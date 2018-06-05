Между Москвой и Вашингтоном: Турция на перепутье

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На публике Мевлюд Чавушоглу и Майк Помпео демонстрируют дружбу и взаимопонимание. Не слишком успешно

Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу съездил в Вашингтон - пытался вывести из кризиса американо-турецкие отношения.

Анкара сошлась в клинче с Вашингтоном по вопросу поддержки последним сирийских курдов - а США предоставляют им не только хороших консультантов, но и оружие, и разведданные.

У Соединенных Штатов свои претензии к Турции: начиная от внутренней политики президента Эрдогана, которого обвиняют в авторитаризме и преследовании инакомыслящих, и заканчивая теплыми отношениями Анкары с Москвой.

Последней каплей стала покупка Турцией российских систем ПВО С-400, которая вызвала ответную реакцию на Капитолийском холме: американские сенаторы заблокировали покупку турками современных истребителей F-35, а заодно и технических данных, необходимых для их обслуживания.

По утверждению турецкой стороны, США отказались поставлять Турции системы ПВО и Анкаре пришлось обратиться за помощью к Москве. Россия охотно предложила комплексы С-400 на сравнительно льготных условиях.

Еще в апреле только что назначенный госсекретарь США Майк Помпео выразил озабоченность по поводу возможной покупки российских комплексов ПВО - те несовместимы со стандартами, принятыми в странах НАТО.

Турция в ответ заявила, что на шантаж не поддастся и готова обсудить с Россией покупку истребителей пятого поколения Су-57. Правда, поставки этих самолетов даже российской армии еще не начались, а разработка экспортного варианта, которую планировалось осуществлять совместно с индийской Hindustan Aeronautics Limited, свернута: индийцы посчитали, что самолет не соответствует всем требованиям к истребителю пятого поколения, и вышли из проекта.

Западный вектор

Исторически отношения России и Турции были непростыми еще со времен Османской империи. Страны более десятка раз воевали, и в Турции традиционно считали Россию угрозой.

Даже вступлением в НАТО Турция обязана территориальным претензиям Сталина в 1946 году. Правда, после распада СССР отношения России и Турции улучшились - в основном в силу растущего торгового оборота. Но интересы Москвы и Анкары вновь столкнулись в Сирии, где они поддерживают разные стороны конфликта.

После эпизода со сбитым российским самолетом в 2015 году отношения России и Турции обострились, и Запад допустил серьезную ошибку. В ответ на обращение к союзникам по Североатлантическому альянсу с просьбой поддержать страну в назревающем конфликте с Россией последовало вежливое предложение разбираться с Кремлем самостоятельно.

Примерно в это же время окончательно зашли в тупик переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Зато удалось договориться о размещении на турецкой территории мигрантов, вызвавших кризис в Европе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К Соединенным Штатам у турок немало претензий

По наблюдениям местных обозревателей, число сторонников "евроатлантического", западного вектора развития Турции значительно упало. В отношениях с Европой турок интересует главным образом безвизовый въезд в страны ЕС.

Все более отчетливо звучат и имперские мотивы - хотя о возрождении Османской империи в границах 1683 года речь, разумеется, не идет. Но во всяком случае Турция претендует на абсолютное первенство в регионе и демонстрирует готовность решать свои задачи силовыми мерами: например, в декабре 2015 года в рамках операции по борьбе с курдскими повстанцами турецкие войска вошли на территорию Ирака, где остаются до сих пор.

Казалось бы, незыблемый со времен Ататюрка западный вектор в развитии Турции сменился практически в одночасье.

Анкара мирится с Москвой

Аналитики отмечают, что - особенно в последние годы пребывания у власти нынешнего лидера страны Тайипа Реджепа Эрдогана - стратегической внешнеполитической линии у турецкого руководства нет.

Красной нитью через всю турецкую политику последних лет проходит борьба с курдскими движениями за независимость. Раньше западные союзники смотрели на операции турецких сил безопасности против курдов на востоке страны как на необходимое зло, тем более что некоторые действия Рабочей партии Курдистана можно квалифицировать как терроризм. РПК до сих пор остается в списках террористических организаций США и ЕС.

