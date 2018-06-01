Как "убивали" Бабченко: официальная версия против версии защиты

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Главы силовых ведомств Украины заявили, что организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко является киевский предприниматель Борис Герман. Поздно вечером в четверг суд постановил, что на протяжении следующих двух месяцев Герман будет находиться под арестом.

Сам обвиняемый утверждает, что действительно "заказал" убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий в Донбассе Алексею Цымбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другой, пока не названной украинской спецслужбы.

Би-би-си кратко пересказывает две версии событий, которые привели к резонансному "убийству" Аркадию Бабченко, его чудесному "воскрешению" и аресту предполагаемого организатора этого преступления.

Официальная версия

Если верить официальной версии истории с инсценировкой убийства Бабченко, "неустановленное на данное время лицо" не позже 5 апреля этого года предложило предпринимателю Борису Герману за денежное вознаграждение организовать убийство ряда "граждан РФ, в частности общественных активистов, бывших сотрудников спецслужб РФ, которые были вынуждены выехать из РФ на Украину".

По словам украинских силовиков, "неустановленное лицо" имеет отношение к российским спецслужбам. Однако конкретное ведомство генпрокурор Юрий Луценко назвать пока не готов - работа по его определению продолжается, говорит он.

Так или иначе, утверждают в прокуратуре, 6 апреля Герман встретился с бывшим участником боевых действий в Донбассе Алексеем Цымбалюком - достоверных данных, где и как они познакомились, следователи не представляют, - и предложил ему за вознаграждение убить журналиста Аркадия Бабченко.

В этот же день Герман выслал Цымбалюку в мессенджере WhatsApp "досье" на Аркадия Бабченко, которое, по идее, должно было облегчить предполагаемому убийце задачу поиска и ликвидации жертвы - этот трехстраничный документ позже выложит на своем сайте Служба безопасности Украины.

Цымбалюк "открыто не отказался" от этого задания, а сам в тот же день сообщил о поступившем предложении в Службу безопасности Украины, говорят в прокуратуре. Начиная с этого момента, все его контакты с Германом фиксировались украинской спецслужбой.

17 апреля Герман и Цымбалюк встретились еще раз. Цымбалюк согласился убить Бабченко, а Герман пообещал передать ему задаток и обеспечить оружием для убийства.

Через десять дней Герман передал Цымбалюку 14 тысяч долларов и обмолвился, что в дальнейшем он планирует организовать еще два убийства.

Правообладатель иллюстрации zuma/tass Image caption Вечером в четверг Шевченковский суд Киева арестовал Бориса Германа на два месяца

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что в какой-то момент во время общения Германа и Цымбалюка стало ясно, что в "списке на ликвидацию" значатся три десятка человек.

Луценко говорит, что именно информация о том, что опасность угрожает настолько большому количеству людей, подвигла украинскую спецслужбу на инсценировку смерти Бабченко. Мол, после того как Борис Герман убедится, что первая жертва мертва, у него можно будет выудить весь список и сорвать планы россиян.

Сам Бабченко утверждает, что сотрудники СБУ пришли к нему примерно за месяц до планировавшегося убийства. В качестве доказательства грозящей ему опасности они продемонстрировали ему "досье", высланное Германом Цымбалюку. Открывала его, по словам Бабченко, фотография, вклеенная в его паспорт в 25-летнем возрасте и имеющаяся только в этом документе и в московском паспортном столе. Это обстоятельство, судя по всему, стало решающим фактором, заставившим журналиста пойти на сотрудничество со спецслужбой.

Со слов Бабченко известно, что в какой-то момент Герман начал названивать Цымбалюку, намекая на то, что убийство нужно совершить как можно скорее. Журналист подозревает, что его ликвидацию готовили к финальному матчу Лиги чемпионов, который проходил 26 мая в Киеве. Чтобы сорвать эти планы, Бабченко пришлось симулировать перелом ноги и на всякий случай, вспоминает журналист, не подходить к окнам: на этом этапе никто не мог дать гарантии, что Цымбалюк - единственный потенциальный киллер, с которым контактировал Герман.

