Рудольф Джулиани: "Трамп мог бы себя помиловать, но не будет"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джулиани считает, что решение помиловать себя будет непростым с политической точки зрения

Дональд Трамп по закону может помиловать самого себя в деле о возможном вмешательстве России в американские выборы, однако не намерен этого делать, утверждает юрист американского президента Рудольф Джулиани.

Комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера продолжает расследование роли Москвы в президентских выборах в США в 2016 году.

Вопрос о помиловании Трампом самого себя возник, после того как New York Times опубликовала письмо сотрудникам Мюллера от юристов Трампа.

Там говорится, что президент обладает всей полнотой власти, чтобы прекратить любое расследование и "даже воспользоваться своими полномочиями по помилованию".

Такая полнота власти, утверждают авторы письма, означает, что президент в принципе не мог нарушить закон и воспрепятствовать правосудию.

Что именно сказал Джулиани?

Руди Джулиани появился в программе This Week телеканала ABC. Его спросили, есть ли у Трампа полномочия помиловать самого себя.

На это Джулиани ответил: "Возможно, имеет". Но при этом добавил: "У него нет намерения себя помиловать".

"Я считаю, что политические последствия такого шага были бы очень тяжелыми. Одно дело помиловать кого-то. И совсем другое - себя самого", - продолжил он.

Лидер большинства в палате представителей Кевин Маккарти в эфире канала CNN в воскресенье заявил, что ни один президент не должен прибегать к своим полномочиям по помилованию в адрес себя самого.

Как работает президентское помилование?

Право президента США объявлять помилование записано в конституции страны. В соответствии со второй статьей, глава государства "имеет власть предоставлять отсрочку исполнения приговоров и помилование по делам о преступлениях против Соединенных Штатов, за исключением случаев импичмента".

На практике президент может объявить амнистию или смягчить наказание, то есть сократить срок пребывания в тюрьме.

Получить помилование может и еще не осужденный человек - ему даже не обязательно должно быть предъявлено обвинение. Однако президент не может помиловать тех, кого обвиняют в преступлении против государства.

В контексте "российского расследования" Трамп может предоставить такой иммунитет своим помощникам или членам семьи, ограничив тем самым круг подозреваемых в расследовании Мюллера.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Трамп постоянно неодобрительно высказывается в "Твиттере" по поводу расследования

А о чем письмо?

Письмо датировано 29 января, и послано спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование, Джоном Даудом, который уже не работает в команде Трампа.

Газете New York Times удалось получить письмо и опубликовать его полностью.

Письмо похоже на попытку доказать неприкосновенность президента. Там утверждается, что, так как он фактически заведует всеми правовыми вопросами в стране, его нельзя вызывать в суд или предъявлять ему обвинения. Президент также не может быть признан виновным в препятствовании отправлению правосудия, так как это фактически означило бы препятствовать самому себе.

Сам Джулиани на прошлой неделе заявил, что расследование спецпрокурора может быть "совершенно нелигитимным".

А Трампу, похоже, сильно не понравилась утечка письма: у себя в "Твиттере" он написал: "Спецпрокурор/минюст сливают письма моих юристов изданиям фейковых новостей? Может, им вместо этого посмотреть на коррупцию среди демократов?"

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump There was No Collusion with Russia (except by the Democrats). When will this very expensive Witch Hunt Hoax ever end? So bad for our Country. Is the Special Counsel/Justice Department leaking my lawyers letters to the Fake News Media? Should be looking at Dems corruption instead? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2018 г.

Так может ли Трамп себя помиловать?

Короткий ответ: мы пока этого не знаем, учитывая короткую формулировку и очень широкое применение нормы конституции. Кроме того, подобных прецедентов в американской истории еще не было.

Некоторые юристы считают, что это невозможно, приводя в пример позицию министерства юстиции США, представленную за несколько дней до отставки президента Ричарда Никсона - о том, что он не может помиловать сам себя "по основополагающему правилу, что никто не может судить самого себя".

"Министерство юстиции было право в том, что [в этом вопросе] нужно руководствоваться принципом, что никто не может быть по одному и тому же делу судьей и ответчиком и что никто не выше закона", - пишут правоведы Лоренс Х. Трайб, Ричард Пейнтер и Норман Айзен в своей колонке в Washington Post.

Другие же говорят, что конституция не исключает "самопомилования".

"Самопомилование может быть чудовищно неподходящим, - сказал в интервью изданию Vox профессор права в Гарвардском университете Марк Тушнет, - но ответ, который дает конституция за такое правонарушение - это импичмент, то есть политическое, а не уголовное решение".

Кто получал помилование в прошлом?

Президент Джеральд Форд помиловал своего предшественника Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Он тогда заявил, что стране необходимо двигаться дальше.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Некоторые полагают, что Форд проиграл кампанию 1976 года из-за помилования Никсона (справа)

Это решение до сих пор вызывает в Америке споры. Одни считают, что именно поэтому Форд проиграл выборы 1976 года, другие - что он принял трудное, но правильное решение.

Эндрю Джонсон объявил амнистию после гражданской войны в США.

Билл Клинтон в свой последний день на посту президента помиловал десятки людей, в том числе брата своей жены Хиллари Клинтон Хью Родэма и находившегося в бегах трейдера Марка Рича, которому было предъявлено обвинение в уклонении от налогов и мошенничестве.

Наконец, Барак Обама помиловал Челси Мэннинг - рядового армии США, приговоренную к 35 годам тюрьмы за передачу секретных документов сайту Wikileaks.