Однако именно курдское ополчение взяло на себя главные тяготы борьбы с запрещенным повсюду, в том числе и в России, "Исламским государством" - причем именно в тот момент, когда исламисты начали стремительно расширять и укреплять свои позиции в Ираке и Сирии. Отряды сирийских курдов получили поддержку от США - что, разумеется, не улучшило отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отряды курдского сопротивления, в том числе и женские, приняли на себя основную тяжесть борьбы с "Исламским государством"

Затем случился неудавшийся путч 2016 года. Западные партнеры не торопились сочувствовать Эрдогану и напирали на соблюдение в стране прав человека, а Владимир Путин позвонил сразу и пожелал успехов в борьбе с заговорщиками.

Кажется, Москве и Анкаре удалось договориться и по взаимодействию в Сирии - во всяком случае стороны не вступают в открытое противостояние, договариваясь отдельно по каждой операции.

Так, Россия не вмешивалась в рейд турецких войск в Африне, в результате которого оттуда были изгнаны курдские отряды. Эрдоган, в свою очередь, закрыл глаза на бомбежки Восточной Гуты, которой в итоге завладели силы сирийского президента Башара Асада.

Новый друг лучше старых двух

Обозреватели не раз указывали на сходство в имперских устремлениях российского и турецкого президентов.

То обстоятельство, что они практически единолично задают политический курс своих стран, позволяет им совершать стремительные развороты: Путин быстро помирился с Эрдоганом после сбитого российского самолета, когда почувствовал возможность воспользоваться растущим в Турции недоверием к НАТО и Западу в целом.

Однако отношения Москвы и Анкары сегодня носят тактический, ситуативный характер, вряд ли простирающийся дальше сирийских границ. Турция, по-видимому, не готова окончательно распрощаться с союзниками по НАТО - во всяком случае, не сейчас.

Если приехавшему в Вашингтон Мевлюту Чавушоглу удастся договориться с Майком Помпео об ограничении поддержки Соединенными Штатами курдского ополчения на севере Сирии, то, по его собственным словам, "в отношениях двух стран откроется новая страница".

Пока, правда, сторонам удалось лишь в принципе договориться о том, что поддерживаемые США члены курдского ополчения уйдут из района сирийского Манбиджа, который они контролируют с 2016 года. Механизмы этого ухода пока остаются не проработанными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия готова поставить Турции комплексы ПВО С-400

Точно так же, комментируя решение Турции приобрести российские комплексы ПВО, Чавушоглу напомнил, что в свое время США отказались продавать Анкаре свои "Пэтриоты" и ей пришлось искать других поставщиков. Если сегодня США согласятся поставить Турции свои системы ПВО, она готова их приобрести, сказал министр.

При этом Анкара не собирается отказываться от сотрудничества с Москвой. Оно необходимо в Сирии, где с Россией нельзя не считаться. Поддержка или посредничество Москвы может оказаться полезным и в выстраивании отношений с другими региональными державами - Ираном и Египтом.

Чемодан без ручки

США и союзники по НАТО оказались перед непростой дилеммой. Позволить Турции все дальше отдаляться от Запада - значит позволить ей все дальше сближаться с Россией, главным соперником альянса. Растущее ощущение предательства - и союзниками по НАТО, и несостоявшимися (как теперь уже очевидно) партнерами по Евросоюзу - подталкивает Турцию в этом направлении.

Можно понять сомнения американских законодателей: если Турция одновременно приобретет и американские "невидимки" F-35, и российские С-400, российские военные (которые приедут налаживать эти установки и обучать турок ими пользоваться) потенциально смогут получить уникальные данные о самолетах, которые должны стать основной ударной силой авиации НАТО.

С другой стороны, президент Эрдоган в последнее время стал едва ли не главной головной болью союзников по НАТО. Обострение отношений с Россией, которое наверняка случится, если Анкара вновь развернется в сторону Североатлантического блока, потребует как минимум гарантий безопасности для Турции, которые сегодня никто в Брюсселе дать не готов.

Рисковать конфронтацией с Москвой Запад не желает. Но и возможный российско-турецкий альянс - даже если он не распространится за пределы Сирии - тоже не сулит Западу ничего, кроме проблем.