Кульминацией этой истории стал вечер 29 мая. Бабченко надел загодя простреленную водолазку, упал в рекомендованную специально обученным гримером позу, его облили свиной кровью для постановочного фото, после чего все спецслужбисты ушли, а жена вызвала скорую.

По легенде, Аркадий Бабченко умер после не увенчавшихся успехом реанимационных мероприятий в карете скорой помощи, санитары которой были в числе десятка людей в стране, осведомленных о спецоперации. Ближе к ночи Бабченко очутился в морге, где, по его словам, он "наконец перестал бояться".

Тем временем, говорят в прокуратуре, 29 мая, в день "убийства" Бабченко, Борис Герман приобрел билет на самолет до Милана на вечер следующего дня. Глава СБУ Василий Грицак говорит, что оттуда Герман планировал вылететь на территорию России.

События следующего дня - кроме чудесного "воскрешения" Аркадия Бабченко - пока что невозможно восстановить из открытых источников.

Пока что непонятно, состоялась ли передача Цымбалюку второй половины обещанной за убийство Бабченко суммы. Более того, неизвестно, встретился ли "киллер" с Борисом Германом. Фактом остается то, что в 13:12 по Киеву Герман был задержан оперативниками СБУ.

А на следующий день Юрий Луценко заявил: список из 30 запланированных жертв находится в руках украинских правоохранителей, всем этим людям в самое ближайшее время будет обеспечена охрана. Кто входит в этот список, пока неизвестно, однако, судя по записи в "Фейсбуке" адвоката Германа Евгения Солодко, на полученных в ходе оперативных мероприятий записях имеются упоминания двух фамилий.

Во-первых, Богданова - возможно, речь идет об Илье Богданове - бывшем сотруднике ФСБ, в 2014 году присоединившемся к запрещенному в России "Правому сектору", а ныне проживающем в Киеве.

Во-вторых, Тодора Пановского - так зовут одного из активистов одесского Майдана.

Других фигурантов этого "списка тридцати" украинские силовики не называют.

Версия защиты

Показания обвиняемого в организации убийства Аркадия Бабченко Бориса Германа вводят в дело еще одного фигуранта - Вячеслава Пивоварника. Это старый знакомый Германа, который, по словам его адвоката Евгения Солодко, когда-то выехал в Москву. Сейчас, говорит Борис Герман, он работает в некоем фонде, который в его показаниях называется то "личным фондом", то "частным фондом" Владимира Путина.

В ходе общения, продолжает Герман, выяснилось, что Пивоварник отвечает в этом фонде "за организацию террористических актов и вооруженного переворота на будущих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину".

Правообладатель иллюстрации SBU Image caption Видеозапись задержания Бориса Германа была опубликована Службой безопасности Украины (СБУ) в среду

По словам Солодко, в какой-то момент Пивоварник предложил его нынешнему подзащитному "помогать ему в его противоправной деятельности против украинского государства".

Герман якобы согласился, но тут же доложил об этом предложении своему знакомому по имени Дмитрий. Кто такой этот Дмитрий - один из самых загадочных вопросов в этой истории. Возможно, он сотрудник украинской спецслужбы, но какой именно, пока неизвестно. Речь точно не идет об СБУ: Герман говорит, что он не доверяет этой структуре из-за того, что в ее рядах слишком много "кротов".

В четверг на суде обвиняемый называл Дмитрия сотрудником "внутренней разведки" и "департамента контрразведки". Позже представители прокуратуры изумились: департамент контрразведки структурно входит в состав СБУ, которая, собственно, проводила операцию по инсценировке убийства Бабченко.

Адвокат Германа заявляет, что "не знает", на какую украинскую спецслужбу работал его подзащитный, но утверждает, что он является "настоящим патриотом", совершившим своим сотрудничеством с этой спецслужбой "подвиг".

"Кто сейчас может четко сказать, сколько в Украине сейчас специальных служб?.. Боря обратился к человеку, которому доверял. В каком подразделении [он] работает, я не знаю. Сам Борис четко не знает, в какой службе тот Дмитрий работает", - рассказал Солодко Украинской службе Би-би-си.

