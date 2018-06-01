Как разглядеть блестящую бизнес-идею? Рассказывает бизнесмен

Правообладатель иллюстрации Hootsuite Image caption Канадский инвестор Райан Холмс придумал свой метод выявления потенциально успешных идей

Как понять, какая бизнес-идея выстрелит, а какая - нет?

Вопрос на миллион долларов, правда?

Но это не так уж сложно, считает Райан Холмс, основатель и глава канадской компании Hootsuite, занимающейся маркетингом в соцсетях.

Холмс говорит, что стать смекалистым инвестором - вовсе не то же самое, что ядерным физиком. Не нужно даже быть финансовым экспертом или иметь степень магистра экономического управления.

Холмс, программист и интернет-предприниматель, говорит, что у него есть собственный проверенный метод для распознавания лучших бизнес-идей.

В своем посте в социальной сети для поиска работы и бизнеса LinkedIn (заблокирована в России - Би-би-си) Холмс описывает успешную бизнес-идею в трех словах: талант, технологии и вовлечение.

1. Талант

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В бизнесе талантливых и при этом преданных делу людей можно пересчитать по пальцам, считает Холмс

Бизнес-идей много. Они повсюду. Но талантливых людей, приводящих их в исполнение, - один на миллион.

"Я всегда начинаю оценку бизнеса с оценки самого предпринимателя и команды", - пишет он.

Как инвестор он смотрит на свидетельства "фанатичной увлеченности".

Если Холмс собирается вложить деньги, он хочет видеть и общие обязательства: "Предприниматели неполной занятости, которые начинают дело в качестве побочного, не справятся".

Правда в том, что построить успешный бизнес с нуля - крайне сложная задача.

И нужна не только полная преданность делу, но и полная приспособляемость - нужно уметь быть и креативным дизайнером, и полным энтузиазма продажником, а если надо сделать уборку, вы просто закатываете рукава - и убираетесь.

Другими словами, эффективный бизнесмен может справляться на всех уровнях, а не передавать дело кому-то другому: нельзя останавливаться, пока не найдешь верное решение.

Наличие критической массы "могу" у предпринимателя - фундаментально для любого бизнеса, неважно, на какой стадии разработки он находится.

2. Технологии

Любой толковый бизнесмен знает, что вопрос технологий нужно продумать с самого начала, говорит Холмс.

Это особенно важно, если описанная бизнес-идея отновится к онлайн-рынку: нельзя предложить замечательное приложение и не знать, какие технологии для него нужны и кто их будет разрабатывать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Успешный бизнесмен должен подумать о технологиях

Надо знать, какова ваша "прорывная" технология: основные элементы кода, проектирования и разработки - они так же важны, как и сама бизнес-идея.

В качестве примера Холмс приводит популярные инструменты и платформы, ставшие частью ежедневной жизни, от социальных сетей до Uber и Airbnb - своим успехом и превосходством на рынке они обязаны собственным уникальным технологиям.

Но немногие умеют все, и поэтому Холмс предпочитает соучредительскую модель стартапов, при которой один занимается технологиями, а другой - всем остальным.

"Это позволяет решать технические вопросы заблаговременно и напрямую", - пишет он.

3. Вовлечение

У вашего бизнеса есть покупатели? Сколько денег вы заработаете?

Знайте ответы на эти вопросы, потому что главное подтверждение эффективности вашей бизнес-идеи - наличие тех, кому это нужно.

"Если люди предпочитают выбирать ваше приложение, виджет или сервис среди бесчисленного множества других, это о чем-то говорит - и неплохо, если они еще и готовы заплатить за это", - пишет Холмс.

Кроме того, наличие первоначальных инвесторов, неважно сколько они вложили, привлечет и других - просто потому, что проверенная идея - менее рискованная.

Если хотите добиться возврата инвестиций, реальные цифры более привлекательны, чем абстрактные идеи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Сарафанное радио" - ключевой момент в успехе бизнеса, считает Холмс

При запуске бизнеса один из самых сложных моментов - выгрызть себе место на рынке.

Вас никто не знает, а конкуренция высокая, как люди узнают, что вы вообще существуете?

Холмс считает, что вовлечь людей можно, имея жизнеспособный план разговора с потребителями.

"Особенно когда дело касается программного обеспечения, настроить механизм вирусного попадания прямо в продукт, или хотя бы в маркетинговую стратегию - ключ к достижению цели".

Это известно под названием "к-фактора" в маркетинге - когда уже существующий пользователь привлекает в продукт других.

При объяснении Холмс приводит в пример собственную стратегию при запуске Hootsuite. "Мы давали пользователям доступ к новым возможностям, если они посылали твит друзьям. Это запускало механизм "сарафанного радио" и позволяло нам стремительно расти с самого начала", - говорит он.

Универсального рецепта нет

Утверждая все это, Холмс, впрочем, сразу указывает на то, что этот метод не беспроигрышный.

Некоторые идеи, соответствовавшие всем этим критериям, все равно проваливались, в то время как другие, которые он отклонял, "выстреливали".

"Несколько лет назад мое агентство Invoke имело шанс помочь новому приложению для совместных поездок в обмен на долю. Мы отклонили его, так как оно не соответствовало всем критериям. Сегодня это приложение Uber стоит около 50 млрд долларов", - сетует он.

Холмс предлагает использовать свои наблюдения для направления в сторону умных инвестиций и жизнеспособных бизнес-идей, но предупреждает, что волшебных путей тут нет.

"Не бывает идей на миллион долларов - бывает исполнение на миллион долларов", - цитирует он своего друга - предпринимателя Льюиса Хоуса.