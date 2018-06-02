"Я проснулся и не узнал жену". Всегда ли потеря памяти - катастрофа?
Адам и Ракель Гонзалес были вместе уже пять лет, когда однажды утром он проснулся - и понял, что понятия не имеет, что это за женщина лежит рядом с ним. Он полностью утратил память о событиях последних лет и абсолютно ничего не помнил о собственной свадьбе. Но Ракель твердо решила завоевать его заново.
Ранним сентябрьским утром 2016 года Ракель в пижаме вошла в гостиную своего дома и обнаружила там собственного мужа, который смотрел на нее озадаченно, явно не узнавая. Он заговорил с ней так, как говорят с незнакомыми людьми. Он понятия не имел, кто она.
"Я стала его спрашивать - ты понимаешь, где ты? Какой сейчас год? Как меня зовут? И на все эти вопрос он отвечал: "Нет", - вспоминает Ракель. - И я видела, что с каждым моим вопросом он все больше расстраивается".
Ракель рассказала ему, что он у себя дома, что она его жена и что у них трое детей. Тогда Адам начал плакать.
"Принеси мне мой паспорт! Где мой паспорт и мой телефон?" - повторял он.
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Ракель велела Адаму одеться, чтобы немедленно ехать в больницу. Она опасалась, что у него мог случиться инсульт. Она знала, что в таких случаях помощь нельзя откладывать.
Но когда Адам открыл шкаф с одеждой в поисках костюма, он встал в тупик. "Где мои костюмы?" - спрашивал он.
Ракель объяснила ему, что костюмов у него нет - он работает тренером. Адам оделся и неохотно последовал за женщиной, которую не узнавал.
По дороге в больницу Ракель старалась его не беспокоить, потому что знала: Адам не впервые оказался в такой ситуации. Память отказывала ему и раньше - после того, как его пыталась убить женщина.
За пять лет до этого 35-летний Адам работал заведующим отделением крупной телекоммуникационной компании AT&T в городе Люббок, штате Техас. Он также был активистом местной церкви.
Второй брак
После развода с первой женой он познакомился с другой женщиной, но эти отношения кончились трагически. Его новая подруга оказалась весьма агрессивной женщиной и в какой-то момент напала на него, пытаясь задушить электрическим кабелем. Она бросила его в гараже без сознания, считая, что он мертв.
Соседи вызвали "скорую помощь", и по дороге в больницу его трижды выводили из состояния клинической смерти. Четыре месяца он находился в состоянии комы.
"Когда я очнулся, я ничего не знал о себе - ни о том, что я был женат и развелся, ни о том, что у меня двое детей", - рассказывает Адам.
Он провел год в больнице, учась заново ходить и говорить. Но воспоминания о его прошлой жизни так и не вернулись.
Прошло несколько месяцев, прежде чем врачи разрешили Адаму общаться с сыном и дочерью. Ему было очень трудно это сделать и смириться с мыслью, что он их не помнит.
Восстановить прошлое
По возвращении домой он пытался восстановить свое прошлое по фотографиям, висевшим по стенам, и по дипломам, которые он когда-то получал. Но прошлое безвозвратно пропало.
"Я пытался понять, каким человеком был тот Адам, и решить, могу ли я стать им", - говорит он.
Он не мог вернуться на рабочее место и стал опасаться, что не сможет обеспечить семье прежний уровень жизни.
"Я не помню даже, что учился в университете, - рассказывает Адам. - Я знаю, что учился, но как я туда поступал, как учился, - все это покрыто тьмой".
Он решил уехать из Техаса и начать жизнь сначала. Он перебрался в Феникс в штате Аризона вместе с детьми и стал тренером по физической подготовке.
Он мечтал о новой семье и стал знакомится с женщинами через интернет. В 2012 году он познакомился таким образом с Ракель, 30-летней разведенной женщиной с маленькой дочерью, которая работала в маркетинге.
Они договорились встретиться в баре в центре Феникса. Ракель пришла первой и целый час прождала его в баре. Он так и не появился, но в конце концов позвонил и сообщил, что ждал ее совсем в другом ресторане.
"Он страшно извинялся, и я подумала - ладно, каждый может ошибиться", - рассказывает Ракель. Ей также очень понравился его техасский выговор.
Адам вскоре пришел в бар, и он ей сразу понравился, как и она ему. Они стали встречаться и через несколько месяцев съехались. В июле 2015 года они поженились в церкви на окраине Феникса и купили дом, в котором поселились вместе с детьми.
Второй провал памяти
Но роковым утром в сентябре 2016 годы все эти события за последние пять лет просто исчезли из памяти Адама.
Пока он был в больнице и проходил там обследование, он позвонил единственному человеку, которому доверял - собственной матери. Она заверили его, что он действительно женат на Ракель и любит ее.
"После этого я стал немного больше доверять ей и стал задавать вопросы, - рассказывает Адам. - Но всё равно, я не знал ничего об этой симпатичной женщине".
Между ними возникли новые отношения - часто они встречались в больничной столовой и разговаривали.