Так или иначе, примерно за полгода работы двойным агентом, общаясь с Пивоварником и докладывая об этом общении Дмитрию, Герман, по его словам, "изучал потоки денег", которые приходили на Украину из России, "как создаются запасы оружия, какие у них планы".

Рассказывая о конкретных результатах этой работы, Герман заявил, что, по его данным, финансированием из "фонда Путина" пользуются малоизвестная украинская партия "Розумна сила" (которая позже отвергла это обвинение) и неназванные члены окружения депутата парламента Сергея Пашинского (который назвал это заявление попыткой его дискредитации со стороны ФСБ).

Media playback is unsupported on your device "Дохлый человек, а вдруг оживает": интервью Аркадия Бабченко Би-би-си

В какой-то момент Герман получил от Пивоварника задачу разыскать людей для совершения ряда убийств на территории Украины.

Адвокат Германа утверждает, что его подзащитный выбрал на роль "киллера" своего знакомого Алексея Цымбалюка. "Куратор" Дмитрий немедленно после этого уверил Германа, что Цымбалюк обратился в СБУ. "То есть, - резюмирует Евгений Солодко. - Борис с самого начала понимал, что никакого убийства журналиста Бабченко не будет, а будет какая-то имитация".

Сам Герман на суде в четверг уверял, что Цымбалюка для совершения убийства подыскала контрразведка. "Когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он сразу же побежит в СБУ и начнет все это рассказывать", - говорит он.

Так или иначе, если верить этой версии истории, общение Германа и Цымбалюка было общением двух агентов украинских спецслужб, каждый из которых не хотел смерти Бабченко.

Другими словами, версия защиты подтверждает роль Цымбалюка как "подставного киллера" и СБУ как организатора всей этой спецоперации. Вот только, утверждают ее сторонники, в СБУ не знали, что их визави, Борис Герман, тоже действует под контролем спецслужбы, только другой, неназванной.

В показаниях обвиняемого Германа тоже фигурирует список из 30 человек, "которых они хотели бы уничтожить на территории Украины". По его словам, этот список был "передан в контрразведку". Когда и при каких обстоятельствах это случилось, Борис Герман на суде не конкретизировал.

Адвокат Евгений Солодко в общении с Би-би-си заявил, что фигурирующие в деле деньги, заплаченные за "убийство" Бабченко, его клиент получил от "российских кураторов".

Заявления Солодко и Германа не дают конкретного ответа на вопрос, что конкретно обвиняемый делал 29 мая, в день "убийства" Бабченко, и на следующий день, когда Герман был арестован.

Солодко на суде не отрицал, что его клиент собирался вылететь из Киева в Милан вечером 30 мая. Однако, по его словам, это была заранее запланированная рабочая поездка в офис итальянской оружейной компании "Беретта". Би-би-си не удалось связаться с этой фирмой, чтобы подтвердить ее намерение принять Бориса Германа в этот день.

В ходе судебного заседания в четверг защита настаивала на невиновности Германа и требовала освободить его в зале суда.

Ключевой вопрос к этой версии несостоявшегося убийства Бабченко: действительно ли Борис Герман сотрудничал с некоей украинской спецслужбой, которую не называют ни сам обвиняемый, ни его адвокат?

"На данное время уже проверено, что он не был тайным или нетайным агентом департамента контрразведки СБУ", - заявил прокурор Руслан Кравченко "Радио Свобода" поздно вечером в четверг.

Существуют ли документальные доказательства того, что Борис Герман был двойным агентом?

В четверг на суде Герман утверждал, что такие документы имеются. "Есть доказательства этого всего, документы для этого всего. Делалось это только на благо государства Украина", - заявил он.

Адвокат Германа в интервью Украинской службе Би-би-си в пятницу заявил, что "сотрудничество с любым агентом - это документы с наивысшим уровнем секретности".

"Документы, которые подтверждают сотрудничество агента с государственным учреждением, являются тайными и их увидеть нельзя", - резюмировал он.