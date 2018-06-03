Ученые предложили удалять опухоль с помощью "виртуального мозга"

Правообладатель иллюстрации Hannelore Aerts Image caption Большая опухоль головного мозга (выделена оранжевым)

Бельгийские ученые предлагают задуматься о проведении "виртуальные операции" по удалению опухоли головного мозга. Это даст основания рассчитывать на более успешное проведение реальных операций при борьбе с раком мозга.

В основе исследования - компьютерное моделирование мозга людей. Ученые из Гентского университета создали виртуальные модели - пораженного раком головного органа и здорового. И сравнили их.

Для этого они использовали компьютерную программу, позволившую конструировать индивидуальные карты структуры головного мозга участников эксперимента.

Среди них были 25 пациентов с опухолью и 11 здоровых представителей контрольной группы.

Результаты исследования показали, что характеристики конкретной модели мозга могут отличаться в зависимости от степени поражения раковой опухолью или отсутствия таковой.

Кроме того, они позволили более точно определить, насколько опухоль влияет на плотность нейронных связей и познавательную деятельность мозга.

Как это хотят применять?

Ученые надеются использовать виртуальное моделирование наряду с магнитно-резонансной терапией (МРТ), которую активно используется в настоящее время.

Сейчас перед проведением операции с помощью снимков МРТ нейрохирурги планируют, как лучше удалять опухоль, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие.

Но из-за сложности устройства человеческого мозга результат операции предугадать трудно.

Ученые считают, что компьютерное моделирование позволит существенно улучшить подготовку к операциям на мозге и иметь больше шансов на успех.

"Таким образом, мы можем думать о проведении "виртуальной операции", - рассказал Би-би-Си исследователь Даниэль Маринаццо. - Удалять части мозга или отсекать связи между ними и наблюдать, насколько верным оказался прогноз".

Кроме того, метод позволяет отследить, как операция повлияла на общую деятельность мозга, добавил ученый.

Что за компьютерная программа?

Программное обеспечение для моделирования мозга ученые взяли из открытых источников.

Они использовали программу "Виртуальный мозг" (The Virtual Brain). Сайт разработчиков предлагает бесплатно скачать ее всем желающим.

Как сказано на сайте, одноименный нейро-информационный проект объединяет усилия 11 лабораторий по всему миру.

Ученые считают, что моделирование с помощью этой программы может позволить удалять опухоль, не повреждая здоровые ткани мозга.

"Это потрясающее исследование, показывающее, как теоретические модели мозга можно использовать на практике, - считает Нилс Янсен из испанского университета Ла-Лагуна, расположенного на Тенерифе (одном из Канарских островов). - Нам действительно нужно это исследование, поскольку оно может помочь врача принимать более правильные хирургические решения и улучшить жизни пациентов".

Результаты исследование были опубликованы в профильном научном журнале MeNeuro.