"Ночью мне часто хотелось поесть, и мы спускались вниз в поисках какой-нибудь еды в автоматах", - рассказывает Ракель.
"Она показывала мне фотографии в смартфоне из своего "Фейсбука", а я называл его MySpace. Это было интересно", - говорит Адам.
"Иногда он задавал смешные вопросы. Например, есть ли у меня свидетельство о нашем браке. Конечно, оно у меня было", - вспоминает Ракель.
Как раз в это время она занималась процедурой перемены фамилии, и поэтому свидетельство у нее было с собой. Она его вытащила из сумочки, что Адама рассмешило.
"Наверное, он стал понимать, на какой женщине он женился, - говорит Ракель. - Но не всегда ему это нравилось. В какой-то момент Адам решил, что лучше нам расстаться и даже сказал: "Ты меня не привлекаешь".
Но она не собиралась сдаваться, несмотря на все тревоги. Когда он вернулся домой из больницы, Ракель завоевала его сердце заново, научившись готовить. Раньше еду в доме готовил он.
Отношения
Он стал замечать, что Ракель - хорошая мать и жена, а также то, как хорошо их дети общаются между собой.
А она утешалась тем, что характер Адама в основном сохранился прежним.
"В больнице Адам иногда говорил мне - если ты моя жена, мы можем поцеловаться, - говорит Ракель. - Адам всегда был не прочь пофлиртовать и урвать поцелуй с момента нашего первого знакомства".
Дети также нашли способы справляться с внезапными переменами в жизни.
В 2016 году, когда у Адама случился второй провал в памяти, Эбби было 12 лет, Лулу - 15, а Элайдже - 17.
"Они поддерживали друг друга, стали более внимательны и дружны, - говорит Ракель. - Иногда у вас с сестрой, с которой вы растете, портятся отношения, но если случается беда, никого ближе у вас нет".
Девочки пробовали помочь отцу, напоминая ему о тех упражнениях, которым он их обучил.
"Смотри папа, мы вот делали! Ты сам нас учил этим упражнениям", - втолковывали они Адаму.
"Наверное, я немало времени провел с ними в гимнастическом зале", - замечает Адам.
А затем в декабре 2016 года, через три месяца после утраты памяти, Адам проснулся и заговорил с Ракель прежним своим голосом - голосом любящего мужа. Он стал извиняться за что-то, произошедшее за три года до их первой встречи.
Ракель посмотрела на Адама и спросила, помнит ли, кто она такая.
"Он взглянул на меня и сказал - как я могу это забыть? Ты моя Ракель", - вспоминает она.
Но ей надо было спешить на работу, потому что в семье она была единственной, кто зарабатывал на жизнь. Она попросила Адама проводить дочерей в школу.
Адам обнаружил, что его старшая дочь выглядит гораздо старше, чем он её помнил. И конечно, он понятия не имел, в какую школу она ходит.
Девочки рассказали ему, куда надо идти, а Адам попросил Лулу ввести их домашний адрес в смартфон, чтобы не потеряться.
Утрата памяти после травмы мозга
- Частым результатом травмы мозга бывает временная или постоянная утрата памяти. Различные участки мозга участвуют в хранении и извлечении информации.
- Медики считают, что две трети пациентов с умеренными или тяжелыми повреждениями мозга испытывают хронические провалы памяти.
- Такие провалы могут продолжаться в течение недель, месяцев и лет. Невозможно предсказать, вернется ли память. Хотя некоторые воспоминания могут вернуться, утрата памяти может быть постоянной.
- Эти состояния не поддаются лечению, хотя известны методы их компенсации, в том числе применение внешних подсказок и заученных правил поведения.
К настоящему времени многие воспоминания Адама вернулись, но три года из своей жизни с Ракель он не помнит, включая свадьбу.
Он также забыл поездку с детьми и женой в Диснейленд, предпринятую в 2013 году.
"Я всегда хотел побывать в Диснейленде, но мне вечно не хватало на это времени, - говорит Адам. - А теперь я всё это забыл".
Ракель готовится к будущим эпизодам такого рода уже сейчас - она собирает документальные свидетельства семейной жизни.
По ее словам, она помнит все, что происходило с мужем и дочерями за несколько лет, хотя не знает, понадобится ли это ей.
Врачи тщательно обследовали Адама - ему делали тесты MRI, САТ, кардиограммы - но так и не смогли определить причины второго провала памяти.
Но Адам и Ракель не теряют надежды на светлое будущее. Двое из их трех общих детей уехали учиться в университеты, а они сами собираются отправиться в свой второй медовый месяц.
Адам тем временем снова стал ходить в церковь и даже стал читать там проповеди.
"Я понял, что означает истинная покорность воле божьей. Я обрел веру и уверенность в том, что вера может преодолеть все трудности", - говорит он.
"Наверное, мы стали относиться друг к другу нежнее прежнего, - замечает Ракель. - Наш брак выдержал все испытания. Моя жизнь полностью переменилась, нам было трудно, но мы все преодолели, и эта беда принесла нам новое счастье".