамовича к Британии. Если он не нужен Британии, то и Британия ему тоже не нужна", - отмечает Алмонд.

Однажды на вопрос о том, где его дом, Абрамович сказал: "Я живу в самолете. Мне нравится приезжать в Лондон. Если задуматься над тем, где бы я мог жить кроме Москвы, на первом месте был бы Лондон, а на втором - Нью-Йорк. Наиболее комфортно мне в Москве", - цитирует издание.

Его любовь к Лондону умерла, резюмирует автор.

"Абсолютное лицемерие" Терезы Мэй

Премьер Британии Тереза Мэй с гордостью заявила, что отказалась от помощи российских жертвователей в фонд своей Консервативной партии, однако выяснилось, что она приняла пожертвование в 50 тыс. фунтов, пишет Daily Mirror.

В то время, когда Мэй обвиняла Россию в отравлении Скрипалей, супруга бывшего кремлевского чиновника перечислила деньги в кошелек партии тори. Позднее Любовь Чернухина перечислила еще 50 тыс. фунтов, когда полиция уже занималась расследованием попытки убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Общая сумма пожертвований составила 100 тыс. фунтов. Супруг Чернухиной Владимир в прошлом занимал должность замминистра финансов России.

Лидер либеральных демократов Винс Кейбл назвал пожертвование "абсолютным лицемерием". Он сказал: "Консерваторам нужно было сразу же вернуть деньги. Меньшее, что они могут сделать, это вернуть средства сейчас".

Ранее выяснилось, что два других консерватора - члены палаты лордов Уильям Хейг и Грег Баркер зарабатывают тысячи фунтов в год с компаниями, которые связывают с Кремлем, пишет газета.

Люовь Чернухина перечислила средства партии 12 марта, говорится в официальной ведомости, которую видел корреспондент Daily Mirror. Именно в этот день Мэй сказала, что Россия с большой вероятностью пыталась убить Скрипалей.

Когда Мэй возглавила правительство Британии в июле 2016 года, она сказала, что положение с пожертвованиями россиян изменится. Однако с того времени партия получила более 800 тыс. фунтов от людей, связанных с Россией. Одна Любовь Чернухина перечислила более 600 тыс. фунтов с 2010 года. Насколько известно, она живет здесь уже давно и является британской гражданкой. Нет предположений, что она не вправе перечислять средства партии тори. Семья Чернухиных, предположительно, проживает в лондонском районе Челси, пишет газета.

Даунинг-стрит отказалось от комментариев, а связаться с Любовью Чернухиной изданию не удалось.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com