Image caption Активисты выступают против открытия ресторана вблизи урочища Куропаты

"Не кабак, а музей!" - потребовали минские активисты, заблокировав намеченное на 1 июня открытие ресторанного комплекса вблизи урочища Куропаты, места массовых расстрелов в годы сталинских репрессий.

К воротам обнесенного высоким забором комплекса каждый из собравшихся прикрепил по протестной букве. Пластиковые тарелки с нанесенными на них мишенями и буклеты с рассказом о Куропатской трагедии раздали водителям на соседней заправке и сотрудникам милиции, наблюдавшим за происходящим.

Молодежь грозится выставить рядом палатки и, если банкетно-банное заведение все-таки откроется, регулярно делать протестные записи в "Книге жалоб и предложений", разъяснять сотрудникам и посетителям, почему здесь не место для шашлыков и шампанского.

"Поедем, поедим"

В Куропатском лесу на окраине Минска в 1937-1940 годах были расстреляны и захоронены от 30 до 250 тысяч человек. Официальные лица и независимые историки расходятся в цифрах, но не в трагической сути печального места.

От крайних крестов, обрамляющих расстрельное урочище, до ресторанного комплекса - не более 50 метров.

Развлекательное заведение с возмутившим не только активистов названием "Бульбаш-холл" (прозвище "бульбаш" белорусы считают пренебрежительным) здесь начали строить девять лет назад.

Image caption В "расстрельном лесу" установлены знаки, указывающие, что урочище охраняется государством

На волне общественных протестов выяснилось, что территория, где началось строительство, входит в охранную зону Куропат - в самом "расстрельном лесу" установлены официальные знаки, информирующие, что урочище охраняется государством.

Однако в 2013 году границы охранной зоны были пересмотрены. Ресторанный комплекс сменил хозяев, либо хозяева сменили свое имя: сейчас желающих работать в ресторане с названием "Поедем, поедим" набирает ООО "Амизбел", зарегистрированное в мае прошлого года.

Телефонов для связи с компанией желающим трудоустроиться не сообщают.

Режиссер Ольга Николайчик, пришедшая к готовому открыться ресторану с протестным плакатом накануне, была задержана милицией и ночь провела в участке с обвинением в несанкционированном пикете.

Репортера белорусского Радыё Свабода, попытавшегося заснять заведение за глухим забором, блокировала охрана комплекса и заставила удалить снимки.

Воззвать к сердцу и разуму

В марте прошлого года общественности и оппозиционным активистам удалось остановить стройку бизнес-центра вблизи урочища Куропаты.

Владелец площадки принял решение отказаться от строительства, заявив, что чтит память невинно убиенных и уважает позицию защитников Куропат. Сейчас на месте несостоявшегося бизнес-центра высажены деревья.

В конце 90-х оппозиционные активисты несколько месяцев стояли палаточным лагерем и вставали наперерез бульдозерам, требуя, чтобы минская кольцевая дорога шла в обход Куропат. Автотрасса обогнула расстрельные места, отрезав, впрочем, часть леса.

Image caption Создания музея на базе уже построенного комплекса защитники Куропат требуют не первый год

Общественный комитет спасения мемориала Куропаты на днях передал в министерство культуры и Миноблисполком обращение, предлагая использовать строения ресторанного комплекса "Поедем, поедим" для музея жертв сталинских репрессий.

"Мы требуем от сегодняшних властей срочно отменить все разрешения на существование этого ресторана, которое являются незаконным с самого начала строительства, и оставить защитные зоны (в том числе зоны регулируемой застройки) для нужд мемориала первой категории международной значимости, которыми являются Куропаты, место гибели жертв сталинского террора. Мы требуем от сегодняшних властей на базе построенного комплекса открытия музея жертв сталинских репрессий, а не кабака", - говорится в обращении.

Народный мемориал

Создания такого музея на базе уже построенного комплекса защитники Куропат требуют не первый год - с тех пор, как власти обратили вдруг внимание на проблемы расстрельного леса.

Результативного диалога пока не получилось. Власти и официальная пресса упрекают активистов в "приватизации" Куропат и хотели бы видеть в "расстрельном лесу" открытый для всех мемориал в виде то ли монумента, то ли часовни.

Объявленный конкурс на создание такого мемориала пока не принес результатов.

Image caption Над расстрельными рвами встают деревянные кресты - самодельные, но крепкие

Но уже 30 лет - со времени обнародования страшных фактов о Куропатах - над расстрельными рвами встают деревянные кресты - самодельные, но крепкие.

Предполагается, что именно в Куропатах захоронены более 100 писателей, поэтов, ученых, представителей интеллигенции, расстрелянных в ночь на 30 октября 1937 года в подвалах здания НКВД в Минске.

На некоторых табличках, прикрепленных к крестам, есть имена. Но это - символические знаки, потомкам не ведомо, в каком из мест расстрельного рва действительно покоятся их близкие.

В ближайшее воскресенье в Куропатах - митинг-реквием.

Активисты просят принести к входу в расстрельный лес камни - они своими силами намерены выложить по ведущей в Куропаты низине мощеную дорожку, "Брукаванку памяці".